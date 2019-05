Jamal Khashoggis fästmö om mordet: Trodde han träffat vänner

Läs alla artiklar fram till EU-valet.

Hatice Cengiz berättar om parets sista timmar tillsammans:

– Det var en vanlig vardag, en tisdag. Vi vaknade i vår nya lägenhet. Vädret var molnigt och det märktes att hösten var på väg, men det var inte kallt i luften. Våra planer för dagen var att först besöka det saudiska konsulatet, där ett personbevis och ett dokument om äktenskapsskillnad skulle ligga klart till Jamal. Sedan tänkte vi gå och titta på möbler.

Vi sitter i ett trångt konferensrum i ett anonymt bakgatshotell i stadsdelen Bloomsbury i centrala London. Försommarsolen sken nyss in genom fönstret, men plötsligt döljs himlen av mörka moln som släpper ifrån sig ett hejdundrande skyfall. Regnet trummar mot rutan och fotgängarna därute söker skydd i portgångar och i arkader.

Hatice Cengiz är spröd och blek och klädd i en tjock ylleklänning som avslöjar att hon är ovan vid det nordeuropeiska klimatet. Men väderväxlingen utanför fönstret verkar hon inte ens ha noterat. Hatice Cengiz sitter innesluten i sig själv.

Hon har precis berättat för oss om våndan och skräcken som drabbade henne den 2 oktober i fjol. Då hon stod och väntade förgäves på sin blivande man, Jamal Khashoggi, utanför Saudiarabiens konsulat i den turkiska mångmiljonstaden Istanbul. Hon darrar på rösten, blinkar bort tårar bakom de starka glasögonen och sväljer hårt innan hon fortsätter:

– När tiden gick över stängningsdags fick jag en känsla av fara. Det kom så snabbt och överraskande, som om någon överfallit mig och höll fast mig mot min vilja. Jag började darra och skaka.

När Hatice Cengiz fick sin panikattack kan Jamal Khashoggi mycket väl redan ha blivit berövad livet. Kanske höll de lejda mördarna, influgna från Saudiarabien, som bäst på att stycka hans kropp.

Det var också något med hans uppenbarelse. Normalt är jag ganska tillbakadragen

För Hatice Cengiz är det en lång process att bearbeta de traumatiska händelserna för snart åtta månader sedan, då mannen i hennes liv bokstavligt talat försvann framför hennes ögon.

Inom Hatice Cengiz rasar två motstridiga känslor: dels den tunga förlamande sorgen. Dels viljan och övertygelsen om att Jamal Khashoggis namn ska leva vidare. Det är därför hon berättar för oss om detaljerna kring Khashoggis försvinnande, trots att saknaden och smärtan bokstavligt talat sliter i henne.

Hon är nu på väg till USA för att träffa ledamöter i kongressen och förhoppningsvis också president Donald Trump. Innan USA-resan har Hatice Cengiz gått med på att göra ett begränsat antal intervjuer i Europa. Hon vill påminna om att kungadömet Saudiarabien, USA:s främsta allierade i arabvärlden och trognaste vapenkund, inte på långa vägar klarat ut omständigheterna kring Jamal Khashoggis försvinnande och död.

För drygt ett år sedan, den 6 maj 2018, möttes de för första gången. Den 59-årige stjärnjournalisten och saudiske medborgaren Jamal Khashoggi och den turkiska historikern Hatice Cengiz, 36. Khashoggi var inbjuden att delta i en paneldiskussion i Istanbul anordnad av Afro-Middle East Centre, med rubriken ”En ny säkerhetsarkitektur för Nordafrika och Mellanöstern”.

Han var en fantastisk man. Stark och sårbar på en gång

Hatice Cengiz satt i publiken. Som forskare och arabist är hon specialiserad på samhällsutvecklingen i länderna kring Persiska viken. Hennes magisterexamen handlar om stamstrukturerna i det omanska sultanatet. Den är grundad på gediget fältarbete - Hatice Cengiz har bott ett drygt år i Oman. Nu är hon doktorand vid Ibn Haldun-universitetet i Istanbul.

