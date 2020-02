Kan Alexandria Ocasio-Cortez göra Sanders till president?

USA-valet 2020

Den nya vänsterns drottning

Durham, New Hampshire, 10 februari 2020.

Åtta tusen collegestudenter trängs på en sportarena i Durham, New Hampshire.

Det är dagen inför delstatens primärval, ett livsviktigt ögonblick för vänsterdemokraten Bernie Sanders.

Det råder ingen brist på entusiasm för Bernie. Ett par från Baltimore berättar att de åkt bil i åtta timmar för att få en chans att lyssna på honom.

Men det är en annan, yngre politiker som stjäl rampljuset den här kvällen.

Alexandria Ocasio-Cortez har fått en nyckelroll i Bernie Sanders presidentkampanj. Hon kallar honom “Tío Bernie”, spanska för farbror Bernie. Här på kampanjmöte i New Hampshire. Foto: Andrew Harnik/AP

Alexandria Ocasio-Cortez liksom studsar upp på scenen och möts av rungande jubel, fem tusen kamerablixtrar, gälla rop: ”Vi älskar dig AOC!”

Hon flyger runt på scenen i svarta jeans och svart bombarjacka – samma kläder som hon brukade ha på sig när hon, för två år sedan, blandade margaritas bakom baren på Flats Fix, en mexikansk tacorestaurang i New York där hon jobbade som bartender.

– Låt oss prata om november, säger hon först av allt. Hon syftar på presidentvalet.

– Ni vet väl att varje opinionsmätning visar samma sak. Bernie slår Trump. Och Trump vet det. Det gör honom nervös. Men vet ni vad? Sanningen är att det inte finns en enda kandidat som kan besegra Trump på egen hand. Det kan vi bara göra tillsammans, om vi skapar en massiv rörelse. Bara så kan USA förändras!

Nästa dag vinner Bernie Sanders primärvalet i New Hampshire, med knapp marginal.

Valet ser först ut att bli ännu ett antiklimax, där ingen vinnare kan utropas. Men strax före midnatt börjar rösterna trilla in från just collegestaden Durham. Det ger Sanders en sådan klar vinstmarginal att han utropas till segrare och kan hålla ett triumfatoriskt vinnartal på bästa tittartid på alla tv-kanaler. En vänsterradikal outsider har därmed seglat fram som favorit i demokraternas primärval.

Alexandria Ocasio-Cortez är 30 år gammal. För att kandidera till ­president i USA måste man vara 35. Frågan är: Ställer hon upp i valet 2024? Foto: Andrew Harnik

I november förra året var det gott om experter som räknat ut Bernie Sanders och veteraner i partiet började ställa krav på att han skulle hoppa av, en hjärtinfarkt gjorde många oroliga över hans hälsa.

Just då valde Alexandria Ocasio-Cortez att gå ut med sitt stöd för Bernie. Det är ingen överdrift att påstå att hon, en 29-åring från The Bronx som knappt hunnit med ett år som kongressledamot, räddade hans kampanj och förändrade USA:s politiska samtidshistoria.

● ● ●

”De har pengarna. Vi har folket”

East Elmhurst, Queens, 21 februari 2020.

Alexandria Ocasio-Cortez kongressdistrikt omfattar ett lägre medelklassområde i östra Queens, där det talas mer än 80 olika språk, och ett större område i The Bronx, där hon växte upp.

En lördag i februari besöker jag en av hennes ”town halls”, regelbundna möten med väljarna i hemområdet. Det är en bjärt kontrast till vardagen i maktens korridorer i Washington DC. Här är det vardagsnära frågor som diskuteras. Någon är bekymrad över att en ny investering i flygbussar ska försämra luften i området. En annan person lyfter fram tältstaden med hemlösa under motorvägsbron runt hörnet.

På två år har Ocasio-Cortez blivit en av USA:s mest inflytelserika politiker. Hon valdes till kongressen i november 2018, som den yngsta kvinnan någonsin. Hon har sedan dess synts på omslaget till Time magazine, med rubriken ”Fenomenet”, och samlat på sig 4,2 miljoner följare på Instagram.

På två år har Ocasio-Cortez blivit en av USA:s mest inflytelserika politiker. Foto: Pontus Höök, Pontus Höök

Hennes snabba resa till den politiska toppen kan delvis förklaras av att den amerikanska vänstern, sedan Trumps valseger, fört två politiska krig samtidigt.

