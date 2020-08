Kaliforniens bränder har blivit fem gånger större på femtio år

Bränderna är tidiga, normalt anses brandsäsongen börja i oktober. Och det har blivit allt vanligare att Kalifornien brinner under sommaren. Sedan 1972 har ytan som brinner under juni till september ökat med 800 procent, enligt en studie som publicerats i vetenskapstidskriften Earth´s future. För hela säsongen har den yta som brinner i delstaten varje år femfaldigats.

Klimatförändringen anges som huvudorsak. I norra Kalifornien har sommartemperaturen ökat med 1,8 grader, vilket har lett till ökad avdunstning och torrare jordar och växtlighet.

Brandmannen Ben Slaughter från brandkåren i Boulder Creek bekämpar en brand längs med Highway 9. Foto: Marcio Jose Sanchez/AP

– När det är torrt i marken har man uppfyllt det första av de tre kriterierna för en skogsbrand. En värmebölja ovanpå det så att det är torrt i luften och varmt dessutom så behövs det bara att något tänder så brinner det. Och ju mer det blir på det viset ju oftare blir det den här typen av skogsbränder, säger Michael Tjernström, professor i meteorologi vid Stockholms universitet.

Kaliforniens landskap skapar förutsättningar för att bränderna ska ta fart och sprida sig snabbt, hettan gör att elden skapar egna vädersystem.

– Man ser ofta att elden sveper uppför en bergssluttning. Sluttningarna blir som en skorsten och genererar ett eget vindsystem. Ju mer det brinner desto mer blåser det och ju mer det blåser desto mer brinner det, säger Michael Tjernström.

– Elden gör att det bildas åskmoln, men det är så torrt i luften så att man får åskknallar och blixtar och man ser att det regnar, men nederbörden hinner dunsta bort innan den når marken.

Många av årets bränder har startats av blixtnedslag. Under ett spektakulärt åskväder noterades nära 11.000 blixtar under 72 timmar som orsakade 367 skogsbränder. Så många blixtar är ovanligt i Kalifornien, som under ett helt år har cirka 85.000 blixtar, säger en åskforskare till New York Times.

Austin Gianozzi faller i tårar när han kramar sin familj vid åsynen av vad som återstår av deras hem i Vacaville i Kalifornien. Foto: Josy Edelson/AFP

Sådana väder blir fler i ett förändrat klimat. Enligt en rapport i Science väntas blixtarna i USA öka med 12 procent vid en grads uppvärmning.

– Den typen av väderfenomen på våra breddgrader har också blivit vanligare. Det hänger samman att det blir fler och häftigare stormar och är en del av uppvärmningen.

Den amerikanska studien säger att faktorer som befolkningsökning och ökad bebyggelse också påverkar brandsituationen. Även delstatens regler att alla små naturliga bränder ska släckas har lett till att stora bränder kan förvärras eftersom torra kvistar och döda löv som annars brunnit upp nu blir kvar.

Men den stigande temperaturen anges som huvudorsak till ökningen av bränderna. Och så länge som inte utsläppen minskar kommer den globala temperaturen att stiga. Det innebär en ökad risk för skogsbränder i framtiden.

– Bränderna ökar, men det är precis som med våra värmeböljor, det finns en stor variabilitet. Det behöver inte brinna mer nästa sommar men kanske året efter kan det. Om man ser över en längre tidsperiod så är trenden uppåtgående.

