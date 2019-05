Ivan Krastev: Det anses bättre att köra taxi i London än att vara ingenjör i Sofia

Ivan Krastev

Statsvetare från Bulgarien som har skrivit flera böcker om framför allt Europeisk politik. Hans senaste bok ”Efter Europa” (Bokförlaget Daidalos) kom ut på svenska 2018 och handlar om migrationen.

Nästa bok har titeln ”The light that failed” och är skriven tillsammans med den amerikanske juridikprofessorn Stephen Holmes. Boken ges ut i höst, strax före 30-årsdagen av Berlinmurens fall.

Krastev är fast medarbetare vid Institutionen för humaniora (IMW) i Wien och en av grundarna till den proeuropeeiska tankesmedjan European Council on Foreign Relations (ECFR). Han är också ordförande för NGO:n Center for Liberal Strategies i Sofia och medlem av den ideella organisationen International Crisis Group, som finansieras av den ungerske affärsmannen George Soros. Han skriver regelbundet essäer i tidningar som New York Times och The Guardian, och är en flitigt anlitad gästföreläsare.