Jacob Zuma bevisar styrkan i det sydafrikanska systemet

Ett och ett halvt år efter sin sorti från den politiska scenen är Sydafrikas förre president Jacob Zuma tillbaka i rampljuset. Under en hel vecka i juli har han nationens fulla uppmärksamhet, men under betydligt mer plågsamma former än då han var landets ledare.

Att Zuma så kort efter sitt uttåg trängs av rättvisan på två fronter är ett av de starkaste bevisen på att Sydafrika, trots sina stora utmaningar, är en väl fungerande rättsstat.