Dels mot Trumps högerpopulism. Men även ett snårigare, internt krig mot traditionella demokrater, mot det de ser som ett trött partietablissemang som aldrig vågar sig på ordentliga förändringar, utan mest verkar vilja bevara status quo.

Vi försöker etablera en höjd levnadsstandard i USA, en dröm om att ingen familj i USA ska vara för fattig för att kunna överleva

Alexandria Ocasio-Cortez gillar att kritisera mittendemokrater som Joe Biden med att de nöjer sig med att vilja återvända till det normala USA, som det såg ut innan Trump blev president. I hennes ögon var det normala USA oacceptabelt. Hon är, precis som Bernie Sanders, övertygad om att den gamla vanliga politiken inte fungerar längre.

Här i New York träffar jag henne långt från Washingtons korridorer, i den mindre glamorösa, politiska vardagen. Vi är i Elmhurst, Queens, New Yorks 14:e kongressdistrikt, som hon representerat i den federala regeringen sedan i januari förra året. Varje månad åker hon hit och träffar sina egna väljare, de 110.000 New York-bor som gav henne valsegern.

Kongressledamoten Alexandria Ocasio-Cortez träffar väljare i hemdistriktet på Louis Armstrong Middle School i Queens. Anhängarna köar och Julie Ae Kim får en autograf på mobil­skalet. Foto: Pontus Höök

Jag har sett henne hålla politiska tal ett dussintal gånger de senaste två åren, men det här är den första gången hon står framför mig, på samma gång större och mindre än jag förväntar mig. Drygt en och sextio lång i högklackat, med en pigg energi och som alltid i professionella sammanhang prydligt Washington-klädd. Ändå utstrålar hon något svårdefinierat jordnära, som verkar få vanligt folk att tappa garden och omedelbart betrakta henne som sin bästa kompis. En äldre latinamerikansk kvinna rusar fram till henne och ger henne, trots att de aldrig tidigare träffats, en stor, varm kram, som hon tar emot lika entusiastiskt:

– Keep shining, girl, säger kvinnan till Ocasio-Cortez.

Precis som Bernie Sanders och många andra demokrater i partiets energiska vänsterflank beskriver hon sig själv som en ”demokratisk socialist”. Det råder en djup begreppsförvirring i USA kring orden socialism och kapitalism (för att inte tala om demokrati) och såväl Sanders som Ocasio-Cortez tvingas med jämna mellanrum förklara att de inte har några planer på att förvandla USA till Kuba, eller upphäva äganderätten. Det de vill, säger båda två, är att föra USA lite närmare det vi förknippar med den västeuropeiska välfärdsstaten, ett starkare socialt skyddsnät finansierat med högre skatter för välbärgade.

– När jag talar om demokratisk socialism tittar jag på länder som Danmark och Sverige, sade Bernie Sanders inför presidentvalet 2016.

33-åriga Abdul Inniss jobbar på flygplatsen La Guardia i Ocasio-Cortez distrikt: ”Det här är första gången jag sett en politiker från min generation som kämpar för de frågor jag bryr mig om.” Foto: Pontus Höök, Pontus Höök, Pontus Höök

Jag frågar Alexandria Ocasio-Cortez om hon håller med Sanders om detta. Är det de skandinaviska länderna som är förebilder för hennes politiska vision?

– Jag tror att det, för oss båda, handlar om att kunna garantera en rad ekonomiska rättigheter för 2000-talet. Rätten till sjukvård. Rätten till en lön du kan leva på. Självklart rätten till en framtid, när det gäller att ta itu med klimatkrisen. Så det vi försöker etablera är en höjd levnadsstandard i USA, en dröm om att ingen familj i USA ska vara för fattig för att kunna överleva, säger hon till mig.

Det viktigaste i år är att vi besegrar Donald Trump

Både Bernie Sanders och Alexandria Ocasio-Cortez har även det gemensamt att de ser sina politiska resor som ett slags uppror inte bara mot republikanernas högerpolitik, utan även mot traditionella demokraters mittenpolitik.

Flera opinionsmätningar visar att en del av Sanders anhängare inte tänker rösta på någon annan demokrat mot Trump, om Sanders skulle förlora primärvalet.

Ocasio-Cortez tar dock avstånd från den mer dogmatiska vänsterflanken av Sanders rörelse. När vi träffas i Queens säger hon att hon kommer att stödja demokraternas presidentkandidat, oavsett vem det blir.

