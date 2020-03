Kaliforniens rika har blivit ”Demokraternas bankomat”

USA-valet 2020

På ett flygplan från New York till Los Angeles träffar jag Chuck Schumer, Demokraternas ledare i senaten och en av landets mäktigaste politiker. När jag frågar vad han ska göra i Kalifornien svarar han med en självklar suck.

– Samla in pengar.

Under valår tillbringar många av landets mäktigaste politiker sina arbetsdagar med att resa runt i landet för att dra in pengar till politiska kampanjer. Enligt en studie av Washingtons branschtidskrift Campaigns & Elections lägger den amerikanska kongressen minst en fjärdedel av all arbetstid åt att samla in donationer till kommande valkampanjer.

En kongressledamot sade till CBS 60 Minutes att han förväntas samla in 18.000 dollar om dagen i donationer. Det betyder ett par timmar dagligen av telefonsamtal till välbärgade anhängare, följt av kvällsbesök till förmögna hushåll runtom i landet för mer donationer, i ett slags permanent politisk välgörenhetsgala.

Under presidentvalet 2016 spenderades mer än 2,4 miljarder dollar på valkampanjer. Årets val förväntas slå det rekordet.

Presidentkandidater och kongressledamöter vallfärdar hit någon gång i månaden, från landets alla hörn, för galamiddagar och cocktailpartyn hos välbärgade hushåll, där gästerna betalar flera tusen dollar för en biljett.

För Demokraterna är det Kalifornien som mest pålitligt levererat sådana donationer. Delstatens välbärgade demokrater har länge varit nyckelfigurer för att finansiera partiets valkampanjer, både till Vita huset och till kongressen. I synnerhet har storstäderna Los Angeles, San Francisco och San Diego länge fungerat som ett slags bankomat för Demokraterna.

Presidentkandidater och kongressledamöter vallfärdar hit någon gång i månaden, från landets alla hörn, för galamiddagar och cocktailpartyn hos välbärgade hushåll, där gästerna betalar flera tusen dollar för en biljett. Är det i norra Kalifornien, i San Francisco och Silicon Valley, äger evenemangen ofta rum hos berömda teknikentreprenörer, medan film- och underhållningsbranschen dominerar i Los Angeles och Hollywood.

– Kalifornien har länge varit som en bankomat för Demokraterna och i synnerhet Hollywood har dominerat för donationer. Vi har ett par storstäder här som är väldigt progressiva, men samtidigt väldigt välbärgade, så det skapar ett attraktivt klimat för de demokrater som vill dra in pengar till valkampanjerna, säger Sasha Issenberg, författare till boken ”The victory lab” om politiska kampanjer, bosatt i Los Angeles.

Inför valet 2020 har det välsmorda maskineriet som levererar miljontals dollar till Demokraterna varje månad äventyrats. Vänsterdemokraten Bernie Sanders, som är favorit till att bli partiets presidentkandidat, har själv avsvurit sig den här sortens donationer och förlitar sig i stället helt på mindre donationer från privatpersoner.

Bernie Sanders i Los Angeles. Foto: David McNew/Getty Images/AFP

Den genomsnittliga donationen till hans kampanj är 19 dollar. Det kan jämföras med Hillary Clintons valkampanj 2016, då många av Kaliforniens mest förmögna demokrater, Hollywood-moguler och Silicon Valley-investerare som Steven Spielberg, Jeffrey Katzenberg och Sean Parker, samlade ihop miljoner dollar till hennes kampanj.

Vallokalerna i Beverly Hills har röstsedlar på tolv språk. Foto: Martin Gelin

Vid Beverly Hills stadshus har vallokalerna för förtidsröstning i Kaliforniens primärval varit öppna sedan i februari. Helgen före valet träffar jag Alex Wechsler, som driver ett mjukvaruföretag i Beverly Hills, när han är på väg ut ur vallokalen. Han är klädd i fleeceväst, mjukisbyxor och tofflor, med en labrador vid sin sida och ett klistermärke som säger att han precis röstat.

Weschler har alltid kallat sig demokrat och donerar regelbundet pengar till partiets nationella kampanjorganisation, men nu är han lite bekymrad över utvecklingen i primärvalet.

– Bernie kommer nog att vinna. Han är alldeles för vänster för mig, men blir han presidentkandidat är jag nog tvungen att stödja honom ändå, för att få bort Trump, säger han.

