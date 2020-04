Karantän hindrar svenska läkare att jobba på Åland

– Vi har drygt 80 läkare totalt, både fast anställda och vikarier. Över 20 av dem kommer från Sverige, det är en ganska stor andel, säger Jeanette Pajunen till DN per telefon från Mariehamn.

Pajunen är hälso- och sjukvårdsdirektör på ÅHS (Ålands hälso- och sjukvård). På Åland är man beroende av svenska läkare. Landskapsregeringen har sedan en längre tid bearbetat finländska myndigheter för att pendlande svenska läkare ska kunna fortsätta jobba på Åland. Men på tisdagsmorgonen meddelade alltså finländska regeringen att karantänsreglerna gäller även dem. Det innebär i praktiken att Åland istället får ta in läkare från det finländska fastlandet.

– Det vanligaste för de svenska läkarna är att de jobbar 1–2 veckor här på Åland och sedan åker tillbaka till Sverige 1–2 veckor. Det går inte att kombinera med en karantän på två veckor. I praktiken förlorar vi nästan alla svenska läkare, säger Pajunen.

De här läkarna ska ersättas med svenskkunnig personal från Åbo universitets centralsjukhus.

– Vi har redan varit i kontakt med Åbo för att reda ut vilka resurser som är de mest kritiska för oss och med vilka tidtabeller vi behöver få in dem. Det viktigaste är anestesiläkarna, säger Jeanette Pajunen.

Åland som ett självstyre inom Finland är ett enspråkigt svenskt område. Pajunen säger att ett absolut krav på de läkare som sänds över från Åbo är att de klarar sig bra på svenska.

– Det är en patientsäkerhetsfråga, som vi inte kan pruta på. Många ålänningar kan ingen finska alls. De som jobbar hos oss måste kunna kommunicera bra på svenska, det är ett absolut krav.

Åland får däremot behålla sitt avtal med det svenska helikopterföretaget Babcock Scandinavian Air Ambulance för akuta transporter. Det är Pajunen mycket glad över.

– Vår personal kan utrustningen som finns i deras helikoptrar. Vi behöver dem till exempel för att kunna transportera akuta fall i skärgården och flyga prematurer till Sverige eller Åbo.

För det åländska självstyret är regeringens beslut en motgång. Pajunen säger att man fogar sig, men att man inte är glad över beslutet.

– Justitieministern Anna-Maja Henriksson sade själv att hon vet att beslutet inte faller i god jord på Åland. Det har hon rätt i. Vi har lite svårt att se att detta var nödvändigt, smittan kan ju komma in via de andra läkarna som sänds över från Åbo. Men nu är beslutet fattat och vi får sätta våra egna känslor åt sidan. Det viktigaste är att vi får in de resurser vi behöver. På den punkten vågar jag nog sova lugnt.

Läs mer: Finska gränsregler slår mot Haparanda