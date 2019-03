May beredd att avgå om Brexitavtalet går igenom

– Jag är beredd att lämna det här jobbet tidigare än vad jag hade tänkt för att kunna säkra en smidig och städad Brexit.

Så ska Theresa May ha uttryckt sig när hon under onsdagskvällen höll ett möte med sina partikamrater i parlamentet.

Beskedet bekräftades senare officiellt av Downing Street. BBC återger delar av Theresa Mays tal där hon konstaterar att landet och partiet har satts under prövning. Nu tycker hon sig dock se en ljusning.

– Vi är nästan där, vi är nästan redo att starta ett nytt kapitel och bygga en ljusare framtid. Men innan vi kan göra det måste vi avsluta jobbet.

Med att avsluta jobbet menar May att det utträdesavtal ur EU som hon har förhandlat fram röstas igenom. Och med onsdagens besked hoppas hon få fler att stödja förslaget som fått tummen ner i parlamentet två gånger. Därefter är hon redo att kliva av.

- Jag har tydligt känt av humöret i partiet. Jag vet att det finns en önskan om ett nytt tillvägagångssätt - och ett nytt ledarskap - i den andra fasen av Brexitförhandlingarna - och jag kommer inte att stå i vägen för det, sade May, enligt BBC.

Tidigare har flera brexitörer sagt att de kan tänka sig stödja Mays avtal om hon lovar att avgå. Och en brexitör, parlamentarikern Pauline Latham, säger till the Guardian att hon är lättad efter Mays besked.

– Det var oundvikligt och jag tycker hon tog rätt beslut. Hon har faktiskt läst av humöret i partiet, vilket var en överraskning, säger Pauline Latham.

May gav inget exakt datum för när hon kommer att avgå.

Stämningen i utskottsrummet 1922 där partiet möttes ska ha varit respektfull när May gav sitt besked. Samtidigt uttrycker flera en känsla av lättnad.

– Det var det bästa talet jag någonsin hört någon ge till utskottet, säger parlamentarikern George Freeman till Financial Times.

Parlamentarikern Simon Hart kallar talet passionerat och hyllar premiärministern för att ha gjort ett ”fantastiskt jobb”.

May ska ha hållit talet utan någon mikrofon och vid ett avgörande tillfälle ska rösten ha brustit.

– Jag har aldrig upplevt 1922 så tyst, sade en parlamentariker.

Tidigare väntades det att May skulle lägga fram sitt förslag till utträde en tredje gång på torsdag eller fredag. Hur det blir med det är dock oklart sedan talmannen i parlamentet, John Bercow, under onsdagen sade att han inte kommer låta förslaget gå till en ny omröstning om det inte innehåller ”betydande” förändringar.

Frågan är också om May lyckas omvända tillräckligt många parlamentariker. En avgörande pusselbit för att hon ska få tillräckligt med stöd är att även nordirländska DUP svänger om och ställer sig bakom May. Hittills syns inga signaler på det. En källa inom DUP säger till Financial Times efter beskedet om Mays avgång att de inte räknar med att partiet röstar på Mays förslag så som det ser ut idag.

Den ledande brexitören Jacob Rees-Mogg säger dock att det räcker med att DUP lägger ner sina röster för att han ska stödja förslaget. Även en av Mays hårdaste kritiker, Boris Johnson, uppges ha svängt efter Mays besked. Johnson nämns ofta som en möjlig efterträdare till May.

Vad May gör om hon inte får igenom sitt avtal är oklart. Men Rees-Mogg säger till the Guardian att hon i sådana fall har all rätt att fortsätta.

Texten uppdateras.