Den skepsis som finns mot Bernie Sanders bland de mest förmögna hushållen i Kalifornien speglas även nationellt, där flera miljardärer och förmögna företagsledare som tidigare donerat stora summor till Demokraterna nu säger att de inte kan stödja Sanders. Lloyd Blankfein, tidigare vd för Goldman Sachs, donerade stora summor till Barack Obamas och Hillary Clintons presidentkampanjer. Men i en intervju med Financial Times i veckan sade Blankfein att han hellre kommer att rösta på Trump än på Sanders.

I Kaliforniens mest välbärgade delar är det inte svårt att hitta liknande åsikter. Även om de flesta här är liberala i sociala frågor vill de inte nödvändigtvis se den ekonomiskt radikala politik som Sanders förespråkar.

Många av de Hollywoodmoguler, teknikentreprenörer och filmstjärnor som stöder och finansierar Demokraternas kampanjer har valt att ställa sig bakom andra demokrater i primärvalet.

Det går inte att vinna en modern presidentkampanj i USA utan oerhörda mängder pengar, men det räcker inte heller att bara spendera hejdlösa mängder på reklam. Miljardären Tom Steyer hoppade nyligen av primärvalet efter att ha spenderat mer än 100 miljoner dollar av sin privata förmögenhet, utan att vinna några delegater.

Supportrar till demokraten Michael Bloomberg Foto: Joe Raedle/TT

Michael Bloomberg har lagt mer än en halv miljard dollar på reklam hittills, vilket är mer än alla andra kandidater tillsammans och tio gånger så mycket som Sanders har spenderat. Enligt opinionsmätningarna är han dock bara knapp favorit i en av de 14 delstater som röstar på ”supertisdagen”.

Bernie Sanders har alltså själv tagit aktivt avstånd från stora kampanjdonationer från miljardärer och företag.

– Bernie skulle aldrig ha varit favorit bland de mest välbärgade här, av ideologiska skäl. Men han gör extremt bra ifrån sig finansiellt ändå, på grund av nätverket av små donationer. När han gör stora kampanjevenemang här är det för att locka publik, inte för att få in pengar, säger Sasha Issenberg.

Sanders har även omfamnat kritiken från miljardärer och välbärgade företagsledare som ett tecken på att han står för genuin förändring. Under ett kampanjmöte i South Carolina nyligen imiterade han miljardärer som besöker tv-sofforna för att kritisera Sanders:

– Vissa av de här männen på tv, de bokstavligen gråter. ”Jag har bara mina sista sex miljarder dollar kvar och nu vill Bernie beskatta mig! Hur mycket kan en människa stå ut med?”, sade Sanders.

Ellen Evans har precis röstat vid stadshuset i Beverly Hills. ”Jag röstade på Warren, men de flesta av mina grannar i närområdet skulle aldrig rösta på henne eller Sanders. ” Foto: Martin Gelin

Utanför vallokalen vid Beverly Hills stadshus säger de flesta jag träffar att de röstat på Bloomberg, Biden eller att de är registrerade som republikaner. Ett undantag är Ellen Evans, som arbetar med stadsförvaltning i området.

– Jag röstade på Warren, men de de flesta av mina grannar i närområdet skulle aldrig rösta på henne eller Sanders.

Både Sanders och Warren förespråkar höjda skatter för många av de mest förmögna hushållen här i västra Los Angeles och Beverly Hills. Ellen Evans säger att hon kan leva med det.

– Jag är progressiv. Jag tycker att världens välbefinnande är viktigare än att kunna bibehålla min egen livsstil, säger hon.

Supna Kapoor, collegestudent i Beverly Hills:”Alla unga jag känner röstar på Bernie. Alla våra föräldrar ogillar honom.” Foto: Martin Gelin

En tydlig generationsklyfta märks även bland välbärgade demokrater här i den rikaste delen av Kalifornien. Supna Kapoor, collegestudent i Beverly Hills, har precis röstat för första gången i årets primärval och lade sin primärvalsröst på Sanders.

– Alla unga jag känner röstar på Bernie. Alla våra föräldrar ogillar honom. De tror att han är en svag kandidat mot Trump. Jag tror att han är den starkaste kandidaten. Hans stöd för allmän sjukvård är i vilket fall för viktigt för att kompromissa bort, säger hon.