Mer än 80.000 människor hade samlats i Tokyo på söndagen för att hylla kejsare Akihito på 85-årsdagen. I maj lämnar han över krysantemumtronen till kronprins Naruhito. Det är dålig hälsa som gör att Akihito träder tillbaka, det är första gången på 200 år som det sker.

I sitt födelsedagstal uttryckte kejsaren glädje över att Japan inte har varit i krig under hans nästan 30 år på tronen. Efter andra världskriget antog Japan en pacifistisk grundlag i kontrast till landets militaristiska förflutna.

– Det är viktigt att inte glömma att otaliga liv förlorades under andra världskriget. Freden och välståndet under efterkrigstiden bygger på stora uppoffringar och outtröttliga ansträngningar som gjorts av det japanska folket. Det är viktigt att den kunskapen förs vidare till de som är födda efter kriget, sa kejsare Akihito, enligt The Guardian.

