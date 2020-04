Jannike Kihlberg: Årets möte avgörande för klimatarbetet

1: Vad händer nu med miljöfrågorna under året?

När världens regeringar nu måste lägga allt fokus på att bekämpa en pandemi och rädda människoliv kommer klimat- och miljöfrågor att skjutas åt sidan. Det innebär att arbetet för att ställa om verksamheter och samhället kommer att bromsa in när det egentligen i stället skulle behöva öka takten om klimatmålen i Parisavtalet ska kunna nås. FN:s klimatpanel IPCC sa i en rapport att om målet att hålla uppvärmningen väl under 2 grader ska kunna nås måste världens utsläpp halveras till år 2030. Sedan den rapporten kom har utsläppen av växthusgaser inte minskat, tvärtom har de ökat en aning. Så det är än mer bråttom i dag än för drygt ett och ett halvt år sedan då rapporten kom.

2. Vilken är den viktigaste frågan som nu riskerar att läggas på is?

Den allra viktigaste frågan är att världens länder till mötet i Glasgow i november skulle komma in med nya och mer ambitiösa planer för sitt klimatarbete. I samband med att Parisavtalet kom till 2015 gjorde världens länder åtaganden och mål för sitt klimatarbete. De målen som finns är långt ifrån tillräckliga för att Parisavtalets temperaturmål om att uppvärmningen ska hållas väl under 2 grader ska kunna nås. Om ländernas nuvarande åtaganden skulle uppfyllas kommer uppvärmningen att hamna på runt 3 grader. Vid årets möte COP26 i Glasgow skulle alla länder enligt Parisavtalet komma in med mer ambitiösa planer för sitt klimatarbete. Att höja ambitionerna vid COP26 var också extra viktigt eftersom det är det första mötet där USA inte längre är med i Parisavtalet efter beslut av president Trump. Många har hoppats att resten av världens länder, framför allt EU och Kina då skulle kliva fram och ta ledartröjan i klimatarbetet.

3. Gynnas inte klimatet av coronakrisen när flyg och fabriker nu står still?

Det är inte så enkelt. Utsläppen av såväl växthusgaser som luftföroreningar har gått ned kraftigt eftersom mängder av verksamheter har stängts ned. I Kina rapporterades en tillfällig minskning av koldioxidutsläppen med 25 procent och flygtrafiken har mer än halverats. Men det mesta är troligen tillfälliga nedgångar i utsläppen. En hel del av de utsläppsminskningarna kommer att raderas när produktionen startar igen. Vissa experter flaggar för att det till och med kan bli ökade utsläpp från produktionen på årsbasis när allt produktionsbortfall ska tas igen och bland annat Kina ska nå upp till sina ekonomiska mål. När det gäller flyger däremot så är nedgången mer komplex och så omfattande att det troligen kommer att ta lång tid innan det är uppe på samma nivåer som innan coronakrisen bröt ut.