När Hatice Cengiz såg och hörde Jamal Khashoggi under diskussionen hände något med henne.

– Det var framför allt det han sade, för jag tyckte att han hade vettiga och väl grundade åsikter. Men det var också något med hans uppenbarelse. Normalt är jag ganska tillbakadragen. Men nu gick jag fram till honom efter diskussionen, presenterade mig och frågade om jag fick göra en intervju.

Intervjun - som aldrig publicerades - ledde till mejlväxling och telefonsamtal. Till en början kretsade konversationen kring gemensamma intressen: internationell politik, Mellanöstern, mänskliga rättigheter i arabvärlden. Men efterhand blev kontakten mer personlig. I juli reste Jamal Khashoggi tillbaka till Istanbul från USA, där han bodde, för att träffa Hatice.

– Vid vårt andra möte föll allt på plats, säger hon och småler åt minnet.

– Han var en fantastisk man. Stark och sårbar på en gång. Han öppnade sig för mig och berättade att han kände sig olycklig och ensam. Samtidigt var han vis och livserfaren. Allting med honom kändes väldigt rätt.

Efter ytterligare några veckors umgänge friade Jamal till Hatice.

– Jag blev överraskad, och glad, säger hon.

Men mitt i lyckan fanns frågetecken, och hinder med för den delen. Utåt sett var Jamal och Hatice ett tämligen omaka par.

Den 59-årige Khashoggi var född in i en av Saudiarabiens mest framstående och inflytelserika familjer, med nära band till det saudiska kungahuset. Jamal Khashoggis farfar hade varit livläkare åt kung Saud, Saudiarabiens grundare. Hans syssling Adnan Khashoggi, som avled 2017, var en mytomspunnen internationell vapenhandlare som på 1970- och 80-talen gällde för att vara världens rikaste man. Dodi Fayed, affärsmannen och playboyen som omkom tillsammans med prinsessan Diana i den tragiska bilkraschen i Paris 1997, var en kusin.

Hatice Cengiz växte upp i staden Bursa i en djupt religiös muslimsk familj, som ett av fem syskon. Hemmet kan karaktäriseras som uppåtsträvande medelklass: hennes far kom från enkla förhållanden men hade arbetat sig upp till en framgångsrik försäljare av kökstillbehör. Han var fast besluten att erbjuda sina barn möjligheten till god utbildning. Hatice pluggade arabiska i Egyptens huvudstad Kairo i två år innan hon började sin akademiska karriär. Hon har haft några pojkvänner, men aldrig varit förlovad eller gift.

Jamal var en jordnära person, trots sin bakgrund och sin vänskap med saudiska kungahuset

Som traditionen bjuder skulle Hatice Cengiz far godkänna hennes blivande make, något som hon våndades inför. Parets relation utmanade ju konventionen: Jamal Khashoggi var fyrabarnsfar, ganska mycket äldre och hade tre äktenskap bakom sig. Dessutom kom han som sagt från en helt annan värld än den familjen Cengiz tillhör.

– Men min far och Jamal kom bra överens. Jamal var en jordnära person, trots sin bakgrund och sin vänskap med saudiska kungahuset, säger Hatice Cengiz.

Den himlastormande kärleken hindrade inte paret att från första stund nyktert och rationellt staka ut sin gemensamma framtid. Jamal Khashoggi satte i gång processen att flytta från sitt dåvarande hem utanför Washington DC till Istanbul. Han köpte en våning i stadsdelen Zeytinburnu på den europeiska sidan av Istanbul, ”en normal lägenhet i ett normalt bostadsområde”, säger Hatice Cengiz.

Bröllopet skulle stå så snart alla juridiska detaljer kring Jamal Khashoggis skilsmässa var uppklarade. Därför behövde han åka till saudiska konsulatet i Istanbul.

