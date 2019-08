Jannike Kihlberg: Därför hotas klimatet av Amazonas rekordbränder

Det finns alla skäl att oroa sig för rekordbränderna i Amazonas. Regnskog har en central roll i klimatförändringen och förlorad regnskog innebär en dubbelförlust för klimatet.

Skog är som ett stort lager av kol. Stående skog är under vissa förhållanden en så kallad ”kolsänka”, det vill säga den absorberar växthusgaser från andra källor, som exempelvis industriutsläpp. När träd huggs ner eller brinner upp förloras inte bara absorberingen av växthusgaser, träden orsakar dessutom utsläpp av växthusgas som är jämförbart med att elda fossila bränslen.

Skövling av skog står globalt för cirka en femtedel av utsläppen av växthusgaser.

Amazonas regnskog är spridd över flera länder men mer än hälften, cirka 60 procent, ligger i Brasilien. De pågående bränderna sätter ett oroande och dystert rekord genom att vara det högsta antal som Brasiliens statliga rymdforskningsinstitut, INPE, har uppmätt sedan brandövervakningen startade för sex år sedan.

Extra oroande är att rekordbränderna följer tätt på andra negativa rekord när det gäller den brasilianska delen av regnskogen. Takten på avverkningen av regnskogen har ökat kraftigt sedan president Jair Bolsonaro tillträdde.

Enligt INPE var avskogningen i Amazonas under juli i år den mest omfattande som hittills har skett under en månad sedan övervakningen startade för fyra år sedan. Under juli månad försvann en yta motsvarande 1,5 fotbollsplaner av Amazonas regnskog – varje minut. Hisnande siffror som visar på en utveckling som i rekordfart rör sig i direkt motsatt håll till vad vetenskapen säger krävs för att klimatförändringen ska bromsas.

Forskarna varnar för att skogsskövlingen ska leda till att Amazonas passerar en ”tipping-point”, en punkt där förändringen har gått så långt att det inte längre går att återgå till det tidigare tillståndet. Förändringen blir permanent. För Amazonas handlar det om risken för att regnskogen blir savann och kapaciteten att fånga in koldioxid minskar kraftigt vilket får konsekvenser för hela planeten.

Philip Fearnside, professor vid Brasiliens institut för Amazonforskning varnade i den brittiska tidningen The Guardian när avverkningsrekordet för juli blev känt:

”Amazonas är nära ett antal 'tipping-points'. Vi vet inte exakt var de är men de är mycket nära. Det innebär att vi måste agera snabbt. Tyvärr sker inte det. Det finns människor som till och med förnekar att vi har ett problem.”, sa han.

Brasiliens president Bolsonaro inte bara förnekar problemet, han vill gömma undan fakta. För några veckor sedan sparkade han chefen för INPE, Ricardo Galvão, för att denne stod upp för institutets statistik, som visade att skogsskövlingen i juni var närmare 88 procent högre än under samma månad förra året. Bolsonaro kallade uppgifterna för lögner och sa att de skulle skada handelsförhandlingar.

Enligt alla scenarier för klimatförändringen och hur målen från Parisavtalet ska nås räknar experterna med kolsänkor eller någon annan form av infångning av koldioxid. De är nödvändiga för att världen ska klara av att hejda den globala uppvärmningen.

Den enklaste och mest beprövade metoden är beskogning, att plantera mer träd. Hur stora utsläpp de pågående bränderna och rekordskövlingarna orsakar finns inga beräkningar på. Men klart är att bara det faktum att träd och växter försvinner är en utveckling i fel riktning som kommer att göra klimatmålen svårare att nå.

På sociala medier har Amazonas bränder på kort tid fått stor uppmärksamhet, spektakulära bilder delas under en rad olika hashtaggar. En av de som har fått mest uppmärksamhet är #PrayforAmazonia.

Det ligger stor symbolik i att vända sig till högre makter för att påverka de världsliga makterna. För när en president som Jair Bolsonaro sitter på makten över ett område som kan påverka hela planetens klimat finns all anledning att vara orolig över det som sker i Amazonas.

Läs mer:

Sibiriens bränder kan öka på klimatförändringarna

Matvanor måste ändras för att rädda planeten