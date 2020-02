Kampanjchefen som gjorde Pete Buttigieg till en stjärna

I vanliga fall får kampanjstrateger i USA lära sig att inte glänsa mer än kandidaterna de representerar.

Det verkar inte riktigt gälla Lis Smith, som är kampanjchef för den unga demokraten Buttigieg. I kontrast till den timide Buttigieg är det ofta Smith som stjäl rampljuset på deras kampanjevenemang, när hon glider upp på scenen i stora solglasögon, skinnjacka och rockstjärneutstrålning.

Lis Smith får nu äran för mycket av Pete Buttigiegs oväntade framgångar i Demokraternas primärval. När han inledde sin kampanj förra året var han en okänd 37-åring, med ett svåruttalat efternamn och begränsad politisk erfarenhet som borgmästare i South Bend, en liten och relativt fattig industristad i Indiana.

Nu har Buttigieg skrivit historia, som den första homosexuella kandidaten att vinna nomineringsmötet i Iowa, och han är nu en av fyra eller fem kandidater med en relativt realistisk chans att bli Demokraternas presidentkandidat. Även om han inte når hela vägen fram har han definitivt etablerat sig som en stjärna för Demokraterna.

Buttigiges kampanjchef Lis Smith är 37 år, jämngammal med Buttigieg, och tillhör den första generationen i USA som vuxit upp med en idealiserad bild av kampanjstrateger som stjärnor. I dokumentärfilmer som ”War room”, om Bill Clintons sluga kampanjledning på 1990-talet, eller dramaserier som ”Vita huset” strax därpå, vande vi oss vid kampanjchefer med större personligheter än kandidaterna själva.

Pete Buttigieg vid ett kampanjmöte inför primärvalet i New Hampshire. Foto: Elise Amendola/AP

När jag sett Smith på Buttigiegs kampanjevenemang i South Carolina och New Hampshire framstår hon ofta som en tv-figur som klivit ut i verkligheten. Själv har Smith sagt att hon ser Barack Obamas tidigare kampanjchef David Axelrod som en förebild.

– Jag har varit galen i politik sedan jag var nio och började volontärarbeta politiskt när jag var 17. Men jag visste inte att det här jobbet fanns. När du tittar på gamla bilder på presidenter så är de enda kvinnorna du ser deras fruar och döttrar, säger hon i en reklamfilm för Buttigiegs kampanj.

Lis Smith har skickligt och målmedvetet lyckats forma Buttigiegs image som en ödmjuk småstadsborgmästare från mellanvästerns rostbälte, medan mer skeptiska demokrater hellre beskriver honom som en målmedveten och lite opportunistisk McKinsey-konsult.

Mycket av primärvalskampanjen handlar om att besöka och charma befolkningen i småstäder och på landsbygden. Där verkar Buttigiegs nedtonade, artiga profil ha gått hem.

Inför primärvalet i New Hampshire lanserade Joe Biden en omtalad reklamfilm där han kontrasterade sin tunga erfarenhet som senator och vicepresident med Buttigiegs relativt triviala triumfer som borgmästare i South Bend, Indiana. Biden beskriver hur han förhandlat fram avtal med Iran och räddat amerikansk bilindustri, vilket med viss hånfullhet kontrasteras med hur Buttigieg som borgmästare förhandlade om färgen på neonljusen under en populär bro i South Bend.

Lis Smith och Buttigieg såg dock omedelbart reklamfilmen som ett tillfälle att vända just bakgrunden i en småstad till en fördel i kampanjen. Om Biden attackerar Buttigieg som provinsiell så svarar Buttigieg med att säga att det är just det som är poängen. I kampanjtalen och i reklamfilmerna för Buttigieg säger kandidaten att det är just hans erfarenhet från en del av USA som ”politikerna i Washington” gärna ignorerar, eller hånar, som gör honom attraktiv som presidentkandidat. Inför valdagen i New Hampshire har Buttigieg ett bättre opinionsläge än Biden.

