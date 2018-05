Jakten på terrorledaren Usama bin Ladin

”I kväll kan jag rapportera till det amerikanska folket, och till världen att USA har utfört en operation som dödat Usama bin Ladin, al-Qaidas ledare, och den terrorist som är ansvarig för mord på tusentals oskyldiga män, kvinnor och barn.”

USA:s president Barack Obama ser allvarlig ut när han den 2 maj offentliggör nyheten från en korridor i Vita huset. Usama bin Ladin har dödats av ett amerikanskt specialförband. Innan nyheten offentliggjorts har hans kropp redan begravts till sjöss av militären.

USA:s president Barack Obama offentliggjorde nyheten om Usama bin Ladins död den 2 maj från en korridor i Vita huset. Foto: Newsies Media / Alamy

Nyheten om Usama bin Ladins död sprids snabbt, och i New York samlas tusentals människor för att fira. Många samlas runt byggarbetsplatsen vid Ground Zero, där de två tornen som utgjorde World Trade Center stod fram till den 11 september 2001 när Usama bin Ladins terroristnätverk utförde den dödligaste terrorattacken någonsin på amerikansk mark. Två passagerarplan kapades och flögs in skyskraporna, som föll till marken med närmare 3.000 dödsoffer som följd.

– Jag trodde aldrig att den här natten skulle komma, att vi skulle döda eller tillfångata bin Ladin. Jag tackar Gud för att han blivit eliminerad, säger Bob Gibson, pensionerad polis, till The Guardian under firandet i New York.

---

– I över två decennier har bin Ladin varit al-Qaidas ledare och symbol. bin Ladins död markerar den viktigaste bedriften till i dag i vår nations försök att besegra al-Qaida. Men hans död markerar inte slutet på dessa försök. Det finns inga tvivel om att al-Qaida kommer att fortsätta attackera oss. Vi måste och vi kommer att fortsätta vara vaksamma både härhemma och utomlands, fortsätter Barack Obama sitt uttalande efter bin Ladins död.

Men vad var det som gjorde Usama bin Ladin till jihadist och en så stark symbol för en av världens starkaste terrororganisationer?

”bin Ladins död markerar den viktigaste bedriften till i dag i vår nations försök att besegra al-Qaida”, sa Barack Obama i sitt uttalande efter terrorledarens död. Foto: AP

Enligt Hans Brun, analytiker vid Försvarshögskolan levde Usama bin Ladin asketiskt, och följde stränga religiösa regler redan från tidig ålder. Han hade en religiös grundinställning, och på 80-talet åkte han, likt ett stort antal andra unga män från muslimska länder, från sitt hemland Saudiarabien till Afghanistan för att strida mot Sovjetunionen. Ett krig som Sovjetunionen förlorade.

– De här jihadisterna var då fulla av självförtroende, även om de bortsåg från att afghanerna själv gjorde mycket av arbetet med att vinna kriget. Då grundar man al-Qaida och även om man inte har något klart uppdrag har man då lärt känna många andra människor som har liknande ideologi, säger Hans Brun.

När Saddam Husseins Irak i början på 90-talet invaderar Kuwait erbjuder Usama bin Ladin kungahuset i Saudiarabien al-Qaidas hjälp att säkra gränsen till Saudiarabien, men kungahuset tackar nej till erbjudandet. I stället ber man om hjälp från USA. Hans Brun menar att Usama bin Ladin tog detta som en personlig förolämpning.

– Att USA skulle komma dit, och att kvinnor och kanske till och med judar skulle kunna delta i kriget var något som han tog väldigt hårt. Det kan vara svårt som icke-religiös att förstå det här, men för honom är det här på blodigt allvar, säger Hans Brun.

Efter att Usama bin Ladin offentligt talat illa om det saudiska kungahuset utvisas han från landet, och lever under några år i exil i Sudan där han fortsätter att bygga upp terrornätverket al-Qaida.

År 1996 har Usama bin Ladin tvingats lämna Sudan. Han har tagit sig tillbaka till Afghanistan, där han tränar jihadister och verkar i skydd av talibanernas regim. I augusti samma år förklarar Usama bin Ladin, då 29 år gammal, krig mot USA.

I en 30 sidor lång fatwa, som faxas till anhängare över hela världen, och publiceras i tidskriften Al-Quds al-Arabi, beskriver Usama bin Ladin hur det viktigaste i livet är jihad.

”Mina muslimska bröder i världen: Era bröder i landet med de två heligaste platserna och i Palestina kallar på er för hjälp och ber er att delta i kriget mot fienden, er fiende: israelerna och amerikanerna. De ber er att göra det ni kan utifrån era egna förutsättningar, för att förnedra och besegra vår fiende bort från islams helgedomar,” skriver Usama bin Ladin.

