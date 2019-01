Flera lokala förbud har sedan tidigare funnits i Kalifornien, men med den nya lagen gäller det i hela delstaten att djuraffärer bara får sälja husdjur som är utan hem eller kommer från någon djurrättsgrupp. Så kallade valpfarmar och kattungefabriker har länge upprört djurrättsaktivister för att vara trångbodda och ohygieniska utan rätt mat, omsorg och vård.

Lagen innebär dock inte stopp för dessa relativt oreglerade verksamheter, men djuraffärer som säljer hundar, katter eller kaniner vidare från dem riskerar 500 dollar per djur i böter. New York Times rapporterar att delstater som Washington, New York och New Jersey har liknande lagar på gång, och att 250 städer runtom USA redan har det.