Karin Eriksson: Nu är Trump i krig med Twitter

USA-valet 2020

USA:s president har blivit känd för att föra krig på Twitter. Men från och med den 26 maj 2020 befinner han sig även i krig med Twitter, sedan bolaget valt att faktagranska ett par av hans påståenden.

Det finns i ärlighetens namn ganska många påståenden att kontrollera. Inför valkampanjen har Donald Trump valt att trappa upp twittrandet till uppemot 1.000 inlägg i månaden.

Under de senaste veckorna har presidenten, bland mycket annat, attackerat olika delstaters försök att underlätta poströstning inför USA-valet i november. Trump tycks frukta att social distansering skulle minska hans möjligheter att bli omvald som president.

”Det finns INGEN CHANS (NOLL) att poströstning leder till något annat än allvarligt fusk”, påstod presidenten under tisdagen, och varnade för plundrade postlådor och förfalskade valsedlar.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1265255835124539392

Där gick gränsen för Twitter.

Två av presidentens inlägg kompletterades med en länk med uppmaningen ”få fakta om poströstning”. Den som följer länken kommer till en sida där bolaget slår fast att Trump kommit med ett ogrundat påstående om poströstning och valfusk, med en genomgång av fakta om hur proceduren fungerar i praktiken.

Twitter kväver yttrandefriheten, kontrade en rasande Donald Trump – paradoxalt nog i ytterligare ett Twitterinlägg.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1265427539008380928

Enligt Washington Post har Twitter tidigare raderat inlägg av andra ledare, som Brasiliens president Jair Bolsonaro och Venezuelas president Nicolás Maduro. Men detta blev det första tillrättaläggandet av Donald Trump.

Det är naturligtvis känsligt att plattformen väljer att korrigera just påståenden om valproceduren. Men det är också värt att notera att faktagranskningen sker efter en het debatt om ett annat av presidentens grova påhopp.

Måltavlan i den historien är Joe Scarborough, programledare och tidigare republikansk kongressledamot. Donald Trump har på senare tid kommit med antydningar på Twitter om att Scarborough skulle vara inblandad i en medarbetares hastiga dödsfall för 19 år sedan.

Presidentens spekulationer har väckt mycket starka reaktioner. Kvinnans änkling har uppmanat Twitters vd Jack Dorsey att radera Trumps tweetar, via ett brev som publicerats av The New York Times.

Men även om Twitter har beklagat den smärta som familjen åsamkats, så ligger spekulationerna om Scarborough kvar. Liksom andra inlägg på Twitter som riktar mordanklagelser mot Donald Trump.

Så varför faktagranska poströstning, men inte att folk pekas ut som mördare? Tillrättaläggandet av Trump blir nytt bränsle i debatten om måttstockarna på sociala medier - och mer specifikt, Twitters möjligheter att bidra till en fri debatt i USA-valet, utan att samtidigt bli epicentrum för lögner och konspirationer.

Faktagranskningen väcker också frågor om det som var bakgrunden till Trumps tisdagstweetar - problemen med att genomföra ett presidentval i skuggan av en pandemi.