– Det som nu sker är lite grann en vändning inom den jihadistiska rörelsen. Tidigare fanns det många jihadister men de flesta av dem var fokuserade på regimen i sina hemländer, och de ansågs inte vara något stort hot mot västvärlden. Men det ändrar Usama bin Ladin på med sin fatwa och en del av de videouttalanden som han gör. Han gör en ny analys av det politiska läget, och menar att USA, Frankrike och Storbritannien är de stora hoten då de stöttar lokala regimer. För att vinna måste de besegras, och det är så han lägger upp hela sin strategi, säger Hans Brun.

Några månader efter att fatwan skrivs tar sig en journalist till bin Ladins gömställe i bergen i södra Afghanistan, för att fråga ledaren för det nya terrornätverket, al-Qaida, varför inga större attacker skett för att underbygga krigsförklaringen.

– Om vi ville utföra små operationer skulle det ha varit lätt. Den här kampens natur kräver god förberedelse, får han till svar av Usama bin Ladin.

Två år senare orkestrerar Usama bin Ladin sin första större terrorattack.

Den 7 augusti 1998 exploderar en bomb utanför USA:s ambassad i Nairobi, Kenya. Nästan samtidigt detonerar ytterligare en bomb utanför ambassaden i grannlandet Tanzanias största stad Dar as-Salam. 258 personer dödas i de båda attackerna, de flesta av de civilpersoner som befinner sig i en närliggande byggnad till ambassaden i Nairobi, som rasar.

”Explosionen förvandlade stora delar av interiören till grus. Sekundär fragmentering av flygande glas, interna betongväggar och möbler orsakade de flesta offren i ambassaden,” beskriver CIA explosionen i Nairobi 20 år efter dåden.

Den 7 augusti 1998 exploderar en bomb utanför USA:s ambassad i Nairobi, Kenya. Nästan samtidigt detonerar ytterligare en bomb utanför ambassaden i grannlandet Tanzanias största stad Dar as-Salam. Foto: DAVE CAULKIN

Det var dessa attacker som gjorde att amerikanska myndigheter fick upp ögonen för Usama bin Ladin och hans terrornätverk. Efter att al-Qaida tagit på sig dåden hamnade bin Ladin på FBI:s lista på de tio mest eftersökte personerna i världen. Bara sex månader efter attacken mot ambassaden ska Usama bin Ladin ha påbörjat planerna på den största terrorattacken på amerikansk mark någonsin: flygplanskapningarna den 11 september 2001.

Hans Brun menar att den amerikanska regeringen redan i slutet på 90-talet lade stort fokus på att hitta bin Ladin.

– Bill Clinton var i det närmaste besatt av att slå ut al-Qaida, men stötte på patrull i och med att militären menade att det var för svårt och farligt att verka i Afghanistan. I samband med presidentvalet när George W. Bush tog över försökte Clinton gång på gång betona hur viktigt det var att ta sig an al-Qaida, men Bush valde att blunda för det då han hade andra intressen och en helt annan politisk agenda. Så ingenting hände – fram till den 11 september 2001, säger Hans Brun.

----

”Vårt krig mot terrorn börjar med al-Qaida, men det slutar inte där. Det kommer inte sluta förrän varje global terroristgrupp har hittats, stoppats och besegrats.”

Den 21 september 2001 talar USA:s dåvarande president George W. Bush till nationen efter terrorattackerna den 11 september. Han förklarar då ”krig mot terrorismen”. Och den 7 oktober invaderas Afghanistan, då USA menar att den talibanledda regeringen givit en fristad till Usama bin Ladin och hans terrorgrupp, och att de måste lämna ut honom till USA.

– Med kriget mot terrorism blir Usama bin Ladin en superstjärna. Innan dess var han inflytelserik, men det fanns många andra som var nog så avancerade och farliga. Men han var den första att lyckas, vilket gjorde att han förstärkte sitt varumärke enormt mycket, och över en natt blev al-Qaida känt över hela världen, säger Hans Brun.

En vecka efter att USA och dess allierade påbörjat flygräder mot Afghanistan går den afghanska regeringen med på att lämna över bin Ladin till ett tredje land för rättegång – men USA:s regering godtar inte detta. Och trots kriget mot terrorn, som fortsätter in i Obamas tid som president, dröjer det alltså tio år innan man lyckas hitta och besegra Usama bin Ladin i hans gömställe i Pakistan.

------

Klockan 15.30 den första maj 2011 (amerikansk tid).

Det är strax efter midnatt när två helikoptrar flyger in över den lugna staden Abbottabad i Pakistan. Timmar tidigare har den amerikanska särskilda insatsstyrkan lämnat en militärbas i Aghanistan och nu närmar de sig det sovande bostadsområdet. Bara några få personer vet om vad som är på väg att ske. Men på sociala medier frågar sig en boende i närheten vad det är som pågår.

”Att en helikopter flyger över Abbottabad klockan ett på morgonen är en ovanlig händelse,” twittrar IT-teknikern Sohaib Athar.

