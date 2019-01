Kön ringlar lång utanför soppköket på flottans minnestorg i centrala Washington DC. Adressen är Pennsylvania Avenue 701 – bara en kilometer från Vita huset.

Runt hörnet ligger huvudstadens domstol.

Många som köar för gratis lunch denna ösregniga torsdag arbetar i domstolsbyggnaden, några i högt uppsatta positioner. Flera i kön till soppköket bär kostym eller dräkt, som domstolstjänstemannen Gabriel Hernandez, en 32-årig man i vit skjorta, spräcklig slips och blå pullover från Lacoste. När vi närmar oss matdisken – gratis kycklingmacka eller quinoasallad – hejar Gabriel Hernandez på en kollega strax framför honom i kön, en medelålders kvinna i röd kappa.

– Hon arbetar som domare, säger han.

Nej, detta är inte amerikaner som vanligtvis lever vid fattigdomsgränsen. Flera som köar till soppköket har långa universitetsutbildningar, fina yrkestitlar och ordnade hemförhållanden. Jag skymtar en granne från stadsdelen Georgetown i nordvästra Washington, en man med två döttrar som jag brukar se på tennisbanan. Han arbetar som civilrättsjurist.

Domstolstjänstemannen Gabriel Hernandez är en av de som köar i soppköket i centrala Washington DC. Foto: Emil Wesolowski

Men Washington DC är en dyr stad att leva i, bostadspriserna är bland de högsta i landet. Universitetslånen ska betalas av varje månad. Kreditkortsräkningen likaså. Även amerikaner som är långt ifrån materiellt barskrapade börjar bli ängsliga efter fem veckor utan lön. Det kan gå mycket snabbt att hamna utanför systemen i USA.

– Det här börjar få verkliga konsekvenser nu, säger Gabriel Hernandez och räknar upp månadens utgifter: studielånet, hyran, kreditkortsräkningen...

Hans arbetsuppgift är att sköta ruljangsen i rättssalen. Nu tvingas han ägna delar av tiden på jobbet åt att oroa sig över sin privatekonomi. Ringa kreditkortsföretaget och kolla om han kan skjuta upp sistadatumet på fakturan. Sådana saker.

På så vis har stängningen av centrala delar av statsapparaten varit motsägelsefull.

President Trump kräver 5,7 miljarder dollar för att kunna resa en mur mot Mexiko, eftersom USA inte är säkert utan en sådan barriär, hävdar han. Men själva förhandlingsstrategin – att stänga delar av staten – har i sig gjort landet mycket mindre säkert.

Flera som köar till soppköket har långa universitetstutbildningar, fina yrkestitlar och ordnade hemförhållanden. Foto: Emil Wesolowski

En supermakt upprätthåller säkerheten genom hundratusentals funktioner. Bakom varje verktyg står en människa. Som blir pressad när man fråntar henne eller honom lönen. Det uppstår maskor i nätet, som blir större för varje dag.

– Detta påverkar absolut arbetet i domstolen, säger Gabriel Hernandez. Vi är färre på plats. Rättsprocesserna stannar upp. Vi fick just veta i går att våra resebidrag dras in från första februari. Och om vi inte kan ta oss till domstolen hur ska vi då kunna utföra våra arbetsuppgifter? Det är svårt att sköta en domstol hemifrån. Pengarna som är öronmärkta för juryarbete börjar också sina.

Samma med motivationen.

– Att jobba utan att få betalt – till slut bryr man sig inte längre. Man kommer in sent eller börjar ta lättare på själva uppgifterna.

Stämningen i kön växlar mellan nedstämd, skamsen, ironisk.

En kommentar som återkommer:

– Det här skulle aldrig kunna hända någon annanstans i världen!

Gabriel Hernandez växte upp i Texas, utanför gränsstaden McAllen, en port mellan Mexiko och USA. Han var nyligen hemma i sitt barndomslandskap, en kompis visade honom rester av en gammal gränsmur tre kilometer från den faktiska nationsgränsen. Det låg stegar intill. Han visar bilder på sin mobiltelefon och skrattar dystert.

För många som faktiskt arbetar med lag och ordning förblir presidentens fantasier om en mur som skydd mot gängkriminalitet och narkotikahandel absurda. Att de juridiska tjänstemännen måste köa till ett soppkök utanför domstolen gör inte politiken mindre vrickad. Alla jag talar med här stödjer Demokraternas strategi, som håller emot och vägrar ge Trump hans murmiljarder. Även om en överenskommelse skulle kunna ge tjänstemännen lönen och värdigheten tillbaka.

– Att lägga 5,7 miljarder på en mur är att slänga pengarna i sjön. De skulle kunna användas till att faktiskt hjälpa människor, säger Hernandez.

Monica jobbar med att registrera anmälningar om sexuella övergrepp. Foto: Emil Wesolowski

Det säger du trots att du tvingas stå här?

– Det finns en anledning till att regeringen har tre grenar. Den maktfördelningen måste upprätthållas.

På väg ut stöter vi ihop med Sean och Marissa Nowlan och deras två barn, Nathaniel på tio månader och Olivia, som fyllt tre. De har hämtat ut gratis blöjor och en pappkasse med råvaror, grönkålen sticker upp ur kassen. Sean Nowlan arbetar som informationstekniker på kustbevakningen i Alexandria på andra sidan Potomacfloden. Det blir man inte fet på. Hans hustru Marissa, som studerar och extraknäcker som hår-stylist, säger att maken även med lön snuddar vid fattigdomsgränsen. Det innebär en buffert på 20.000 kronor om året, som ryker snabbt när man får småbarn.