– Ja. Det viktigaste i år är att vi besegrar Donald Trump. Vi befinner oss i en kris för demokratin och oavsett vad som händer [i primärvalet] måste vi enas och skydda vår demokrati och vårt land.

I Alexandria Ocasio-Cortez kongress­distrikt i Queens talas mer än 80 språk. Foto: Pontus Höök

Den här lördagseftermiddagen i Elmhurst får väljarna vädra sina vardagsproblem för en politiker som får en chans att visa att hon lyssnar på dem. Under de tre ”town halls” jag besökt med Ocasio-Cortez verkar de flesta mest vara där för att visa hur mycket de tycker om henne. Den första publikfrågan kommer från en ung man i rosaglittrande bombarjacka och en stor afrofrisyr.

– Det är så stort att du är här. Du är en drottning, säger han.

Ocasio-Cortez blundar en sekund och gör en gest av ödmjuk tacksamhet.

Etablissemanget försvarar alltid politik med att den är bra för småföretag, men det de menar är att den är bra för ett fåtal storföretag

Sedan lyssnar hon på ett hundratal personers angelägenheter. En man kommer fram och berättar stolt att det var han som mejlade henne om ett korrfel på hennes officiella Facebook-sida.

– Strålande. Tack för ditt engagemang, säger Ocasio-Cortez.

Al Guagenti, hyresvärd för ett butiksområde i Jackson Heights, skälver på rösten av tacksamhet när han berättar hur mycket det betyder att hon lyckades stoppade e-handelsjätten Amazon från att öppna sitt planerade högkvarter i hennes distrikt i Queens.

– Det skulle ha tagit död på alla butikerna jag jobbar med, säger Guagenti till henne.

Alexandria Ocasio-Cortez har ett möte på Louis Armstrong Middle School i Jackson Heights i Queens. Supporters står i kö för att få ta bild med henne efter eventet. Foto: Pontus Höök, Pontus Höök

Ocsasio-Cortez nickar entusiastiskt:

- Du vet, alla pratar om jobben som Amazon skulle ha skapat, men så många jobb här skulle ju ha gått förlorade. De nya jobben skulle inte ha gått till folk här i vårt område! Etablissemanget försvarar alltid politik med att den är bra för småföretag, men det de menar är att den är bra för ett fåtal storföretag, säger hon.

Det har gått snabbt för Ocasio-Cortez att bli en nationell politisk ikon. Under valkampanjen förra året utgjordes hennes kampanjstab inte av luttrade veteraner från Washington, utan av ett glatt gäng unga progressiva entusiaster som till stor del hämtades från hennes egen bekantskapskrets i Bronx och Queens. När jag skickar ett mejl till en kvinna som hade en nyckelroll i hennes kampanjorganisation, en ung kock och tårtbloggare i Queens, får jag ett autosvar: ”Jag kan tyvärr inte tillgodose specialbeställningar på tårtor för tillfället.”

Känslan man får av att interagera med hennes stab är att de är relativt normala människor, som inte tillbringar 24 timmar om dygnet i Washingtons korridorer eller med politiska fundraisers på Park Avenue.

En man i publiken bjöd in Alexandria Ocasio-Cortez till sin restaurang i Queens under ett event. Foto: Pontus Höök, Pontus Höök

I dag har Alexandria Ocasio-Cortez blivit ett världsberömt politiskt fenomen. Men hennes politiska resa började med bara 16.000 väljare här i Queens och i The Bronx.

Det avgörande ögonblicket för Alexandria Ocasio-Cortez var sommaren 2017. Donald Trump hade varit president i ett halvår. Grundläggande amerikanska rättigheter, som vi länge tagit för givna, tycktes hotade och den amerikanska vänstern försökte mobilisera ett verkligt motstånd som kunde stå i proportion till en otyglad, högerradikal president. En historisk våg av kvinnliga demokrater bestämde sig för att ställa upp som kandidater till kongressvalet 2018.

Ocasio-Cortez var en av dem, men hon valde ett omöjligt uppdrag. Hon skulle utmana en av de allra mäktigaste demokraterna i USA, Joe Crowley. Han hade suttit i kongressen 14 år och var generellt ansedd som den självklara efterträdaren till Nancy Pelosi som partiets talman. Problemet var, enligt Ocasio-Cortez, att han var en trött mittenpolitiker som korrumperats av miljontals dollar i donationer från storföretag och för länge sedan glömt bort att representera arbetarklassen i hemdistriktet i Queens och The Bronx.

