Jan Eliasson kritiserar FN:s säkerhetsråd: ”Har varit oerhört tyst”

Natten mot fredagen i förra veckan samlades FN:s säkerhetsråd för första gången för att diskutera den pågående coronapandemin. Mötet kom till efter osämja kring om vilken roll organet har och vill spela när det gäller hälsofrågor. FN:s generalsekreterare António Guterres uppmanade dock medlemsstaterna att gå samman i kampen mot viruset.

Jan Eliasson, tidigare vice generalsekreterare i FN och utrikesminister i en socialdemokratisk regering, följer utvecklingen från den karantän han som 79-åring i Sverige just nu befinner sig i. Han är kritisk till säkerhetsrådets passivitet och menar att dess reaktion skiljer sig från hur man agerade i samband med ebolautbrottet i Västafrika för sex år sedan.

– Det har varit oerhört tyst från säkerhetsrådet med tanke på hur djupt den här krisen drabbar världens länder och folk. Tidigare har man sett säkerhet i ett bredare perspektiv, att det inte bara gällt militära och politiska faktorer, utan också exempelvis pandemier och klimatförändringar, säger Jan Eliasson.

FN:s generalförsamling ställde sig nyligen bakom en resolution där man uppmanar till ”internationellt samarbete”. Men det räcker inte, menar Eliasson.

– Säkerhetsrådets kraft behövs för att medlemsstaterna ska kunna samlas kring en fråga, säger han.

Fakta. FN:s säkerhetsråd FN:s säkerhetsråd har 15 medlemmar, varav fem (USA, Storbritannien, Frankrike, Ryssland och Kina) är permanenta och har vetorätt. Övriga väljs på tvååriga mandatperioder. Rådets huvudsakliga uppgift är att undersöka om en konflikt eller situation kan leda till internationell konflikt. Rådet kan föreslå vägar till lösningar och sanktioner, samt lägga fram förslag till generalsekreteraren. Vid torsdagen möte i säkerhetsrådet kring coronapandemin fanns två resolutionsförslag på bordet. Det ena framlagt av Tunisien, det andra av Frankrike. Inget av förslagen har hittills röstats igenom. Källa: DN, TT Visa mer

Fler röster har den senaste tiden höjts om att säkerhetsrådet bör agera. Margot Wallström (S), tidigare utrikesminister, är en av 36 undertecknare till ett brev som kvinnliga världsledare häromdagen skickade till rådets nuvarande ordförande. Där uppmanades säkerhetsrådet bland annat att följa den vädjan som António Guterres tidigare uttryckt, och samlas kring en resolution om ett globalt eldupphör.

Frågan är dock om det finns några utsikter för att den splittring som finns mellan säkerhetsrådets permanenta medlemmar (USA, Ryssland, Kina, Storbritannien och Frankrike) är möjlig att överbrygga under den pågående pandemin där varje enskild stat valt sin egen strategi för att minska smittspridningen.

Enligt Martti Koskenniemi, professor i folkrätt vid Helsingfors universitet, är det också en fråga om vilka befogenheter som rådet har att agera i situationen, då dess tvingande kompetens gäller frågor som handlar om internationell fred och säkerhet.

– Pandemin kan alltid tolkas som ”hot mot fred och säkerhet” under kapitel sju av stadgan. Det är ju vad rådet gjorde under ebolakrisen 2014, även om jag tycker att det är lättare att tolka det genom ”fredlig lösning av tvister” under stadgans kapitel sex. Det här kräver att det i princip skulle finnas en konflikt mellan FN-medlemmar. Men vanligtvis tolkar rådet stadgan ganska fritt, säger Martti Koskenniemi.

Generalsekreteraren gick tidigare i vår ut med appell där han vädjade om ett globalt eldupphör under krisen. Skulle en resolution kring det här i säkerhetsrådet ha betydelse?

– Eldupphör är alltid en möjlighet. Men det skulle vara väldigt överraskande om rådet skulle nå något sådant. Jag skulle se den som en verklig ”turning point”. Men jag är ganska säker att Trumpregimen inte vill ge FN sådant stöd, säger Martti Koskenniemi.

Världshälsoorganisationen, WHO, är det FN-organ som står i centrum för det globala samarbetet kring coronautbrottet. De är dock beroende av medlemsstaternas politiska och ekonomiska stöd, och senast i förra veckan hotade USA:s president Donald Trump med att dra in USA:s stödpengar till organet.

– Det är upprörande och häpnadsväckande att mitt under en pandemikris vilja försvaga WHO. De kan, precis som alla organisationer, har gjort sina misstag men arbetar just nu dygnet runt och har en viktig roll på alla områden när det gäller coronakrisen. Jag hoppas det skrämskott som kom från den amerikanska presidenten inte blir verklighet, säger Jan Eliasson.

Han poängterar att man redan nu måste börja arbeta för att se hur det internationella samarbetet kan stärkas på nytt efter coronakrisen.

– Vi måste i framtiden vara beredda på att möta pandemier mycket mer effektivt. Då måste vi ha en stark Världshälsoorganisation och en stark internationell ordning för att lösa kriser. Det är viktigt att världen som kommer efter corona inte blir inåtblickande, utan utåtblickande.