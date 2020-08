Karin Eriksson: Kvinnorna på konventet kämpar för en mjukare bild av Trump

USA-valet 2020

Kanske fanns det en särskild symbolik i att Vita husets pressekreterare Kayleigh McEnany ägnade sitt tal på Republikanernas konvent åt kirurgi. I ett kort men mycket personligt framträdande på onsdagskvällen berättade hon om hur hon för ett par år avlägsnade all bröstvävnad, för att undvika den cancer som drabbat så många kvinnor i hennes familj.

Hennes poäng med historien var att vittna om den omtänksamhet som president Donald Trump visade under hennes rehabilitering. ”Ledaren för den fria världen brydde sig om mig”, konstaterade hon.

I förra veckan diskuterade Demokraterna hur de ska bygga ett bättre USA. På Republikanernas konvent pågår rekonstruktionen redan för fullt – men den handlar framför allt om bilden av presidenten.

Partiet är smärtsamt medvetet om att den republikanska väljarbasen åldras och krymper, och att Donald Trump har tappat övertaget från 2016 bland vita, kvinnliga väljare. I en intervju i Washington Post tidigare i augusti konstaterade den konservativa strategen Sarah Longwell att Trump har skapat en miljö där Republikanerna helt enkelt ”inte framstår som en plats för kvinnor”.

Under sommaren har kampanjmakarna gjort sitt bästa för att utmåla Joe Biden som ett hot mot tryggheten i villakvarteren, och den offensiven fortgår under konventet. Samtidigt pågår ett projekt för att skapa en mjukare bild av ledningen i Vita huset.

Många har kommenterat Melania Trumps tal i tisdags, där hon bland annat uttryckte sympati för pandemins offer, manade till samling och eftertanke efter skjutningarna och protesterna, och gjorde en särskild poäng av att undvika attacker på motståndarna.

Melania Trump under sitt tal i tisdags. Foto: Brendan Smialowski/AFP

USA:s första dam vände sig särskilt till amerikanska mammor, och talade om hon försöker skydda sin son från elakheterna i sociala medier, samtidigt som hon hyllade vad hon beskrev som maken Donald Trumps ärlighet. Det var, konstaterade till exempel CNN:s analytiker, som om presidenthustrun talade från ett parallellt universum, åtskilt från vreden och stormarna runt Donald Trump.

Under onsdagskvällen avlöste kvinnorna varandra i talarstolen för att beskriva Donald Trump som en man som gjort stora insatser för jämställdhet – i stort och smått, som företagsledare, som chef och president. Kön spelade ingen roll, hävdade svärdottern Lara Trump, när hon beskrev sin väg in i familjeföretaget. Hon lyfte också fram den rekordlåga arbetslösheten bland kvinnor före pandemin. Under 2019 gick 70 procent av alla nya jobb till kvinnor, påpekade hon.

Det var den avgående rådgivaren Kellyanne Conway som en gång myntade uttrycket ”alternativa fakta”, och man får väl säga att hennes sorti på onsdagskvällen av konventet präglades av kampen om verklighetsbilderna.

Avgående rådgivaren Kellyanne Conway beskrev i sitt tal Trump som en president som lyfter fram kvinnorna. Foto: Eric Baradat/AFP

Få feminister jublade över Conways framgångar, när hon för fyra år sedan blev den första kvinnan att leda en framgångsrik presidentvalskampanj. Få försvarade hennes rätt att förbli en talför och stridbar rådgivare åt Donald Trump, trots motståndet från make och barn. Få beklagade beskedet i söndags att hon ska fokusera på sin familj.

Men hon valde att hålla sitt avskedstal klädd i vitt, för att hedra kvinnorna som slogs för rösträtt för ett sekel sedan. Och hon beskrev Donald Trump som en president som lyfter fram kvinnorna. ”Han anförtror sig åt oss och rådgör med oss, han respekterar våra åsikter, och insisterar på att vi ska vara med på lika villkor som männen”, hävdade hon.

Hon berörde inte hur Trump 2016 blev känd som presidentkandidaten som skrävlar om hur han greppar tag i kvinnors underliv.

Bara häromveckan återanvände presidenten sitt favorituttryck om kvinnor som han ogillar. Då stämplade han Demokraternas vicepresidentkandidar Kamala Harris som ”nasty”, alltså lika ”otäck” som Hillary Clinton för fyra år sedan.