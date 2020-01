John Bolton ska ha kallat ambassadörspetning felaktig

”Under det samtalet föreslog Bolton, opåkallat, att utskottet skulle titta närmare på avsättandet av Yovanovitch”, skriver representanthusets utrikesutskottsordförande Eliot Engel i ett uttalande om ett telefonsamtal med Bolton den 23 september förra året. Knappt två veckor hade då gått sedan Trump gjort sig av med honom och Yovanovitch hade plötsligt sparkats fyra månader tidigare.

Engel hävdar att Bolton sagt att något mycket olämpligt låg bakom beslutet att skicka hem Yovanovitch från Kiev. Samtalet ska ha varit en del av de inledande utredningarna om vad Trump misstänks ha sysslat med i Ukraina för att på otillbörligt vis hjälpa sig själv inför höstens presidentval, de som så småningom ledde fram till att presidenten nu står inför riksrätt.

Marie Yovanovitch. Foto: J. Scott Applewhite/AP

Bolton står för tillfället i skarp fokus i riksrättsprocessen då frågan om hans eventuella vittnesmål ska bli aktuellt. Från hans centrala position under den påstådda utpressningen av Ukraina ska han ha bevittnat en serie oegentligheter inom Vita huset, saker som lär återges i hans ännu outgivna bok ”The Room Where it Happened”.

Demokraterna kräver att Bolton ska vittna inför senaten medan Republikanerna ifrågasätter hans uppgifter såväl som hans motiv. Trump själv har å ena sidan kallat dem felaktiga och å andra sidan krävt att de stryks ur boken för att de hotar USA:s nationella säkerhet.

Vita husets förhoppning är att riksrättsprocessen ska avslutas i morgon fredag, i god tid före presidentens årliga tal till nationen, men skulle en majoritet i senaten rösta för vittnesmål kan processen pågå betydligt längre.

