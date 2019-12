Johnsons segerrecept: vinna över arbetarklassen

Under sina 55 år på jorden har Boris Alexander de Pfeffel Johnson varit många saker. Han har rentav inte ens alltid varit Boris. Han föddes med namnet Alexander. Tills det inte passade honom längre.

Då bytte han ut det.

Boris Johnson började som ung reporter i Bryssel. Han blev känd genom att gräva fram ofördelaktig och hårdvinklad fakta om EU. Sedan blev han tv-personlighet. En provokatör som satt i skämtprogram och deklarerade att den som röstade på Tory-partiet skulle få en fru med större bröst. Sedan förvandlades han till Londons populäre borgmästare. En liberal, invandringsvänlig politiker som cyklade till jobbet och engagerade sig för miljön. Men precis när Storbritannien tyckte sig ha fått grepp om honom bytte han skepnad igen. 2016 kom Boris Johnson ut för brexit. Han blev frontfigur för en folkomröstningskampanj som stod för motsatsen till det öppna, mångkulturella London han tills alldeles nyligen hade företrätt.

Från att bråka med Donald Trump blev Boris Johnson omfamnad av Donald Trump.

När han var utrikesminister i Theresa Mays regering uppfattades Boris Johnson i hög grad som ett skämt. Han misslyckades som diplomat och folk räknade ut honom. Bara för att se honom återuppstå igen: denna gång som hänsynslös premiärminister med hämnd i blicken.

Den version av Boris Johnson som vi har sett under hösten var beredd att stänga ner parlamentet och vilseleda drottningen för att få igenom en brexit till varje pris. Strunta i den brittiska konstitutionen! Strunta i näringslivet! Boris Johnson var fullständigt obeveklig tills han inte var det längre. Då charmade han Irlands ledare Leo Varadkhar och kastade sitt eget stödparti DUP under bussen. Den kompromisslöse Boris Johnson föreslog plötsligt en kompromiss om Nordirland som Theresa May hade sagt att ”ingen konservativ premiärminister någonsin skulle kunna gå med på”.

Och därmed trollade Boris Johnson fram ett nytt brexitavtal ur sin extremt flexibla politiska identitet.

Sedan gick han till val. Och i valrörelsen förvandlades mannen som i decennier har varit känd för sin yvighet plötsligt till en politisk robot. ”Get Brexit Done. Get Brexit Done” upprepade han oavsett vilken fråga han fick.

Och på fredagen bytte han skepnad igen. Strax efter sju på morgonen äntrade Boris Johnson scenen på Queen Elizabeth Centre mittemot Westminster Abbey i London. Det var fortfarande mörkt ute. Den 900-åriga katedralens klockor slog i duggregnet. In genom dörren strömmade det konservativa partiets elit: bakfulla, segerrusiga och lite chockade. Isaac Levido den 35-årige australiensare som hade lett valkampanjen poserade för selfies med spontana beundrare. ”Oh Isaac Levido! Oh, Isaac Levido” hade det konservativa partiets huvudkontor sjungit kvällen innan. Michael Gove en av Boris Johnsons viktigaste ministrar såg svettigt fokuserad ut och den Boris Johnson som talade från scen var en ny Boris Johnson.

Boris Alexander de Pfeffel Johnson har nämligen plötsligt funnit sig själv som någon form av arbetarklassledare. Det var den stora skrällen i torsdagens val. Och Labour gjorde sitt sämsta val sedan innan andra världskriget. Partiets stöd kollapsade i traditionella arbetarklassvalkretsar. Platser som Ashfield, Bishops Auckland och Workington som nästan aldrig röstat konservativt röstade på Boris Johnson.

Det finns tre skäl till detta. För det första brexit. Det här är valkretsar som röstade för brexit i folkomröstningen 2016.

För det andra: Jeremy Corbyn. I de mätningar som har kommit verkar Labours partiledare ha varit den viktigaste anledningen för de väljare som vände Labour ryggen. Jeremy Corbyn uppfattas av många som en farlig vänsterextremist och även om vissa av Labours politiska förslag (som förstatligande av järnvägen) är populära har många uppenbarligen svårt att svälja den socialistiska helheten.

Det tredje skälet är det konservativa partiets vänstersväng. Boris Johnson har under valrörelsen lockat Labourväljare med satsningar på välfärden. Dessutom har han backat från ytterligare sänkningar av exempelvis den brittiska bolagsskatten.

Uppblandat med segerruset fanns på fredagsmorgonen ett allvar hos den konservativa partieliten Det är en sak att vinna väljare. Det är en helt annan att behålla dem. Kanske hade man bara haft tur? Är det verkligen en sådan bedrift att vinna mot en Labourledare med popularitetssiffror på minus 37? Vid nästa val skulle det inte finnas någon brexitfråga att spela på. Vad skulle de göra då?

För att inte tala om nu?

Hur formulerar man en politik som kan förena arbetarklassen i Stoke-on Trent med aktiemäklare i Guildford söder om London? säger en person som skyndar sig bort mot regeringskvarteret för att börja göra precis detta.

Han har sovit i 30 minuter. På en soffa.

Jag lovar att arbeta dag och natt för att fortsätta att förtjäna ert stöd, säger Boris Johnson från talarstolen.

Till de väljare som röstade konservativt för första gången: jag är tacksam och ödmjuk över att ni har lånat oss er röst. Och jag ämnar göra mitt yttersta för att fortsätta förtjäna ert stöd.

Sådan är nämligen Boris Johnson. I alla fall sedan i går. Han har kammat hår och landsfaderambitioner.

Och här någonstans strax efter sju på fredagen den 13 december 2019 inser jag att det faktiskt är över. Solen stiger upp över mulen Londonhimmel, katedralens klockor slår och tre decennier av konservativa inbördeskrig om EU är slut.

De slutade med att Labourpartiet slets isär.

Inte de konservativa.

Läs mer:

Erik de la Reguera: Johnson får nästan oinskränkt makt

Katrine Marçal: Katrine Marçal: Brexitsagan är långtifrån över