Klockan var 20.47 när polisen fick larm om att en man attackerade människor på Rue Masigny i centrala Paris. Ett vittne som DN talar med beskriver mannen som ”normallång, skäggig och med långt, lockigt hår”, och att han höll en kniv i sin blodiga hand.

Nio minuter efter det första larmet var han död, skjuten av polis. Men då hade han hunnit sätta skräck i ett helt kvarter.

Vittnen berättar hur mannen bankade på skyltfönster och jagade personer längs gatan, till synes på måfå, medan han sa ”Gud är större” på arabiska. De som inte hann undan, knivskar han.

En 29-årig man dog av sina skador, och två andra personer är allvarligt skadade. Minst en uppges ha blivit skuren i halsen. Ytterligare två personer vårdas på sjukhus för mindre skador.

När polisen anlände försökte de oskadliggöra gärningsmannen med en elpistol. Men mannen fortsatte framåt och skrek: ”Skjut, skjut, annars dör du”. Då fällde en av poliserna honom med två skott. Han avled kort därefter.

20-åringen var född i Tjetjenien i Ryssland och blev fransk medborgare 2010. Enligt polisen fanns han inte med i straffregistret, men hade förhörts av säkerhetspolisen förra året på grund av kopplingar till kretsen runt en kvinna som rest till Syrien.

Han fanns på en spaningslista som kallas Fiche S, och som innehåller omkring 20.000 namn på misstänkta hot mot nationens säkerhet, varav cirka hälften är radikala islamister.

En vän till tjugoåringen greps på söndagen i Strasbourg, enligt flera franska medier. Även hans föräldrar har tagits in till förhör, för att utröna om han ingick i ett större nätverk.

Terrorgruppen IS har tagit på sig dådet och hävdar att mannen var ”Islamiska statens soldat”.

– Jag är inte rädd. Jag är arg. Myndigheterna visste att han var farlig, de visste att han var radikal islamist, och de hade honom under bevakning. Men ändå händer det här, säger den 40-årige portvakten Mathieu Gardimer, som bor ett stenkast från attentatsplatsen.

Många av kaféerna och restaurangerna i området var stängda på söndagen, men i lördags kväll rörde sig hundratals människor här på Rue Masigny och de andra smågatorna mellan Paris gamla börshus och det anrika operahuset Garnier i andra arrondissementet.

– Jag var hemma, som tur var. Men jag tycker att något måste göras för att få alla dessa tidsinställda bomber ur vägen. Regeringen gör alldeles för lite, säger Mathieu Gardimer.

Hans kritik ekar den franska högeroppositionens åsikter. När det på söndagen blev känt att gärningsmannen stått på säkerhetspolisens lista, var Republikanernas ledare Laurent Wauquiz inte sen att kräva hårdare tag.

”Det går inte att fortsätta vara blind och göra ingenting”, twittrade Wauquiez, som vill att ”de farligaste” på säkerhetspolisens lista interneras.

Högerextrema Nationella frontens ledare Marine Le Pen går ännu längre och vill spärra in samtliga de drygt 10.000 islamisterna som finns på listan.

Hittills har den franska regeringen avfärdat det, då det skulle kräva en författningsändring och innebära allvarliga risker för rättsstaten.

Redan i dag finns möjlighet att försätta en person i administrativ, förebyggande husarrest, men det är omstritt hur effektiva sådana åtgärder är. En rad studier har också visat att Frankrikes fängelser är rena drivhus för radikalisering.

I bakgrunden finns en problematik med socialt utsatta områden, där såväl skola som sociala myndigheter ofta arbetar med mycket knappa resurser. President Emmanuel Macron har lovat satsningar på mindre klasser och andra förebyggande åtgärder.

Men det löser inte det akuta problemet med de omkring tusen fransmän som lämnat Frankrike för att strida med IS. Terrorgruppen beskriver lördagens dåd som en hämnd för att landet deltar i militärinsatser i Syrien och Irak.

President Macrons svar: ”Vi ger inte efter en tum för frihetens fiender”.

Terrordåd riskerar att turismen. Men på söndagen var många turister i rörelse igen. DN möter den 44-åriga svenskan Caroline Dennis som just ska sätta sig ned och äta på en restaurang, ett par kvarter från attentatsplatsen.

– Man får inte låta sig skrämmas. Det låter kanske hemskt, men man har nästan blivit lite blasé. Vänner och familj hörde av sig via sms och ville veta att vi var okej. Men vi visste ju att Frankrike var ett riskland när vi åkte hit på semester, säger hon.

