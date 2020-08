Karin Eriksson: I natt talar de som Republikanerna älskar att hata

USA-valet 2020

Nu får hela landet se några av de värsta personligheterna i det demokratiska partiet - det hävdar den tidigare republikanske guvernören och presidentkandidaten Mike Huckabee i en kolumn för högerkanalen Fox News. Hans kommentar kan nog betraktas mer som en förhoppning än ett klagomål från USA:s konservativa.

Det är sant att det blir är en salig blandning av politiker och opinionsbildare som dyker upp på skärmarna nu under Demokraternas i högsta grad virtuella partikonvent. Invigningskvällens budskap kretsade kring mobilisering mot den sittande presidenten Donald Trump. Trogna republikaner som den tidigare presidentkandidaten John Kasich fanns med på talarlistan, tillsammans med vänsterkrafter som Vermontsenatorn Bernie Sanders, allt för att trumma in budskapet att USA är på väg åt fel håll, och att Biden erbjuder en bättre väg. Det förstärktes under tisdagskvällen av inlägg av bland andra den tidigare republikanske utrikesministern Colin Powell. Alexandria Ocasio-Cortez, den unga radikala vänsterns frontfigur, fick nöja sig med 60 sekunders talartid. Det viktigaste för partiet är att manifestera enighet mot Trump.

Republikanen Huckabee förutspår emellertid konventet att göra det glasklart för väljarna att Demokraterna är ett parti som är ”hopplöst splittrat” mellan det korrupta etablissemanget och extremisterna på vänsterflygeln.

Bild 1 av 2 Republikanen John Kasich talade på Demokraternas konvent. Foto: Shutterstock Bild 2 av 2 Vänsterprofilen Bernie Sanders manade till enighet. Foto: HANDOUT Bildspel

Men om demokrater egentligen drar åt olika håll, så kan detsamma sägas om deras kritiker.

Många republikaner kan nog förnimma en nostalgisk pust av dy ikväll amerikansk tid. Då framträder kvinnan som motståndarna älskar att hata: Den tidigare presidentkandidaten och utrikesministern Hillary Clinton, som blev en så tacksam måltavla, när Donald Trump lovade att rensa upp i träsket i Washington DC i kampanjen för fyra år sedan.

Väljarnas aversion mot det politiska etablissemanget bidrog till valsegern 2016. Men för en sittande president är det inte lika lätt att spela på missnöjet mot makthavarna. Att utmåla utmanarna som ett hot mot rådande ordning ligger närmare till hands.

Det är därför som Donald Trump ägnar den här veckan åt att kampanja i rostbältet och beskriva Joe Biden som den radikala vänsterns marionett. Och det är därför som konservativa debattörer kommer att lyfta fram varje antydan till radikalitet, när Kamala Harris framträder ikväll amerikansk tid för att tala och tacka för nomineringen till vicepresidentkandidat.

Biden och Harris - inte enkla att utmåla som samhällsomstörtare. Foto: Michelle V Agnis /NY Times/TT

Men Harris var justitieminister i USA:s folkrikaste delstat, innan hon kom till Washington DC. Joe Biden har tillbringat närmare ett halvsekel med att förhandla fram kompromisser i maktens korridorer. Det blir en utmaning för Republikanerna att framställa dem som potentiella samhällsomstörtare.

Det var enklare förr, och i tisdagens twitterinlägg valde Donald Trump att blicka bakåt. Han undrade syrligt om någon kunde upplysa Michelle Obama om att hennes man Barack Obamas vanstyre var orsaken till att Donald J Trump hamnade i Vita huset.

Den tidigare presidentfrun hade förmodligen fullt upp med att hantera hyllningarna efter måndagskvällens framförande, när hon vidareutvecklade sitt fyra år gamla motto om tonläget i debatten - ”when they go low, we go high”.

Enligt Obama är det inte meningen att man ska le och säga trevliga saker i konfrontationen med elakhet och grymhet. Utan att man ska välja den mest strapatsrika vägen för att ta sig till bergets topp.

Michelle Obama - hyllad för sitt tal på invigningen av konventet. Foto: AFP