I juni 2018 skrällvann Alexandria Ocasio-Cortez valet i sitt distrikt i New York och fick hejarop vart hon än gick. Men i början av valrörelsen var det ingen som tog henne på allvar. En klassisk David mot Goliat-match. Foto: Mark Lennihan/AP

Ocasio-Cortez jobbade då som bartender och servitör på Flats Fix, en tacorestaurang i New York. Crowley var en av Washingtons mäktigaste politiska veteraner, med stöd av dussintals mäktiga institutioner och miljontals dollar i kampanjkassan.

Ocasio-Cortez anammade redan tidigt i kampanjen det upproriska budskapet: ”De har pengarna. Vi har folket.”

Det var en episk David mot Goliat-match där ingen från början tog Ocasio-Cortez på allvar.

Crowley själv dök inte ens upp på den första tv-debatten mellan kandidaterna, utan skickade en assistent som inte ens kunde svara på grundläggande frågor om hans utrikespolitik. Nyhetssajten Politico skrev att Crowley ”garanterat” kommer att bli omvald ändå.

I stället åstadkom Ocasio-Cortez en av 2000-talets största skrällar i amerikansk politik.

Ett numera berömt tv-klipp visar ögonblicket när Ocasio-Cortez anländer till sin egen valvaka, får syn på valresultatet för allra första gången och nästan bokstavligen tappar hakan. Tv-klippet spred sig omedelbart över världen och förvandlade henne till en global stjärna över en natt.

Time magazine beskrev det som ”valårets största chock”. The Guardian beskrev det som ”den största politiska skrällen i modern historia”, vilket bara var en marginell överdrift.

Bernie Sanders och Noam Chomsky ringde för att gratulera henne på valnatten.

När hon åkte till valvakan på kvällen den 26 juni 2018 var hon en okänd bartender. När hon vaknade dagen därpå var hon en världsberömd vänsterledare.

Berättelsen om bartendern från The Bronx som nu skulle bli kongressledamot i Washington var oemotståndlig. Det lät som manuset till en Frank Capra-film från 1940-talet.

I nyhetsmedierna etablerades bilden av Ocasio-Cortez som en vanlig tjej i The Bronx som blandat margaritas och plockat disk som servitör och bartender på sin tacorestaurang, men bara en vacker dag, liksom helt spontant, valt att ställa upp i ett av USA:s viktigaste kongressval.Den amerikanska politiska kulturen är förtjust i sådana berättelser, kanske för att det väcker liv i fantasier om att allt kan förändras blixtsnabbt om så bara rätt person dyker upp.

Men i intervjuer med långvariga kollegor, barndomsvänner och medarbetare till Ocasio-Cortez under de senaste månaderna träder det fram en helt annan bild av henne.

I själva verket hade Ocasio-Cortez förberett sig för just ett sådant politiskt ögonblick sedan hon var tonåring.

● ● ●

Naturbegåvningen

Austin, Texas. Sommaren 2011

När Andres Bernal gick sitt sista år på college valde han, till skillnad från de flesta jämnåriga vänner, att tillbringa sommarlovet på en politisk utbildningskurs för latinamerikanska ungdomar i Austin, Texas.

Tillsammans med ett femtiotal andra unga latinamerikaner från hela USA blev han handplockad av National Hispanic Institute, en inflytelserik organisation, för en politisk träningskurs i Texas.

Det var så uppenbart redan då att hon inte bara hade en unik politisk talang utan en naturbegåvning för att tala offentligt

En av de andra studenterna var Alexandria Ocasio-Cortez, som snart skulle fylla 22. Hon hade rest dit från Bronx, New York, dit hon återvänt efter att hon tagit examen från college. Nu ville hon, precis som Bernal, utforska sina politiska talanger. De tillbringade en sommar med att käka tacos i östra Austin och åka ut till gamla övergivna hus på Texas landsbygd och turas om att lyssna efter spöken.

Men på dagarna gick de i hårda träningsprogram för att lära sig hur man blir en framgångsrik politiker.

Alexandria Ocasio-Cortez gick ett hårt träningsprogram för blivande politiker i samband med college. Foto: Pontus Höök, Pontus Höök

Alexandria Ocasio-Cortez var, redan för åtta år sedan, en politisk naturbegåvning, säger Bernal till DN.

Redan där, i Austin för nio år sedan, såddes fröet till hennes politiska resa.

Något oåterkalleligt väcktes till liv i henne den här sommaren: drömmen om att leda politisk förändring.