Marissa kommer från en konservativ familj som är ”för muren”. Hon pratar inte längre med föräldrarna om den saken.

– Det här är en fars, säger hon. Det enda som skulle kunna göra skillnad vid gränsen är fler personer som vaktar. Och denna nedstängning leder till att färre personer finns där. Man reducerar antalet gränsvakter för att komma till rätta med gränssäkerheten. Det är en smula motsägelsefullt.

En poliseskort med tjutande sirener drar förbi genom ösregnet, med kurs mot senaten längre upp längs Pennsylvania Avenue. Det är så många bilar på rad att det måste röra sig om vicepresidenten Mike Pence, om inte överbefälhavaren själv, herr Trump.

– Speak of the devil and he shall appear, (ung. ”när man talar om trollen...”), säger Marissa.

Jay Goldberg bor i Bethesda, en förstad nordväst om Washington. Foto: Emil Wesolowski

En afroamerikansk kvinna småspringer mot domstolen, med matkassar från soppköket i handen. Monica, som inte vill uppge sitt efternamn, jobbar med att registrera anmälningar om sexuella övergrepp. Trump brukar ibland framhålla att amerikanska kvinnor skulle vara särskilt förtjänta av en mur, för att den skulle hålla våldtäktsmän borta. Monica skulle gärna vilja ha betalt för det arbete hon gjort för framför allt kvinnor under femton år. Nu måste hon ägna kvällar åt att uppsöka donationsplatser för att få fatt i förnödenheter åt barnen och mat till hunden.

Under Trumps första tid i Vita huset sade hans chefsstrateg Steve Bannon att regeringen skulle ”dekonstruera den administrativa staten”. Det arbetet har varit framgångsrikt: flera viktiga institutioner som till exempel utrikedepartementet och miljömyndigheten EPA har förlorat eller sagt upp tusentals tjänstemän, vilket urholkat och undergrävt den amerikanska staten. Ett arbete som pågått lite i skymundan av de mer akuta regeringskriserna.

Den 35 dygn långa nedstängningen blixtbelyser den strategi från Vita huset som pågår för jämnan. Nedstängningen kommer att öka politikerföraktet och minska det redan historiskt låga förtroendet för staten.

Den var också på väg att skapa vad Trump hela tiden har försökt utmåla i sin propaganda: ett nationellt nödläge. Att presidenten har makten att utlysa ett sådant påminde Trump om när han på fredagskvällen berättade att statsapparaten kommer att öppnas i tre veckor, medan förhandlingarna fortsätter.

– Det rådde inget nationellt nödläge tidigare, som Trump påstod. Men nu har han definitivt skapat ett, säger Gabriel Hernandez.

Uppe i senaten har hundratals offentligaställda samlats. Klockan är 12 och samlingen står knäpptyst under 33 minuter – antalet dagar som man inte har fått jobba eller inte fått ut lön för sitt arbete. På papptallrikar har demonstranterna klottrat budskap till politikerna. Man höjer dem i luften. Jay Goldberg, en 62-årig kodare vid den federala luftfartsmyndigheten, har skrivit: ”I de flesta civiliserade länder är det olagligt att arbeta utan lön. Öppna staten!”

Samma eftermiddag besöker vi Jay Goldberg i Bethesda, en förstad nordväst om Washington. Källarlägenheten bär omisskänliga spår av en arbetslös, frånskild man: högar av tidskriften The Economist och Washington Post täcker matsalsbordet och i det lilla köket skymtar ett odiskat durkslag.

Jay Goldberg arbetar vanligtvis med de kontrollsystem som registrerar flygtrafik på mycket hög höjd, den som inte flygplatstornens verktyg fångar upp. Enormt komplex teknik. Två miljoner rader kod som kräver ständig uppdatering och underhåll.

– Jag är ingen byråkrat som vänder papper, säger Jay Goldberg. Flygsystemet är en bärande del av USA:s infrastruktur.

Goldberg växte upp i Bostonområdet och flyttade till huvudstaden för att bedriva högre studier vid Georgetownuniversitetet. Han inledde sin statliga karriär vid CIA, som underrättelseanalytiker. Det var på det kalla krigets tid. En lärdom från spionfabriken är att människor i ekonomisk utsatthet är tacksamma mål för främmande makt.

– På institutioner som CIA eller FBI oroar man sig ständigt för människor som befinner sig i finansiell knipa. I sådana situationer är man ett lätt offer. Det är så underrättelsetjänster agerar: de hittar någon som behöver hjälp ekonomiskt och kan då i utbyte få information. En gränsvakt som just nu inte har råd att ställa mat på bordet är ett potentiellt tacksamt offer för en narkotikasmugglare.

Borde inte då Demokraterna bara lämna över 5,7 miljarder till Trump så att detta farliga skådespel kan få ett slut? Absolut inte, säger Jay Goldberg.

– Man kan inte förhandla med Trump. Om Demokraterna lägger sig platt denna gång – vem vet hur mycket han kommer att kräva i nästa budgetförhandling? Och detta handlar inte om säkerhet, för då skulle han inte dra in lönen för alla de människor som faktiskt upprätthåller säkerheten. Det här handlar om att göra USA vitt igen.

Om inte Trump och Demokraterna kommer överens under de tre kommande veckorna kan delar av statsapparaten stängas igen den 15 februari.