Men innan vi förflyttar oss till den saudiska konsulatsbyggnaden i diplomatkvarteret Levent kan det vara på sin plats att placera in Jamal Khashoggi i den saudiska samhällsordningen.

Unge Khashoggi hade universitetsutbildning från USA när han på 1980-talet började sin journalistkarriär i Saudiarabien. Han hade tagit intryck av det mångskiftande amerikanska medielandskapet och ville modernisera de rigida statsstyrda saudiska medierna.

Khashoggi tog fram nyheter som lät tala om sig internationellt, bland annat intervjuade han Usama bin Ladin i Sudan och Afghanistan - innan denne bildade al-Qaida - och gjorde reportage inifrån den väpnade islamiströrelsen GIA i Algeriet.

Hemma i Saudiarabien hamnade Jamal Khashoggi i en rad kontroverser med religiösa och politiska auktoriteter när han kritiserade religionens grepp om samhället och bristen på yttrandefrihet. Två gånger blev Khashoggi sparkad från chefredaktörsposten på den ansedda tidningen al-Watan (”Fäderneslandet”).

Inte desto mindre behövde Saudiarabiens styrande hans begåvning: under en period skötte han prins Turki al-Faisals mediekontakter när denne var USA-ambassadör.

Men Khashoggis ambitioner att skapa ett öppet debattklimat i Saudiarabien kom att krocka med den unge kronprinsen Mohammed bin Salmans visioner för kungadömet.

Kronprins Mohammed bin Salman (t h) tillsammans med sin far, kung Salman av Saudiarabien. Kronprinsen har i praktiken all verkställande makt i kungadömet. Foto: Untitled

Saudiarabiens kung Salman upphöjde i juni 2017 sin son, den då 31-årige Mohammed bin Salman, till ordinarie kronprins. ”MBS”, som han kallas, hade redan innan utnämningen haft stort inflytande över hur Saudiarabien styrdes.

Nu klev den 81-årige och sjuklige kung Salman åt sidan och lämnade all makt åt den unge hetsige sonen. I rask takt annonserade MBS en rad reformer som skulle öppna upp den religiöst dogmatiska oljemonarkin mot omvärlden: Kvinnor skulle tillåtas köra bil. Den religiösa polisen, som bland annat kontrollerade medborgarnas klädsel och uppförande, fick mindre makt. Biografer öppnade och rockartister bjöds in för spelningar.

Men det fanns ett annat, mindre tilltalande resultat av MBS intåg på scenen: en aggressivare utrikespolitik, med krig i Jemen och hotfullt stridsmuller mot den lilla grannstaten Qatar. Ökad förföljelse av regimkritiker och en växande rättsosäkerhet.

Jamal Khashoggi var inte rädd för att beskriva nattsidan av Mohammed bin Salmans makttillträde.

– Jag gör det för att jag älskar sitt hemland, sade Khashoggi när jag intervjuade honom per telefon i december 2017.

Då befann han sig i sitt nya hem i McLean, en förstad till Washington DC. Han hade nyligen gått i självvald amerikansk exil, orolig för sin säkerhet i Saudiarabien. Många av hans saudiska vänner hade gripits och kastats i fängelse. I USA etablerades sig Khashoggi snabbt som debattör med egen kolumn i Washington Post.

– Jag vill att Saudiarabien ska blomstra i framtiden. Men för att det ska hända måste de styrande lära sig att lyssna på medborgarna. Nu tolkas alla invändningar och alla försök till diskussion som majestätsbrott. Vi är många saudier som inte vill annat än att bidra till landets utveckling. Men öppnar vi munnen riskerar vi fängelse, sade Jamal Khashoggi i DN-intervjun.

Kronprins Mohammed bin Salman och kretsen kring honom var inte det minsta imponerade av Khashoggis frimodighet. Att den kände journalisten och kungavännen kritiserade Saudiarabien i internationella medier betraktades närmast som landsförräderi.

