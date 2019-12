Jannike Kihlberg: Ungdomar tar större plats på klimatscenen

Med några få dagar kvar av FN:s stora klimatmöte, COP25 i Madrid, var Greta Thunberg en av flera som höll anförande i den stora plenisalen på onsdagsmorgonen. Temat för sessionen var vikten av snabbt agerande när det gäller klimatfrågan. Den här gången var Gretas tal inte lika känslosamt som under mötet i New York för några månader sedan. Nu var det fakta som gällde och hon radade upp en mängd sakuppgifter ur de många vetenskapliga rapporter som samtliga har konstaterat att läget är kritiskt och att det är bråttom, bråttom, bråttom.

Avrundningen var en retorisk fråga. ”Hur kan ni höra dessa siffror utan att känna åtminstone något slags panik?”

När det gällde det pågående mötet sa hon att COP borde handla om att hitta lösningar ”men att det verkar mer handla om att länder vill hitta kryphål för att fortsätta med utsläpp.”

Meningen formulerar väl den frustration som bubblar hos många i korridorerna. Förhandlingarna går segt, stora utsläppsländer som Brasilien, Saudiarabien, Kina och Indien anses streta emot, peta i detaljer och protestera mot ordval.

Plenisalen var fullsatt, påfallande många i publiken var unga. Deras närvaro har vuxit betydligt de senaste åren, mycket tack vare Greta, och de ges också en allt större plats. Det var tydligt redan under det extra klimatmötet i New York där ungdomar fick ett eget möte under en dag. Flera punkter under mötesdagarna här i Madrid ägnas åt de ungas engagemang. Och de har blivit alltmer högljudda i sina krav på att världens länder måste agera inte bara kraftfullt mot klimatförändringen utan också mot orättvisor. Det gäller såväl sociala orättvisor som klimatorättvisor där många utvecklingsländer som har bidragit minst till klimatförändringen nu drabbas värst.

Ilskan mot rika utsläppsländer som stretar emot är stor. De anklagas med allt högre röster för att inte ta ansvar, vare sig när det gäller att minska utsläppen eller för att hjälpa till att betala för de skador som klimatförändringen innebär.

Även om Greta Thunberg fick många applåder och är en megastjärna i klimatrörelsen så gick i dag de största, längsta och varmaste applåderna till Hilda Flavia Nakabuye, Ugandas representant för Fridays for future.

Hon hade själv svårt att hålla känslorna i schack när hon inledde med orden ”samtidigt som jag sitter här och talar dör människor i extremväder i mitt hemland.” Hon kritiserade också medier för att inte tillräckligt uppmärksamma de skyfall och lerskred som de senaste dagarna har dödat många ugandier. Hilda Flavia Nakabuye ifrågasatte också varför de mest berörda länderna är minst representerade på mötena.

Att hennes vittnesbörd om att människor dör i extremväder och att klimatförändringen slår olika fick långa stående ovationer är ett tecken på att läget har vässats. Medan ungdomarna blir allt argare, verkar den positiva energin som var så påtaglig i Paris för fyra år sedan ha dunstat bort och årets förhandlingar omges inte av vilja att agera. Och det frustrerar inte bara ungdomar utan även forskare, förhandlare från ambitiösa länder och miljöorganisationer.

”Gapet mellan vad som händer här inne på mötet och vad som händer på utsidan har aldrig varit större under de tjugofem år som jag har följt dessa COP-möten”, sa Jennifer Morgan, chef för Greenpeace som talade innan Greta.

Hon sa att hon fortfarande hyste hopp men avslutade varnande: ”Hjärtat från Parismötet slår fortfarande, men nätt och jämnt”, säger Morgan.

Läs också:

Bolsonaro kallar Thunberg för ”snorunge”

Fortsätta som nu? Då väntar det här för klimatet