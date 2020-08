Karin Eriksson: En katastrofal sommar för Trump – men glöm inte vad som hände senast

USA-valet 2020

Planen var att allt skulle vända med det stora valmötet i slutet av juni, men rådgivarna klarade inte att hålla Donald Trump i hårda tyglar. I början av augusti rapporterade medierna med skräckblandad förtjusning om problemen för Republikanernas presidentkandidat, som av allt att döma gick mot ett svidande nederlag.

”De klarar inte att få stopp på alla grodor”, löd rubriken på New York Times den 13 augusti 2016. Försöken att rädda Donald Trump från sig själv hade misslyckats, konstaterade tidningen.

Den högerpopulistiska nyhetssajten Breitbarts chef Steve Bannon såg rubriken, där han kurade över helgens morgontidningar. Han suckade och ringde inflytelserika donatorer inom det republikanska partiet, som i sin tur kontaktade Donald Trump.

Samma helg gick Bannon in i ledningen för kampanjen. Det blev en betydelsefull vändning, konstaterar Bob Woodward i biografin ”Fruktan”, som är en ingående skildring av Donald Trumps väg till makten och den första tiden i Vita huset.

Boken beskriver hur Bannon satte tonen för hösten redan vid det första mötet i augusti, när han gav Trump rådet att kapitalisera på missnöjet bland vad han kallade vanliga, arbetande amerikaner. Demokraternas motkandidat Hillary Clinton pekades ut som en symbol för eliten – som öppnat gränserna, gått med på dåliga handelsavtal och låtit jobben försvinna till Kina. Bannon såg också Trumps oberäknelighet som en tillgång – för då lät han åtminstone inte som en av de kontrollerade, välrepeterade politikerna i Washington DC.

Det kan vara värt att minnas vad som hände för fyra år sedan, nu när republikanen återigen kämpar i hård motvind i en presidentvalskampanj. Under de senaste veckorna har det till och med förekommit spekulationer om att Donald Trump skulle dra sig ur kampen i förtid. Det vore överraskande men inte otänkbart, hävdar politiksajten Politico.

Liknande rykten kom i omlopp runt Trump så sent som någon månad före det förra presidentvalet, i samband med ”pussygate”, när det publicerades en bandupptagning där Trump skröt om hur han brukade grabba tag i kvinnors underliv.

I ”Fruktan” skildrar Bob Woodward ett möte mellan Donald Trump och Reince Priebus, som då var ordförande i republikanska nationalkommittén. Priebus ska då förgäves försökt förmå Trump att kliva åt sidan, och låta vicepresidentkandidaten Mike Pence ta över kampanjen, tillsammans med den tidigare nationella säkerhetsrådgivaren Condoleezza Rice. Alternativet var, sades det, ”den största jordskredssegern för Demokraterna i amerikansk historia”.

Strategen Steve Bannon avfärdade varningen. Donald Trump gick ut i en intervju i Wall Street Journal där han konstaterade att det var ”noll chans” att han skulle sluta, och att han ”aldrig någonsin ger upp”.

En månad senare var han vinnare, med Bannons hjälp.

Sannolikheten att Trump skulle välja att kliva av hösten 2020 graviterar lika starkt mot noll. Däremot tycks delar av det republikanska partiet räkna med en valförlust.

De senaste veckornas strider om stödpaket i kongressen – med protester från konservativa ledamöter som tycker att det får vara nog med bidrag – kan ses som ett tecken på att Trumps grepp om partiet har försvagats. Senatorn Ted Cruz från Texas går i spetsen för vad som uppfattats som ett försök att blåsa nytt liv i Tea party-rörelsen.

Han möter motstånd från Arkansassenatorn Tom Cotton, som skapade en storm på New York Times tidigare i somras, med en debattartikel om att skicka in trupper mot demonstranterna. Även den tidigare FN-ambassadören Nikki Haley anstränger sig hårt för att synas och höras valsommaren 2020. ”Vi ser många testballonger”, säger den republikanske opinionsexperten Brent Buchanan till nyhetssajten The Hill.

I New York Times spekulerar kolumnisten Ross Douthat att republikanerna kommer att hantera Trumps presidentperiod med en filosofi som hämtats från reklammannen Don Draper i dramaserien Mad Men: ”Det här har aldrig hänt. Du kommer att bli chockad av hur mycket det aldrig har hänt”.

En del är sig likt från 2016, annat inte. Då var väljarna lättrörliga, och stödet för Donald Trump och Hillary Clinton pendlade snabbt mellan toppar och dalar

En del är sig likt från 2016, annat inte. Då var väljarna lättrörliga, och stödet för Donald Trump och Hillary Clinton pendlade snabbt mellan toppar och dalar. Övertaget för Demokraternas nuvarande presidentkandidat Joe Biden framstår som något mer stabilt.

Strategen Steve Bannon lämnade staben för tre år sedan, och mycket talar för att presidenten är beroende av yttre faktorer för att vända valvindarna – som att det går bättre för USA i kampen mot coronaviruset eller att fler demonstrationer i amerikanska storstäder urartar i våld, eller att Joe Biden utser en vicepresidentkandidat som väcker aversion bland väljarna.

Möjligen har Trump mindre marginaler än vad han hade under hösten 2016, eftersom poströstning väntas bli vanligare under pandemin, och det kan i sin tur bidra till att väljarna bestämmer sig tidigare. Det är alltså inte så konstigt att presidenten varnar för omfattande valfusk om presidentvalet präglas av social distansering.

Men den stora farhågan inom Demokraterna är förstås inte att Trump ska hoppa av före presidentvalet – utan att han ska vägra att kliva av efteråt.