Men den 2 oktober 2018, en mulen höstdag i Istanbul, hade Jamal Khashoggi tankarna på annat håll än sina mellanhavanden med Saudiarabiens styrande kungahus. Denna dag innebar ett stort kliv på vägen mot Hatices och Jamals vigsel. Saudiarabiens konsulat i Istanbul hade ringt och meddelat att dokumentet om äktenskapsskillnad fanns klart för avhämtning.

En rutinsak, resonerade Jamal Khashoggi. När papperen var avhämtade tänkte paret titta på möbler till sin nya lägenhet. Jamals flyttlass från USA skulle anlända två dagar senare.

I den gulrappade välövervakade konsulatsvillan släpps bara den in som hade avtalat tid, och besökare tillåts inte ta med sig mobiltelefoner.

– Jamal gav mig sina två telefoner när vi stod på trottoaren utanför vaktkuren till konsulatet. Klockan var då lite över ett på eftermiddagen. Det sista han sade till mig var: ”Vänta här så kommer jag strax”, säger Hatice Cengiz.

De hade tidigare diskuterat eventuella problem som skulle kunna uppstå för Jamal vid konsulatsbesöket.

– Han pratade om att hans pass skulle kunna konfiskeras, att han skulle kunna bli anhållen eller till och med kidnappad. Men vid ett besök några dagar tidigare hade inget hänt. Tjänstemännen hade varit välvilliga och till och med gratulerat till bröllopet. Jamal sade: ”De törs väl inte göra mig något i Turkiet.”

– Så när jag stod där och väntade tänkte jag inte på något särskilt. Efterhand började jag förstås undra, men jag trodde att Jamal kanske träffat gamla vänner som han börjat prata med.

Men när väntetiden sträcktes ut över stängningsdags kom den tidigare beskrivna fasan hastigt och oförmodat över Hatice Cengiz.

– Jag tänkte att jag skulle dubbelkolla konsulatets öppettider på min mobil, men jag hade yrsel och händerna skakade så att jag inte kunde knappa in uppgifterna. Jag ringde min syster och bad henne kolla tiderna. Hon märkte förstås att jag var rädd och frågade vad som hade hänt. Vi kom fram till att konsulatet hade stängt.

Hatice Cengiz rusade fram till järngrindarna och ropade på hjälp. En vakt kom ut och pratade med henne.

– Han sade att han inte visste vem Jamal var och att alla besökare hade gått hem. Jag ringde konsulatet och lyckades få tag på en tjänsteman inne i byggnaden. Han kom ut till mig och sade: ”Varför står du här, det är stängt, ingen är kvar”. Jag sade att jag väntade på min fästman, Jamal Khashoggi. ”Han har säkert gått ut en annan väg”, svarade mannen.

– Men jag blev inte det minsta övertygad. För vakten såg mycket nervös ut. Jag kunde inte tro honom.

Jag hoppades bara att allt skulle lösa sig. Att det skulle bli som vanligt igen

Hon ringde en av Jamal Khashoggis turkiska vänner, Yasin Aktay, som också är en nära rådgivare till president Recep Tayyip Erdogan.

– Han sade åt mig att stanna där jag var, så skulle han undersöka vad som hänt.

Mörkret föll över Istanbul och nattkylan smög sig på. Den 2 oktober övergick i en ny dag. Hatice Cengiz hade fått sällskap av väninnor och familjemedlemmar som försökte stötta och muntra upp henne.

– Vid det laget hade flera av Jamals vänner skrivit om försvinnandet på Twitter. Det kom journalister som ställde frågor. Men jag drog mig undan. Dels var jag upprörd och förvirrad. Dels ville jag inte bli en del av en affär mellan Jamal och ambassaden. Jag hoppades bara att allt skulle lösa sig. Att det skulle bli som vanligt igen och att vi skulle kunna fortsätta med våra vardagssysslor.

Väl hemma anmälde Hatice Cengiz formellt Jamal Khashoggi som försvunnen. En allmän åklagare startade en utredning.

