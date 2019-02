Indien och Pakistan fortsätter att angripa varandra i omstridda Kashmir. På onsdagen uppgav Pakistan att landet skjutit ned två indiska stridsflyg och tagit en indisk pilot till fånga. Indien bekräftar bara att de saknar ett av sina flygplan.

Dagen före genomförde Indien bombningar på pakistanskt område och hävdade att man dödat ett ”stort antal” medlemmar i den islamistiska terroristorganisationen Jaish-e-Mohammed, vilket Pakistan förnekar.

De motstridiga uppgifterna gör det svårt att veta exakt vad som har hänt. Men tydligt är att konflikten är inne i ett värre läge än på mycket länge. När Indien i tisdags bombade det pakistanska terrorlägret var det första gången sedan 1971 som det indiska flygvapnet gick över kontrollgränsen. Att händelseutvecklingen dessutom trappades upp på onsdagen skapar en oro.

– Efter onsdagens händelser ser vi en upptrappning som går utöver det mesta vi har sett i det här området, säger Sten Widmalm, professor i statskunskap vid Uppsala universitet.

Han ser en risk för att upptrappningen fortsätter.

– I tisdags trodde väldigt få att det skulle trappas upp ytterligare. I dag har det gjort det. Så vi måste tyvärr förvänta oss att det här kan bli värre. Exakt hur det slutar är förstås bara något man kan spekulera i. Båda nationerna företräds av ledare som rationellt sett inte vill att det sprider sig. Men när man skickar upp stridsflyg över gränsen får konflikten en egen dynamik.

Eftersom båda länderna har kärnvapen är det riskfyllt när de kränker varandras luftterritorium, något som den pakistanska premiärministern Imran Khan antydde i ett tv-sänt tal där han efterlyste en dialog för att undvika ytterligare attacker.

– Med de vapen ni har och de vapen vi har, har vi råd att kalkylera fel? Borde vi inte tänka på vad det här leder till om det här eskalerar, sade Khan.

Liknande tongångar hörs från Indiens utrikesminister Sushma Swaraj.

– Indien vill inte att den här situationen trappas upp ytterligare, sade hon, enligt BBC.

Samtidigt har konflikten eldat på de nationella känslorna i Indien som står inför ett parlamentsval i april. För hindunationalistiska premiärministern Narendra Modi finns poänger att plocka på det spända läget.

– Inför ett val hettas stämningarna upp och nu har det ju nästan blivit nationalistisk yra i Indien. Indien ska minsann visa var skåpet ska stå och att man inte tolererar några överträdelser från Pakistan. Så det här kan hindunationalisterna utnyttja i valrörelsen, säger Sten Widmalm.

USA:s försvarsminister Mike Pompeo har uppmanat båda länderna att avhålla sig från att svara på varandras militära intrång. Sten Widmalm tror att ett tydligt ingripande från USA och Kina, som gjort stora satsningar i Pakistan i samband med den nya sidenvägen, är nödvändigt för att lugna ner stämningarna.

– Kina och USA behöver samtala med varandra och tillsammans gå in och sätta ner foten. Kina kan ställa ultimatum på Pakistan genom att hota med att ställa in lån och satsningar på den nya sidenvägen i landet. USA kan säga till Indien att om de fortsätter med gränsöverträdelser så drar man in vapenexporten till landet.

Konflikten om Kashmir går ända tillbaka till 1947 när Indien i samband med självständigheten från Storbritannien delades. Upprinnelsen till den senaste tidens ökade spänningar kom den 14 februari när 40 indiska militärpoliser dödades i en terrorattack i Kashmir.

Den upptrappade konflikten har fått Pakistan att ställa in alla civilflyg, även i norra Indien har flera flyplatser stängts. Samtidigt uppmanas människor som bor i gränsområdena att lämna sina hem.