– Jag tror att fram till dess hade hon främst varit intresserad av litteratur och skrivande; kanske ville hon bli lärare i engelska. Jag minns att vi pratade mycket om böcker och författare den sommaren. Men det var så uppenbart redan då att hon inte bara hade en unik politisk talang utan en naturbegåvning för att tala offentligt. Alla som var där förstod redan då att hon skulle bli något stort, säger Andres Bernal, som varit en nära vän och medarbetare till henne sedan sommaren i Austin.

Alexandria Ocasio-Cortez föddes i The Bronx 13 oktober 1989. En månad senare föll Berlinmuren.

Det brukar sägas att den unga amerikanska vänstern glatt kallar sig socialister eftersom de inte förknippar ordet med kalla kriget. Ocasio-Cortez är ett levande exempel på det.

Men hennes politiska vision formades också av en uppväxt där hon såg, som hon själv beskrivit det, ”hur ditt postnummer allt för ofta avgör ditt öde” i dagens USA.

Hennes mamma var städerska och pappan drev en liten arkitektfirma i The Bronx.

När hon var fem år gammal samlade föräldrarna ihop sina slantar och flyttade 40 minuters bilresa norrut, från ett arbetarområde med ökänt stökiga skolor till den förhållandevis välartade förorten Yorktown. Där köpte de ett litet enplanshus (när du åker förbi huset i dag framstår det snarast som en gäststuga till de mer än dubbelt så stora villorna i omgivningen) så att Ocasio-Cortez skulle kunna gå i en av de bättre skolorna i området.

Jackson Heights i Queens är det område i USA som har mest mångfald. Foto: Pontus Höök, Pontus Höök

Hon briljerade i skolan. Redan i högstadiet utmärkte hon sig genom att vinna en vetenskapstävling, som ledde till att en forskare på MIT i Cambridge döpte en liten asteroid efter henne, 23238 Ocasio-Cortez.

På helgerna åkte hon ofta tillbaka till The Bronx med mamma, för att hälsa på puertoricanska släktingar och för att hjälpa henne städa folks lägenheter och dryga ut familjens kassa.

Hennes politiska färdigheter anas kanske redan i skolårens berättarförmåga. När hon sökte till college verkade hon inse hur många amerikaner som älskar berättelser om klassresor, ironiskt nog i takt med att de blir allt mer sällsynta i verkligheten. Hon kom in på Boston College efter att ha skrivit en lyrisk essä där hon bland annat beskrev hur hon hjälpte mamma städa lägenheter.

Pappan var redan då allvarligt sjuk i lungcancer och avled året därpå. När hon berättar om den sista gången de träffades, kortvarigt hemma i Bronx på besök från college i Boston, är det som en filmscen man inte kan glömma. Hon sitter vid hans sjukhussäng, han låtsas inte om att han är döende, men hon förstår det, sakta men säkert. De kramar varandra. Hon går till slut därifrån. När hon står i dörröppningen harklar han sig, hon vänder sig om och han säger sina sista ord till henne: ”Hey. Gör mig stolt.”

På college präglades hon allt mer av en politisk iver, en vilja att förändra. Det är inte sällsynt att människor som förlorar en nära anhörig tidigt i livet försöker bota sorgen genom att vända sig till det politiska, till en samhällsförbättrande idealism. Om du inte kan rädda din förälder kan du åtminstone rädda världen.

Hon började organisera fredagsmöten, under namnet Coffee and conversation, och politiska studentklubbar. I dag beskriver hon sig själv som en ”dorky kid” under collegeåren, men enligt alla som kände henne då hade hon uppenbart ärvt pappans sociala talang, utåtriktade munterhet och djupa charm. Redan på college var hon känd för sin talarförmåga.

● ● ●

Som 16-åring handplockades Ocasio-Cortez av National Hispanic Institute, en av USA:s mest inflytelserika plantskolor för unga latinamerikanska politiker.

Träningen där verkade ge henne en del av färdigheterna, självförtroendet och åtminstone en del av det nätverk som krävdes för att kunna kickstarta en kampanj som skulle åstadkomma en av de stora politiska skrällarna i modern tid i USA.

”Jag föddes på en plats där ditt postnummer avgör ditt öde” säger Alexandria Ocasio-Cortez. Foto: Pontus Höök

Det betyder inte att vem som helst kan öva sig till den typ av politiska talang som Ocasio-Cortez visar prov på. Men det är nog bara genom stenhård träning som en sådan politisk talang faktiskt kan blomstra.