– Allt kändes overkligt, som en mardröm. Jag huttrade och frös och gick som en sömngångare.

Samtidigt som Hatice Cengiz försökte hålla ihop kropp och själ för att inte förtäras av oron, hade försvinnandet blivit en världsnyhet.

Inledningsvis håller Saudiarabien fast vid uppgifterna att Khashoggi lämnat konsulatet.

– Han stannade högst en timme, troligen bara några minuter (på konsulatet), säger kronprins Mohammed bin Salman i samband med en stor intervju med nyhetsbyrån Bloomberg bara några dagar efter försvinnandet.

Men de närmsta veckorna ska det officiella Saudiarabien steg för steg komma att ändra historien om vad som hänt Khashoggi. Först kom erkännandet att journalisten dödats inne på konsulatet, i samband med ett slagsmål som urartat. Sedan ändrades historien till att en falang inom Saudiarabiens säkerhetstjänst smitt planer på att döda Khashoggi.

Regimvänliga turkiska massmedier publicerar nästan dagligen nya bloddrypande detaljer kring mordet på den saudiske journalisten: hans fingrar ska ha klippts av medan han levde, han ska ha tvångsinjicerats med ett dödligt gift, det spekuleras om att kvarlevorna lösts upp i syra eller eldats upp i en tandooriugn och grävts ned i konsulns trädgård, alternativt styckats och burits bort i resväskor.

Det är uppenbart att Turkiets underrättelsetjänst MIT har tillgång till bandat material inifrån konsulatet som de bit för bit läcker till medierna. Det saudiska konsulatets egna övervakningskameror ska ha inaktiverats samma dag som Khashoggi kom på besök. Men det spekuleras i att MIT haft egen avlyssnings- och övervakningsutrustning på plats som saudierna inte känt till.

Mitt i denna malström av ohyggliga tortyrdetaljer, storpolitiska utspel och mer eller mindre sannolika spekulationer befinner sig Hatice Cengiz. Hon har att hantera inte bara chocken och plågan av sin fästmans plötsliga försvinnande. Utan ska också parera en ständig ström av intervjuförfrågningar från världens alla massmedier, och förhålla sig till illasinnade kampanjer på sociala medier som dragits igång av supportrar till Mohammed bin Salman och Saudiarabien.

Jag ville inte tro på det som skrevs om hur Jamal pinats och styckats. Jag vill det fortfarande inte

– Delvis avskärmade jag mig. Jag ville inte tro på det som skrevs om hur Jamal pinats och styckats. Jag vill det fortfarande inte. Men samtidigt kan jag ju inte blunda för verkligheten, att Jamal blev mördad där inne på konsulatet.

USA och Donald Trump kom tidigt att spela en huvudroll i styckningsdramat på det saudiska konsulatet. President Trump har under hela sin presidenttid framstått som en devot anhängare till Saudiarabien i allmänhet och dess kronprins Mohammed bin Salman i synnerhet.

Som nyinstallerad president valde Trump att resa till Saudiarabien på sitt allra första statsbesök. Det var i maj 2017, och den den amerikanske presidenten kom hem med ett militärt samarbetsavtal som sades vara värt 110 miljarder dollar (över 1.000 miljarder kronor) för USA.

När Saudiarabiens misstänkta inblandning i det bestialiska mordet på Khashoggi blev känd, valde en rad västländer att avsluta eller begränsa sin vapenexport dit. Tyskland stoppade sin export, liksom Finland, Norge och Danmark. Belgien diskuterar just nu att upphöra med sin saudiska vapenexport. Sverige har hittills inte infört något exportstopp.

I USA har president Donald Trump stoiskt stått fast vid att den amerikanska vapenhandeln till Saudiarabien ska fortsätta. Trots att landets egen underättelsetjänst CIA i en rapport pekat på att kronprins bin Salman med största sannolikhet varit informerad om planläggningen av mordet.

