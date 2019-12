Jämnaste valkretsen: Här handlar allt om skotsk självständighet

Överallt i England står valet mellan Konservativa och Labour. Mellan att ”få brexit överstökat” och chansen till en ny folkomröstning om EU-medlemskapet.

Skottland är annorlunda. I valkretsen North East Fife – där St Andrews ligger – är huvudmotståndarna två EU-vänliga partier: det socialdemokratiska skotska nationalistpartiet SNP och Liberaldemokraterna.

Båda vill stanna i EU. Men SNP och dess ledare Nicola Sturgeon går till val på att hålla ännu en folkomröstning om skotsk självständighet, medan Liberaldemokraterna vill bevara den brittiska unionen.

I förra valet vann SNP-kandidaten Stephen Gethins med 13.743 röster mot 13.741 för hans motståndare från Liberaldemokraterna. Två futtiga röster avgjorde alltså. Rösterna fick räknas om tre gånger innan valresultatet kunde fastställas.

St Andrews är en liten stad, men känd över världen som golfsportens hem. Här, på prestigebanan The Old Course, hålls ofta majortävlingen British Open. I staden finns också ett av Storbritanniens äldsta och bästa universitet, där prins William studerade och träffade sin fru Kate Middleton.

Många av de väljare vi träffar utanför en central vallokal i St Andrews har kopplingar till universitetet. Alla vi talar med har röstat antingen på SNP eller på Liberaldemokraterna.

– Jag känner ju till hur jämnt det var förra gången. Det var faktiskt just därför jag registrerade mig här där min röst faktiskt kan göra skillnad, säger Rory Changleng, en geologistudent som kommer från södra Skottland, nära gränsen till England.

– Jag röstade på Liberaldemokraterna för att jag är emot skotsk självständighet helt enkelt. Det var på sätt och vis ett taktiskt val.

Angelica O’Donnell som studerar filosofi på universitetet resonerar på liknande sätt.

– Jag är egentligen från London, men nu röstar jag här och då blir det på Liberaldemokraterna. Självständighet för Skottland vore en katastrof för mig, då skulle jag få betala mycket mer för att studera här. Det skulle bli kontroller på gränsen. En mardröm.

I North East Fife röstade nästan 70 procent för att stanna i EU 2016. Om man undantar vissa valkretsar i London är det bland de högsta siffrorna i hela Storbritannien. Ingen vi talar med i St Andrews stöder brexit.

Det är i stället den andra, äldre unionen som är stridsfrågan. Den med England, Wales och Nordirland.

Här kan man nästan höra på folks sätt att tala hur de ställer sig till självständighet. Neutrala engelska dialekter betyder att folk har flyttat hit, ofta till universitetet. Då är man ofta för att bevara Storbritannien. En för svenskar svårbegriplig skotsk accent – det innebär ofta stöd för självständighet.

Som Paul Argyle McDonald. Även han arbetar på universitetet och undervisar i matematik.

– För mig är valet väldigt lätt. Jag röstade på SNP för att ge Skottland en röst i Westminster. Och självklart för skotsk självständighet, säger han.

– De konservativa har alltid sett ner på Skottland. Boris Johnson föraktar vår kultur, vårt språk och ser oss bara som en avkrok. Min värsta skräck är att han får bestämma över Skottland.

59 av totalt 650 mandat i parlamentet står på spel i Skottland. Av dessa 59 valkretsar vann SNP 35 i förra valet 2017, vilket då var en kraftig nedgång för partiet.

I dagens val tyder opinionsmätningar på att SNP ökar till strax över 40 mandat – en ökning som ledaren Nicola Sturgeon med stor säkerhet kommer att se som ett mandat att hålla en ny folkomröstning om självständighet.

I superjämna North East Fife däremot visar mätningarna att Liberaldemokraterna har en chans att vinna. Men det kommer att bli väldigt jämnt.