I dokumentären ”Knock down the house”, som handlar om Ocasio-Cortez och en rad andra relativt oerfarna demokraters politiska kampanjer inför kongressvalet 2018, får vi en glimt av hur hon redan i kampanjens början var fullfjädrad som politiskt proffs.

I en minnesvärd scen håller hon upp ett flygblad från konkurrenten Joe Crowley och går sakligt igenom och sågar varje detalj som tafflig politisk kommunikation. Det är sommaren 2017, men det är redan uppenbart att det här inte är en person som just precis upptäckt politiken, utan snarare varit en extremt driven politiknörd sedan länge.

Kvinnor som jag förväntas inte ställa upp i politiska val

Hennes instinkt för politisk kommunikation bekräftades även av den första reklamfilmen hon spelade in för kampanjen ett par månader senare.

Vi ser Ocasio-Cortez på tunnelbaneperrongen i The Bronx, där hon böjer sig ner för att byta från bekväma vardagsskor, till högklackat. Hon säger:

– Kvinnor som jag förväntas inte ställa upp i politiska val. Jag kommer inte från en rik eller mäktig familj. Mamma är från Puerto Rico, pappa från södra Bronx.

Bild på pappa i glad mustasch, med Alexandria som bebis.

– Jag föddes på en plats där ditt postnummer avgör ditt öde. Jag heter Alexandria Ocasio-Cortez, jag är en lärare, politisk aktivist och en arbetarklass-newyorker.

Foto: Pontus Höök

– Det här valet handlar om pengarna mot folket. Vi har folket. De har pengarna.

Hon bockar sedan av en sakpolitisk lista som är i princip identisk med Bernie Sanders valplattform nu i primärvalet, tre år senare. Allmän sjukvård, avgiftsfria college, en federal jobbgaranti, radikala reformer av klimatpolitiken och brottspolitiken, upphävandet av ICE, den kontroversiella federala byrån som utvisar papperslösa.

– Det behöver inte ta hundra år att åstadkomma allt det här. Det enda som krävs är politiskt mod, säger hon, med bestämd blick, i vardagsrummet i sin tvåa i Bronx.

Reklamfilmens titel, ”The courage to change”, påminner en del om när Barack Obama lanserade sin presidentkampanj, med mottot och boktiteln ”The audacity of hope”.

Det som skiljer Ocasio-Cortez från Obama är sakpolitiken. Där Obama var en instinktiv brobyggare, en diplomatisk mittenpolitiker, är Ocasio-Cortez en kompromisslös vänsterradikal.

Hon tillhör en generation politiska vänsteridealister som växte upp med och lärde sig anamma Obamas alla taktiska och strategiska talanger, men som sedan valde att applicera dem på Bernie Sanders valplattform i stället.

Foto: Pontus Höök, Pontus Höök

Ingen trodde förstås att det skulle funka. Men det gjorde det.

Ocasio-Cortez seger i kongressvalet var ett slags kanariefågel i gruvan för demokraterna. Det signalerade en kris för de traditionella mittenpolitikerna och en upprorisk energi från den unga vänsterflanken.

Precis som att en våg högerpopulistiska Tea party-republikaner, som fick stora segrar i kongressvalen 2010 och 2014, banade väg för Donald Trump kan vi se hur segrarna för vänsterdemokrater som Ocasio-Cortez 2018 nu banat väg för Bernie Sanders starka ställning i primärvalet 2020.

Samtidigt växer nu en befogad kritik från andra demokrater om hur realistisk Sanders och Ocasio-Cortez politiska förändringsteori egentligen är.

Det är lätt att handplocka statistik som visar hur stödet för vänsterdemokraternas idéer har ökat kraftigt på 2000-talet. När det gäller exempelvis allmän sjukvård och radikala klimatpolitiska reformer är stödet överväldigande. Tre av fyra amerikaner anser att välbärgade borde betala högre skatt, enligt en mätning av Reuters.

Problemen är snarare strukturella. De institutioner som traditionellt sett har hjälpt demokraterna att vinna val har försvagats under flera decennier. Fackförbunden är i princip utplånade i många av de politiskt viktigaste delstaterna. Den svarta kyrkans politiska inflytande är inte lika starkt som på exempelvis 1960-talet, eftersom unga i dag inte går i kyrkan i samma utsträckning.

