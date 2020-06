Karin Eriksson: Tidningshusen gungar efter protesterna

USA-valet 2020

Det var New York Times redaktörer som satte rubriken på den kontroversiella debattartikeln: ”Send in the Troops”, skicka in militären. Kanske kan man säga att de därmed undergrävde moralen hos de egna trupperna, det vill säga tidningens journalister.

De senaste åren har amerikanska journalister fått ställa sig frågan om de faktiskt befinner sig i krig, efter ständiga attacker om ”fejkade nyheter” från den sittande amerikanska presidenten. Det är uppenbart att redaktionerna är djupt splittrade om svaret.

För en vecka sedan höll USA:s president Donald Trump ett kort tal där han hotade att åberopa en 213 år gammal lag, och skicka ut militären på amerikanska gator. Det var ett hot till lokala och regionala politiker, som presidenten menade hade misslyckats med att stoppa våldet i protesterna efter afroamerikanen George Floyds död.

Den 3 juni publicerade New York Times en debattartikel, där den republikanske senatorn Tom Cotton argumenterade för soldater på amerikanska gator, efter att ha beskrivit demonstrationerna som våldsorgier. Det var en text som väckte skarp anstöt – inte bara bland läsarna utan också bland många medarbetare på New York Times. Svarta reportrar beskrev texten som ett hot mot deras säkerhet.

I fredags införde New York Times ett förtydligande om att ”artikeln inte levde upp till tidningens kriterier och aldrig borde ha publicerats”.

I helgen meddelade tidningens chefredaktör A G Sulzberger att debattsidans chef James Bennet fått lämna sitt jobb. Bennet hade förgäves försökt försvara publiceringen, men sedan ändrat sig och sagt att den var fel.

Någonstans här kan man förstås stanna upp och ställa frågor: Är detta verkligen hela sanningen? Är det rimligt att beskriva våldet under protesterna, utan att också nämna alla de fredliga manifestationer som hållits till George Floyds minne? Utan att påminna om hur Vita huset föste bort demonstranter med tårgas, för presidentens fototillfälle?

Kan man verkligen referera till Tom Cottons artikel utan att också nämna att han beskrivit Floyds död som orättfärdig?

Journalistik har alltid varit besvärligt, men Trumpfalangen av det republikanska partiet har fört problemen till en ny nivå. Vem minns i dag att det faktiskt var Hillary Clinton som först talade om ”fejkade nyheter” efter presidentvalet 2016? Donald Trump hann inte ens installeras som president innan han plockade upp uttrycket och gjorde det till sitt.

Misstron mot etablerade medier – med högerkanalen Fox News som undantag – är stor bland Trumps kärnväljare.

Presidentens hantering av massprotesterna har splittrat republikanerna. Bland veteranerna finns en utbredd kritik mot hur Trump har hanterat protesterna. Den tidigare försvarsminister Jim Mattis har riktat svidande kritik mot Trump. Den tidigare republikanska utrikesministern Colin Powell likaså. I helgen deltog senatorn och tidigare presidentkandidaten Mitt Romney i en marsch mot rasismen i Washington DC.

Men nu kan Donald Trump alltså trösta sig med att medierna också är kluvna i synen på protesterna.

Donald Trump på en paroll i protesterna mot polisvåldet i Washington DC. Foto: OLIVIER DOULIERY

Det är inte bara det anrika tidningshuset i New York som satts i gungning av debatten om massprotesterna. Bland annat har chefredaktören för Philadelphia Inquirer fått lämna sin post, sedan tidningen publicerat en artikel med rubriken ”Buildings Matter, Too”. Den handlade om hur historiska byggnader kommit till skada under de senaste veckornas demonstrationer. Över 40 journalister sjukskrev sig i protest och tidningen fick be om ursäkt.

Wesley Lowery, reporter på nyhetsmagasinet 60 minutes på CBS, skriver på Twitter att den objektivitetsfixerade, låta-båda-sidor-komma-till-tals-journalistiken är ett ”misslyckat experiment”. Han hävdar att bevakningen måste förändras och på ett annat sätt än i dag söka sanningen.

Han är ingen oväsentlig röst i sammanhanget. Lowery väckte stor uppmärksamhet med sin rapportering för Washington Post från protesterna i Ferguson 2014, när en obeväpnad tonåring skjutits till döds. Han är en av flera framgångsrika unga journalister som på senare år satt fokus på rasismen och brutaliteten mot svarta medborgare i USA. Deras arbete banade också väg för opinionsbildningen internt på New York Times, som fick tidningsledningen att svänga om Cottons debattartikel.

Lowery hamnade själv i konflikt med den högsta ledningen på Washington Post för sitt höga tonläge på Twitter. I vintras sa han upp sig och bytte jobb – något som kolleger på tidningen nu beklagar.

I andra änden finns förstås Fox News. Den tidigare New York Times-medarbetaren Alex Berenson skriver i en kommentar för kanalen att beslutet att låta Bennet gå är fruktansvärt för både tidningen och yttrandefriheten. Hur ska vi vilja lyssna på varandra, om de mäktigaste plattformarna i amerikanska medier inte vågar ge utrymme åt röster som kan uppfattas som obekväma, undrar han.