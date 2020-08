Karin Eriksson: Sarah Palin härdade Biden 2008 – nu vill hon peppa Harris

Fey förevigade Palin – Rudolph tar Harris

Sarah Palin var en färgstark vicepresidentkandidat – men hon har också kommit att stanna kvar i det allmänna medvetandet genom komikern Tina Feys kusligt pricksäkra imitationer på Saturday Night Live.

Tv-publiken har goda skäl att tro att sketcherna från valrörelsen 2020 kommer att hålla lika hög standard. Maya Rudolph har redan Emmynominerats för gestaltningen av just Kamala Harris under primärvalet – och hon har följaktligen fått ta emot många gratulationer i sociala medier under de senaste dagarna.