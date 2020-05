Jubel när Sudan förbjuder könsstympning – men coronakrisen hotar framgången

– Det är så klart ett väldigt positivt besked. Det är så många som jobbat med detta i så många år, men nu måste det verkligt viktiga arbetet fortsätta, säger Fatma Naib, kommunikationschef på Unicef i Sudan.

Hon befinner sig i Sudans huvudstad Khartoum, som liksom stora delar av övriga världen är påverkad av nya coronaviruset. Under delar av dygnet är det inte tillåtet att röra sig utomhus och situationen har påverkat möjligheten att nå ut med information om den nya lagen.

Fatma Naib berättar att spridningen av information och kunskap har fungerat dugligt – bland annat genom den lokala kampanjen Saleema som betyder ungefär oskadad eller intakt – men att coronapandemin har gjort att frågan hamnat lite i skuggan.

– Det är fortfarande väldigt tidigt att säga om alla är informerade. På grund av coronan är det väldigt tufft här i Sudan så lagen om könsstympning och andra barnrättigheter har inte fått samma uppmärksamhet som den skulle ha fått annars. Alla sitter och väntar på vad som ska hända, säger Fatma Naib, som dock poängterar att reaktionerna är i princip odelat positiva både nationellt och lokalt.

– Att en lag finns innebär att folk kommer att veta att utförandet av könsstympning får konsekvenser och det finns olika sätt som informationen kommer att nå ut, exempelvis genom så kallade ”girls clubs” och ”grandmothers clubs” som finns här.

Demonstranter firar i Khartoum i augusti 2019. Kvinnor spelade en framträdande roll under fjolårets protester, som ledde till löften från landets övergångsregering om att prioritera kvinnors rättigheter. Foto: Mahmoud Hjaj/AP

Svenska biståndsmyndigheten Sida är, genom det så kallade SRHR-stödet i Afrika, den största givaren till världens största program mot kvinnlig könsstympning – som administreras av FN:s befolkningsorganisation UNFPA tillsammans med barnfonden Unicef.

FN-programmet har pågått sedan 2008 och Sidas stöd har dels skett i en engångssumma, dels med 250 miljoner kronor för perioden 2018-2021. Framstegen som man noterat spås få ett bakslag på grund av pandemin – enligt en prognos från UNFPA kan två miljoner kvinnor och barn under närmaste årtiondet utsättas för könsstympningar som hade kunnat förhindras, på grund av svårigheter att nå fram med information och insatser.

Världssamfundets organisationer arbetar med ett stort antal civilsamhällesorganisationer, inklusive traditionella och religiösa ledare.

– Det måste göras brett och på gräsrotsnivå, det fungerar inte att bara fatta lagbeslut. Ett sätt som lyckats är att låta den traditionella ritualen genomföras, men utan själva skärningen. I samband med det har man fått byar att fatta gemensamma beslut att upphöra med det och det är då viktigt att alla är med på det, att alla känner ägarskap för beslutet, säger Dag Sundelin, chef för SRHR i Afrika.

Under programmets tid har närmare 30.000 lokalsamhällen deklarerat att man överger könsstympning. Traditionen förekommer på flera håll i Asien, men är vanligast förekommande i ett bälte över Afrika söder om Sahara samt Egypten och Sudan. Det är ett formellt brott mot FN:s mänskliga rättigheter, men Världshälsoorganisationen WHO uppskattar ändå att över 200 miljoner flickor och kvinnor i ungefär 30 länder har utsatts för ingreppet och att de medicinska konsekvenserna kostar omkring 15 miljarder kronor om året.

Dag Sundelin berättar att en utveckling som försvårat arbetet mot kvinnlig könsstympning är att det på sina håll har flyttats från hälsovådliga förhållanden med smutsiga redskap till medicinska miljöer. Det skänker ingreppet ett slags legitimitet inom ramen för hälso- och sjukvården.

Hans kollega Susanna Janson Landin, som ansvarar för Sidas del av FN-programmet Joint programme on the elimination of female genital mutilation, förklarar närmare:

– Den så kallade medikaliseringen varierar, men trenden är att det ökar och det är ett hot. I exempelvis Egypten där 90 procent av kvinnorna är könsstympade utförs numera 70 procent av ingreppen av läkare. Det finns finansiella skäl för dem, men också ett socialt tryck, säger Susanna Janson Landin.

Burkina Faso är ett annat land som lagstiftat mot kvinnlig könsstympning. Bilden är från huvudstaden Ouagadougou. Foto: Sam Mednick/AP

Före Sudan har bland andra Burkina Faso lagstiftat mot FGM och där har myndigheterna dömt många till fängelse. Janson Landin besökte vid ett tillfälle ett kvinnofängelse i landet och där var merparten av internerna sådana som fällts för att ha utfört ingreppet.

– Det finns ett kommunikativt problem, för de här kvinnorna hävdar att de inte vetat om att det var olagligt medan myndigheterna säger att man haft stora informationskampanjer i såväl massmedier som ute i byarna inför implementeringen, säger Jonson Landin.

Grovt indelat finns fyra olika kvinnlig könsstympning-metoder. Den mest omfattande innebär fullt avlägsnande av inre och yttre blygdläppar samt klitoris varefter kroppshåligheten sys igen nästan helt. Det innebär smärta vid både urinering och samlag, men också en förhöjd infektionsrisk livet ut.

– Många, särskilt män, känner ofta inte till vad det är som görs. Därför har man i flera länder visat en film på hur det går till och merparten kan inte ens se klart videosnutten för att det är så förfärligt. Först då förstår de vad de handlar om och blir väldigt stödjande i arbetet mot kvinnlig könsstympning, säger Susanna Janson Landin.

Hon har besökt många länder där könsstympning förekommer och konstaterar att stödet för det många gånger är stort, inte minst hos kvinnor. Vid närmare betraktande framgår att det i huvudsak beror på sociala faktorer, som tankar om att man endast som könsstympad är giftasduglig.

– Ofta är det äldre kvinnor som utför ingreppet, som ett hedersuppdrag. Attityden till det böljar lite fram och tillbaka, exempelvis i Ghana visade en studie att unga kvinnor var förvånansvärt positiva. När man grävde djupare handlade det just om att det handlade om att bli gift, att bli utsatt för det här var enda chansen.