Och några minuter senare:

”En fönsterskakande smäll här i Abbottabad Cantt. Jag hoppas att det här inte är början på något hemskt.”

Abottabad, staden där Usama bin Laden dödades. Foto: DPA / IBL Bildbyrå

De två amerikanska helikoptrarna, med 24 militärer från insatsstyrkan, har då flugit in över de höga murarna runt en villa i området. Det som ska bli en överraskningsräd, där en helikopter ska hovra över villan medan ett antal militärer tar sig ner på taket med hjälp av rep, misslyckas innan den ens påbörjats. Den ena helikopterns förare tvingas kraschlanda inne på området – och de specialtränade soldaterna får i stället ta sig in i byggnaden från marken.

Väl på plats tar man sig in och genomsöker villan, där amerikansk underrättelsetjänst i månader har misstänkt att den ökända terroristledaren Usama bin Ladin hållit sig gömd. Bara 40 minuter senare förstör man den kraschade helikoptern i en explosion – och lämnar området.

Usama bin Ladin har då, tillsammans med fyra andra personer, skjutits till döds. Hans kropp begravs i havet kort efter tillslaget – för att undvika att hans grav blir en minnesplats för honom.

Men exakt hur operationen utfördes har blivit omdebatterat. Kort efter operationen berättar John Brennan, presidentens assistent i frågor som gäller inrikes säkerhet och kontraterrorism, för reportrar hur Usama bin Ladin är beväpnad när han skjuts, och hur han använder en av sina fruar som mänsklig sköld mot den amerikanska insatsstyrkan.

– Om man tänker på det från ett visuellt perspektiv har vi bin Ladin, som har efterfrågat attacker, som lever i en byggnad värd flera miljoner dollar, i ett område som är långt bort från fronten, som gömmer sig bakom kvinnor som sköld. Jag tycker det verkligen beskriver hur falskt hans narrativ har varit genom åren, säger Brennan till reportrarna enligt The Atlantic.

Men det dröjer inte länge förrän Vita huset får ta tillbaka den tidiga versionen om att bin Ladin varit beväpnad och använt sin fru som mänsklig sköld. I stället presenterar Vita husets presstalesperson Jay Carney några dagar efter operationen ett nytt scenario.

– Det som är sant är att vi gav mycket information med stor hast och uppenbarligen har en del av den informationen kommit in bit för bit och har tittats över och uppdaterats, säger han.

Huset som Usama bin Ladin hållit till i. Foto: Eyevine / IBL Bildbyrå

Hans Brun menar att det är svårt att veta om operationen gick till såsom amerikanska myndigheter har beskrivit det. Enligt dem var det flera år av underrättelsearbete som ledde till att man hittade den kurir som till slut ledde en till bin Ladins gömställe.

– Den bilden kan vara sann, men den kan också vara en rökridå som man lagt fram för att dölja de egentliga källorna.

Vilka skulle det kunna vara?

– Det skulle kunna vara höga militärer som har ledsnat på att Usama bin Ladin har sin tillflyktsort i Pakistan, till exempel. Det narrativ man lagt fram är fullt plausibelt men vi vet inte till hundra procent att det stämmer.

-----

Sedan Usama bin Ladin blev den islamistiska terrorns ”fixstjärna” har mycket förändrats. Hans Brun menar att propagandan från terrororganisationer har förändrats så till vida att det i dag inte på samma sätt behövs en stark förgrundsgestalt.

– Parallellt med Usama bin Ladin började den nya terrororganisationen IS göra propaganda på ett nytt sätt. Den är i dag inte lika personkopplad, och man har inte byggt allt kring en ”stjärna” – utan avpersonifierat propagandan. Det är mycket farligare, då det är svårt att motverka i och med att det är ett maskineri som är problemet snarare än en person, samtidigt som en teknisk revolution har gjort propagandan lättare att sprida med hjälp av Youtube, Twitter och Facebook.

Sedan Usama bin Ladin blev den islamistiska terrorns ”fixstjärna” har mycket förändrats. Hans Brun menar att propagandan från terrororganisationer har förändrats så till vida att det i dag inte på samma sätt behövs en stark förgrundsgestalt. Foto: Gamma / IBL Bildbyrå

Finns det någon i dag som är jämförbar med Usama bin Ladin?

– Nej, det finns inte i dag men det kan komma nya. Usama bin Ladins son Hamza bin Ladin spelar en allt större roll inom den här världen. Han har gjort ett antal uttalanden, och är kanske tillräckligt karismatisk för att driva sin fars arbete vidare, säger Hans Brun.

Samtidigt menar Hans Brun att Usama bin Ladin har lärt dagens terrororganisationer något som kan få stor påverkan på framtiden.

– Han har visat de här grupperna att det går att attackera en stormakt och få den att överreagera och fatta felaktiga beslut. Så i den bemärkelsen är han väldigt viktig. I synnerhet när USA har en president som är både impulsiv och okunnig, säger Hans Brun.