Jag var för uppriven och pressad, och jag visste inte hur mötet skulle tas emot

När medierapporteringen kring Khashoggimordet började ta ordentlig fart, i slutet av oktober, bjöds Hatice Cengiz till Vita huset för att träffa president Donald Trump.

– Men jag tackade nej. Jag var för uppriven och pressad, och jag visste inte hur mötet skulle tas emot.

I dag tycker sig Hatice Cengiz ändå stå på lite fastare mark. Hon har tillsammans med två turkiska journalister skrivit en bok om Jamal Khashoggi och omständigheterna kring hans död. ”Jamal Khashoggi: hans liv, kamp och hemligheter” släpptes i Turkiet tidigare denna månad. En engelsk översättning av boken är på gång.

Hon har också mött den amerikanske utrikesministern Mike Pompeo och Turkiets president Recep Tayyip Erdogan.

Den turkiske presidenten har fått kritik av människorättsaktivister för dubbelmoral när han kritiserar Saudiarabien för mordet på Khashoggi: Turkiet är ju ökänt för att vara ett land som förtrycker journalister och det fria ordet. Turkiet ligger på plats 157 (av 178 länder) på Reportrar utan gränser pressfrihetsindex.

Men Hatice Cengiz säger bestämt att hon ”helt och fullt” stöder Erdogans linje i fallet Khashoggi.

Om du får träffa Donald Trump, vad tänker du säga till honom då?

– Jag vill förklara att det som hände på det saudiska konsulatet i Istanbul inte bara drabbade Jamal och hans anhöriga. Det var ju ett angrepp på idén om mänskliga rättigheter och yttrandefrihet. Om man menar allvar med att försvara sådana värderingar, då måste man gå till botten med mordet på Jamal och se till att de skyldiga straffas.

Alltför många är inblandade i komplotten för att det ska gå att hålla hemligt. Förr eller senare får vi veta sanningen

Jamal Khashoggis kvarlevor har hittills inte återfunnits. Polismyndigheten i Saudiarabiens huvudstad Riyad säger sig ha gripit sammanlagt 21 personer som misstänks för inblandning i mordet.

Elva av dem har ställts inför rätta, fem av de åtalade riskerar dödsstraff. Men rättsprocessen, som hålls bakom stängda dörrar, går på sparlåga. Turkiet har krävt att de misstänkta ska utlämnas, men Saudiarabien har vägrat. Den saudiske utrikesministern Adel al-Jubeir har sagt att spekulationer om att landets ledning varit inblandade i mordet är en ”yttersta gräns” för regeringen.

Mohammed bin Salman som ett tag såg ut att vackla på sin tron arbetar nu på som vanligt. En rubrik i affärstidningen Financial Times härom veckan hade den talande formuleringen ”Saudi Arabia attracts financiers again as Khashoggi outrage fades” (”Saudiarabien lockar åter investerare när upprördheten kring Khashoggi bleknar”).

All kontakt med Hatice Cengiz inför vårt möte har skett med krypterade meddelandeappar. När vi träffas ändrar hon plats för intervjun två gånger, och hon vill inte att det ska framgå av artikeln var hon numera bor.

– Jag vet ju vad som hänt människor som vågat kritisera den saudiska regimen. Därför är jag försiktig, säger hon.

Jag frågar Hatice Cengiz om hon tror att omständigheterna kring mordet någonsin kommer att avslöjas. Hon svarar snabbt:

– Det är jag övertygad om. Alltför många är inblandade i komplotten för att det ska gå att hålla hemligt. Förr eller senare får vi veta sanningen.

Hatice Cengiz drar efter andan och fortsätter:

– Jamal blev utsatt för en stor orätt. Så länge jag orkar tänker jag göra vad jag kan för att andra ska slippa drabbas av samma sak.

Tänker du ofta på Jamal?

– Varje vaken stund, nästan. Men det är inte bara sorgsna tankar. Många gånger är det som om han leder mig. Jag tänker ofta: ”Hur skulle Jamal ha gjort nu?”