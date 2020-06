Karin Eriksson: Upploppen i städerna kan vidga klyftan bland väljare i USA

Butiker plundras på Manhattan i New York. I Los Angeles brinner det på gatorna. Polisbilar attackeras i Philadelphia. Fönsterrutor krossas i Portland. I Washington DC har demonstranterna tänt eldar utanför Vita huset.

Kaos skakar storstäderna i USA efter den senaste veckans landsomfattande demonstrationer mot rasism och polisvåld. I polariseringens USA är det trots allt svårt att hitta någon som använder förmildrande omskrivningar om det som utlöste protesterna: att George Floyd, en obeväpnad svart man, avled efter ett polisingripande där en vit polisman tryckte sitt knä mot hans nacke i mer än åtta minuter.

Det är reaktionerna, och hur de bör hanteras, som den politiska debatten kretsar kring. Högerkanalen Fox News har en stor genomgång av kaoset i många amerikanska städer, kompletterad med alla städernas borgmästare och partitillhörighet. Det är kanske ingen slump eftersom de flesta av dessa lokalpolitiker är demokrater.

Vad har de för ansvar för kaoset? Vad ska de republikanska väljarna på landsbygden tänka om de bilder som just nu sprids från de största, ofta demokratiska, städerna i USA? Blir de en symbol för det som högerpopulister brukar beskriva som den liberala elitens misslyckande? Mångkulturens haveri?

Trumps kritiker hävdar tvärtom att det är städerna som fått kliva in och ta ledarskapet för hanteringen av både pandemin och protesterna.

Klyftan mellan stad och land eller centrum och periferi uppstod inte i USA-valet 2016, men den syntes tydligt när rösterna räknades. Hillary Clinton lockade flest väljare men förlorade ändå valet, när Donald Trump kopplade greppet om vita väljare på landsbygden. Det går att beskriva de växande slitningarna mellan liberala och konservativa amerikaner som ett kulturkrig. Men det handlar också om ekonomi. Mellan 2008 och 2017 ägde nästan all tillväxt rum i städerna. Under de senaste årens högkonjunktur är det också städerna som gynnats mest.

Pandemin under våren 2020 har ställt en del på ända: coronaviruset har drabbat städerna hårt, med många dödsoffer i trångbodda bostadsområden och massarbetslöshet efter nedstängningarna. Vandaliseringen under massprotesterna blir ännu ett hårt slag för butiksägare i city.

Donald Trump vann valet 2016 genom att mobilisera kärnväljarna och han har fördjupat splittringen under sina snart tre och ett halvt år som president. Han har mycket svårt att agera som en samlande kraft i den djupa kris som nu skakar USA. Enligt rapporter i amerikanska medier som CNN och New York Times under de senaste dagarna är rådgivarna genuint osäkra på vilken väg som presidenten bör gå – höja tonläget mot våldsverkarna eller överbrygga motsättningarna. Republikanerna har under våren lagt stora resurser på att försöka rubba Joe Bidens massiva stöd bland afroamerikanerna - och faktiskt nå bortom kärnväljarna. Tim Scott, som är den enda afroamerikanska republikanen i senaten, har öppet kritiserat några av Trumps Twitterinlägg om demonstrationerna.

Men om Trump bestämmer sig för att vara Trump, så kommer presidenten att trappa upp attackerna på lokala politikers tillkortakommanden med att hantera våldet. Det är ett välkänt mönster från pandemin, där presidenten har lagt skulden för smittspridningen på delstaternas guvernörer, samtidigt som han försöker ta åt sig äran av lyckade insatser. Hans kärnväljare på landsbygden har inte heller drabbas lika hårt av pandemin som de mångkulturella medborgarna i storstäderna.

Därmed ställs motkandidaten Joe Biden inför ett dilemma. Han behöver göra bättre ifrån sig än Hillary Clinton i de viktiga delstater som utgör tungan på vågen i amerikanska val – som Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, Arizona och Florida. Trumps övertag bland vita väljare på landsbygden är svårt att rubba, men Biden behöver i alla fall nå en förändring på marginalen i det som kallas rostbältet och Mellanvästern i USA, samtidigt som han säkrar röster från latinos och afroamerikaner.

Han försöker nå ut till väljare som kompromissvillig mittenkandidat, snarare än att mobilisera mer radikala vänsterväljare. Han har mycket goda skäl att undvika kulturkrig och istället överbrygga klyftor mellan stad och land.

Kanske blir det ett virus som jämnar ut skillnader, där politikerna misslyckas. Men på det dystraste sättet: nu tilltar smittspridningen av covid-19 på den amerikanska landsbygden, bland fattiga arbetare inom köttindustrin.