Sanders och Ocasio-Cortez vill mobilisera nya väljargrupper – speciellt unga och arbetare. Foto: Sue Ogrocki

Sanders och Ocasio-Cortez politiska berättelse, det de kallar sin ”theory of change”, teorin om förändring, bygger på att mobilisera nya väljargrupper, speciellt unga och arbetare, som länge känt sig för cyniska för att delta i det politiska.

Det är ingen vansinnig idé. George W Bush, Barack Obama och Donald Trump vann alla sina val på mobilisering av nya väljare, snarare än att försöka sig på en mer försiktig strategi för att övertyga veliga mittenväljare. Al Gore, John Kerry, John McCain, Mitt Romney och Hillary Clinton kan däremot alla sägas ha förlorat åtminstone till viss del för att de just ansågs som ideologiskt vacklande, opålitliga och förknippades med Washingtons etablissemang.

Men det återstår att se om ett radikalt vänsterbudskap kan mobilisera väljare utanför demokraternas primärval. Inför mellanårsvalet 2018 reste Sanders och Ocasio-Cortez runt landet i en outtröttlig kampanj för progressiva vänsterdemokrater. De lyckades ofta fylla stora idrottsarenor i konservativa delstater, som Kansas och Michigan, men många av de vänsterdemokrater de försökte hjälpa förlorade sina val ändå.

Foto: Pontus Höök, Pontus Höök, Pontus Höök

Något viktigt har samtidigt hänt med den breda acceptansen för Sanders under de senaste två månaderna. 74 procent av demokrater säger att de har en positiv bild av Sanders. Ingen annan av primärvalskandidaterna närmar sig de siffrorna.

Demokrater som alltid förknippats med partiets etablissemang och den politiska mittfåran har börjat tala varmt om Sanders. Ocasio-Cortez stöd verkar ha legitimerat honom för en grupp progressiva som annars såg honom som en dogmatisk gaphals.

– Sanders dominerar bland unga, partiets framtid, så det är inget vi bör försöka stoppa, sade David Plouffe, Barack Obamas tidigare kampanjchef, i en TV-intervju i februari.

● ● ●

Fox News nämner Alexandria Ocasio-Cortez 31 gånger om dagen

Washington DC, våren 2019.

När Ocasio-Cortez väl anlände till kongressen i januari 2019 var det gott om skeptiker som förutspådde att entusiasmen skulle lägga sig, när hon väl konfronterades med Washingtons kärva verklighet.

I stället har det blivit precis tvärtom.

Republikanerna verkar inte riktigt stå ut med vältaliga, starka kvinnor

Hennes status som politiskt fenomen har bara vuxit. Redan efter två veckor var hon den enskilda politiker i kongressen som skapade mest uppmärksamhet och nyhetsrubriker i nationella medier.

Konservativa mediers kroniska vredesutbrott över precis allt hon gör verkar ha fått en motsatt effekt: det stärker hennes stjärnstatus. Dynamiken påminner delvis om Trump, där varje skandal och varje fängelsedömd ex-medarbetare bara verkar göra kärnväljarna mer fanatiska i sitt stöd.

Alexandria Ocasio-Cortez pratar under ett av Bernie Sanders event i Kalifornien. Foto: Ringo Chiu

Ocasio-Cortez verkar fylla det gapande tomrum som uppstod på högerpopulistiska nyhetssajter när Hillary Clinton, efter tre decennier i rampljuset, började dra sig tillbaka. På Fox News, Breitbart, Daily Caller och andra högersajter går det i princip dagligen att se rubriker om Ocasio-Cortez, där de attackerat henne för allt från att hon har för lite pengar, till att hon har för dyra kläder. Enligt analysföretaget Newswhip har konservativa medier nämnt Ocasio-Cortez tio gånger så ofta som vänstermedier i USA. Fox News nämnde hennes namn 31 gånger om dagen under hennes första månad i kongressen.

– Republikanerna verkar inte riktigt stå ut med vältaliga, starka kvinnor. Oavsett om det handlar om Hillary Clinton, Nancy Pelosi, Maxine Waters eller Ocasio-Cortez. Hon är dessutom en ung kvinna som inte är vit, så de ser det nog som väldigt skrämmande. De förstår nog att hon representerar en ny tid i amerikansk politik, så de försöker värja sig emot det, säger Nathan Rabin, som driver Millennial Politics, en progressiv kampanjorganisation för unga väljare.

● ● ●

Framtiden

Washington DC, sommaren 1994

Utan Alexandria Ocasio-Cortez skulle Bernie Sanders förmodligen inte vara favorit att vinna demokraternas primärval.