Ett annat viktigt beslut i kampanjen kan ha varit att besöka även konservativa distrikt och delta i intervjuer på konservativa Fox News, vilket Smith försvarar som ett försök att ”utmana polariseringen” i landet och skapa en chans för demokraterna att vinna tillbaka en del väljarstöd i de vita industristäder, som just South Bend, där de förlorat mycket stöd under det senaste decenniet.

Varken Buttigieg eller Smith är egentligen självklara som budbärare för den bortglömda landsbygden eller den ödmjuka mellanvästerns småstäder. Buttigieg inledde sin karriär med ett välavlönat jobb på den internationella konsultfirman McKinsey, som är kända för rådgivning för omstruktureringar av stora företag, vilket inte alltid gynnat småstäder som South Bend och USA:s rostbälte.

Lis Smith växte upp i den välbärgade villaförorten Westchester utanför New York, med två förmögna jurister som föräldrar. Hon tillbringade sin barndom bland New Yorks välbärgade demokrater, i en ankdamm av den politiska eliten, filantroper och mediepersonligheter. Bland släkten fanns senatorn Sam Ervin, som låg bakom Watergate-förhören, och mamman arbetade med Demokraternas partiledning i New Hampshire, som nu blivit en viktig delstat för Pete Buttigieg.

Redan som tonåring började Smith själv arbeta politiskt och steg snabbt i New Yorks lokalpolitiska hierarki. Hon har sedan dess jobbat för en bred skara demokrater, från New Yorks borgmästare Bill de Blasio, som har tydlig vänsterprofil, till mittendemokraten Terry McAuliffe, som var Virginias delstatsguvernör. 2012 arbetade hon även med Barack Obamas presidentkampanj, där hon blev känd för sina Twitter-attacker på Mitt Romney.

Att Smith precis som Buttigieg tillhör millenniegenerationen skadar förstås inte i ett politiskt landskap som domineras av män födda på 1940-talet. Vikten av att ge plats åt en ny generation i Washington har blivit ett kärnbudskap för Buttigieg och fungerar som en underförstådd kritik mot de äldre demokrater som annars tampas om nomineringen, som 78-årige Bernie Sanders, samt Joe Biden och Michael Bloomberg, som båda är 77 år gamla.

David Turner, kommunikationschef för Democratic Governors Association, säger till New York Magazine att Smith är särkilt bra på att navigera ett nytt kommunikationslandskap där presidentkampanjer inte längre handlar om att ”formulera budskap” som prackas på nyhetsmedier, utan mer om att ”skapa innehåll”, exempelvis i Buttigiegs egna kampanjvideor och berättelser, som når ut direkt till väljarna.

Smith verkar även veta vilka knappar hon ska trycka på för att få igång de jämnåriga journalister som dominerar den politiska nyhetsrapporteringen i USA. Hon har skickat ut små signaler om Buttigieg som en lite lagom hipp och smakfull millenniedemokrat, som läser James Joyce och lärde sig norska på egen hand efter att ha förälskat sig i Erlend Loes romaner.

Det är ingen vild gissning att Smith även studerat kampanjerna för Kanadas Justin Trudeau och Frankrikes Emmanuel Macron, två andra liberala politiker som lyckats paketera relativt konventionell mittenpolitik som något modernt och fräscht, delvis genom att vara unga och karismatiska. Precis som Trudeau lovar även Buttigieg att tillsätta kvinnor till minst hälften av ministerposterna på kabinettnivå.

Samtidigt har många feministiska och progressiva demokrater kritiserat Buttigiegs kampanj just som ett typiskt exempel på att vita män får en gräddfil i nyhetsmedierna, medan kvinnliga demokrater med betydligt mer erfarenhet granskas och kritiseras betydligt hårdare.

Om Buttigieg ska lyckas bli något mer än ett kortlivat fenomen i primärvalet måste Lis Smith nu hjälpa honom att vinna stöd även från dessa väljare.

Läs mer:

Martin Gelin: Tre saker du behöver veta om valet i New Hampshire

Opinionsläget ger medvind för Bernie Sanders i New Hampshire

Björn af Kleen: Vänsterfalangens framgångar oroar Demokraternas gamla hjärntrust