Men utan Bernie Sanders skulle Alexandria Ocasio-Cortez inte heller sitta i kongressen, eller vara en nationell politisk stjärna över huvud taget. Det säger hon åtminstone själv, att hon har honom att tacka för allt. Hennes politiska begåvning skulle förmodligen ha gjort henne till ett politiskt fenomen, förr eller senare, men att det blev just nu, just inför detta historiska val, beror på Bernie.

Han har själv gjort det väldigt tydligt att han är redo att lämna över den amerikanska vänsterns stafettpinne till henne, när den tiden kommer. Om Bernie förlorar antingen primärvalet i sommar, eller presidentvalet i höst, så är hans nationella ambitioner med all sannolikhet över. För Ocasio-Cortez har de precis börjat.

Så vad ska det bli av all den här politiska energin, alla de förhoppningar som nu projiceras på henne?

Alexandria Ocasio-Cortez säger själv att hon har Bernie Sanders att tacka för sin plats i kongressen. Foto: Stefani Reynolds - CNP / MEGA

De närmaste månaderna lär hon få en nyckelroll i presidentvalet. För Bernie Sanders är hon en oerhörd tillgång, inte minst när det gäller att locka unga väljare och latinamerikaner, två väljargrupper vars mobilisering kan avgöra presidentvalet.

Det är ironiskt att USA just under Donald Trumps hårdföra högerstyre förmodligen är det rika land som har den mest energiska vänsterrörelsen just nu. På distans verkar det kanske som att republikanerna, med makten över Vita huset, senaten och Högsta domstolen, är allsmäktiga. Men demokraterna vann en historisk seger i mellanårsvalet 2018 – den största segermarginalen sedan 1974. De har makten i alla USA:s största städer och dominerar fullständigt i många av de folkrikaste delstaterna. I Kalifornien, världens femte största ekonomi, är republikanerna i princip utplånade som politisk kraft.

Personligen tror jag redan att hon kikar på att ställa upp i framtida presidentval

Det passar inte riktigt in i den europeiska berättelsen om en bred kollaps för vänsterliberala idéer. Här i USA har högerpopulismens framgångar inte inneburit att demokraterna börjat anpassa sig efter auktoritära och främlingsfientliga idéer. Tvärtom går de bestämt till vänster.

Bergsäkra experter förutser redan att vänstersvängen med Sanders och Ocasio-Cortez kommer att leda till en jordskredsseger för Trump och republikanerna.

Ofta kommer dock dessa prognoser från samma människor som, med samma självförtroende, förklarade att Hillary Clinton förlorade mot Trump just för att hon var förknippad med etablissemanget och en trött mittenpolitik. Nu gör sig demokraterna redo för att nominera Clintons motsats. Duger inte det heller?

Räcker Sanders och Ocasio-Cortez samarbete ända fram till Vita huset? Foto: Jerry Mennenga

Blir Trump omvald som president beror det förmodligen inte på att demokraterna blivit för radikala. Sakpolitiskt har de flesta idéer Sanders förespråkar stöd av 60-70 procent av befolkningen. Utmaningen för Bernie Sanders och Alexandria Ocasio-Cortez handlar snarare om att se till att sakfrågorna i valet kommer att diskuteras över huvud taget.

– Bernie och Ocasio har helt förändrat det politiska samtalet i USA. Frågor som länge ansågs radikala har nu blivit självklara. Det är för tidigt att säga att vi är i början på en vänsterepok i USA men jag tror att vi närmar oss slutet på den nyliberala epoken, säger Andres Bernal.

Så vad är Ocasio-Cortez långsiktiga mål, efter årets presidentval?

– Personligen tror jag redan att hon kikar på att ställa upp i framtida presidentval. Om åtta år kan det vara hennes tur, säger Bernal.

● ● ●

I dokumentären ”Knock down the house” delar Ocasio-Cortez med sig av ett tidigt barndomsminne, från den första gången hon åkte till Washington DC.

Det var 1994, hon var fem, pappa skulle bila dit med några kompisar och hon tjatade och tjatade tills han lät henne följa med; kanske hennes första politiska seger.

De promenerade längs The Mall i Washington, han visade henne Abraham Lincoln-monumentet, den spegelblanka fontänen som sträcker sig halvvägs bort till kongressen.

Pappan sade till henne:

– Allt det här tillhör oss. Allt det här tillhör dig.

