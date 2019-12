Katolska kyrkan inför rätta – prästen höll 12-åriga Katarzyna fången i 549 dygn

– Jag kan inte föreställa mig vad som händer om jag förlorar. Det betyder slutet. Jag kommer att bryta ihop helt. Sedan flera år kämpar jag för rättvisa, för att återfå min värdighet, med en mycket svår motståndare som den katolska kyrkan är, säger Katarzyna, som i dag har hunnit bli 25 år.

Trots att det har gått över 12 år sedan hon utsattes för övergreppen är hon fortfarande svårt traumatiserad. Under tonåren försökte hon ta sitt liv flera gånger.

Än i dag har hon svårt att sova, hon är beroende av läkemedel och kan inte arbeta.

Katarzyna, offer för pedofilprästen Roman B, täcker sitt ansikte när hon går till rättegången i appellationsdomstolen i Poznan i september 2018. Foto: Lukasz Cynalewski/Agencja Gazeta

Det var i januari i år som appellationsdomstolen i Poznan kom med det banbrytande utslaget: Det katolska Kristus-sällskapet dömdes att betala ett miljonskadestånd och en månatlig livränta till en kvinna som föll offer för en präst som förgrep sig sexuellt på henne när hon var ett barn.

Kvinnan var Katarzyna.

Det var första gången i Polen som ett offer för pedofiler lyckades kämpa till sig ersättning för skada från den katolska kyrkan.

Det betyder att det är församlingen, en juridisk person, som får svara för övergreppet. Inte den enskilde prästen.

Men snart kommer frågan upp i HD. Den katolska kyrkan vill till varje pris undvika att den blir skadeståndsskyldig när präster förgriper sig på barn och har överklagat.

Hur Högsta domstolen beslutar kommer att få oöverskådliga följder för den katolska kyrkan i Polen. Mängden av offer för pedofiler kan räknas i tusental, och det går knappast en dag utan nya avslöjanden om övergrepp på barn.

Prästen som våldtog Katarzyna tillhörde den katolska orden Kristus-sällskapet. På högkvarteret utanför Poznan vill ingen svara på frågor. Foto: Kevin Chang

Det finns bedömare som anser att åtminstone fem procent av de katolska prästerna har sexuell dragning till förpubertala barn. I Polen är siffran knappast lägre. Och jesuitprästen Adam Żak, som är ansvarig för barnskydd vid det polska episkopatet, har sagt att Polen ligger 30 år efter den anglosaxiska världen när det gäller att konfrontera prästers sexuella utnyttjande av barn.

Många befarar att den katolska orden kommer att frias i högsta instans, därför att de domare i Högsta domstolen som har utsetts att avgöra ärendet är kyrkolojala katoliker.

Den kommande HD-domen, som blir prejudicerande, kommer alltså att visa hur långt den politisering av rättsväsendet har gått, som regeringspartiet Lag och rättvisa (PIS) har drivit igenom sedan valsegern 2015.

En omfattande kampanj har pågått för att de tre i domarpanelen ska bytas ut. Hittills resultatlöst.

Men ingen kan säkert veta vad utslaget blir.

Katarzyna själv, som ärendet gäller, är mer pessimistisk, säger hon till mig via ett chattprogram. Hon mår så dåligt att hon inte orkar träffa journalister eller bli intervjuad i telefon:

– Med domstolens nuvarande sammansättning har jag inget hopp, domarna är så knutna till kyrkan. Om de inte byts ut kommer jag att förlora.

Fakta. Katolska kyrkans starka ställning i Polen Omkring 90 procent av Polens invånare identifierar sig i dag som katoliker. Kyrkans starka ställning grundas på att den var en moralisk stödjepunkt för den polska nationen under de perioder som landet var hotat av främmande makter eller då landet var utraderat från Europas karta (från slutet av 1700-talet till 1918 delades Polen mellan Preussen, Österrike och Ryssland och 1939 delades Polen mellan Sovjetunionen och Nazi-Tyskland). När Karol Wojtyla 1978 blev den förste polske påven (Johannes Paulus II) blev det en av de första spikarna i kommunismens kista. Kyrkan blev tillsammans med Solidaritet – vars ledare Lech Walesa bar en bild av madonnan på kavajslaget – symbolen för det folkliga motståndet mot diktaturen. Efter kommunismens fall 1989 fick kyrkan en stark ställning i Polen, även om katolicismen inte är statsreligion. Kyrkans social- och moralkonservatism fick stort inflytande: Präster fick undervisa i religionskunskap i skolorna, aborträtten inskränktes kraftigt (med vissa undantag, som då moderns liv är i fara), affärerna är i dag söndagsstängda. Sedan det högernationalistiska partiet Lag och rättvisa, PIS, kom till makten 2015 har kyrkans inflytande ökat kraftigt. Däremot har kyrkans grepp om befolkningen minskat. Mätningar visar att polackerna är betydligt mer liberala i moralfrågor, om till exempel samkönade förhållanden, än vad kyrkan predikar. Det är en av orsakerna till att antalet kyrkobesökare har minskat starkt på senare år. Visa mer

● ● ●

Katarzyna hade inte fyllt 13 år när hon togs ifrån sina föräldrar av en präst, i polska medier kallad Roman B. Under ett och ett halvt år höll han henne fängslad i en av kyrkans lägenheter, där han förgrep sig på henne regelbundet.

Hennes historia är ett typexempel på pedofilers förmåga att nosa upp försvarslösa barn från trasiga hemförhållanden.

I Katarzynas hem i den lilla nordpolska staden rådde misär; båda föräldrarna drack hårt, och pappan misshandlade mamman. Den lilla flickan fick aldrig en kram av föräldrarna.

– Jag var alltid så livrädd för att de skulle ha gjort varandra illa att jag hade ont i magen när jag tog bussen hem från skolan, berättade hon under polisförhören.

Under en religionslektion, när Katarzyna gick i sjätte klass, såg prästen Roman B att Katarzyna grät. Han bad att hon skulle stanna kvar efter lektionen.

– Först ville jag inte prata om mina problem, han var lärare. Men han bad om och om igen. Efter några veckor kom han fram till mig och sade med mjuk röst: ”Lita på mig, jag vill hjälpa dig, jag är präst, jag gör dig inte illa.” Ingen hade talat till mig så tidigare.

Två dagar i veckan är det demonstration för Katarzyna och för en rättvis rättegång framför Högsta domstolens byggnad i Warszawa. Foto: Kevin Chang

En kort tid senare besökte Roman B hennes föräldrar, och förklarade att han kunde hjälpa dem. Han sade att Katarzyna skulle ha det bättre på ett internat i Szczecin, med bättre studievillkor.

Föräldrarna, som redan var arga för att hon hade gömt deras vodkaflaskor, men också såg sig som fromma katoliker, gick med på förslaget utan att tveka.

Det visade sig att det inte alls var en internatskola, utan prästen placerade henne i en vanlig lägenhet, som stod tom. Hon skrevs in på en skola för välbärgade barn, tack vare att prästen kände rektorn. Roman B sade till Katarzyna att hon inte fick tala med någon i skolan och att hon måste återvända hem genast efter skoldagens slut.

Då började hennes helvete. En dag när hon kom hem lite försenad fick prästen ett raseriutbrott och vred hennes ena arm ur led. På sjukhuset tvingade han henne att säga att hon ramlat nedför en trappa.

Snart började de sexuella övergreppen. En dag drog han för gardinerna. Han sade: ”Skrik inte, för då kommer det att göra ännu mer ont!”, och började dra av hennes kläder.

– Jag var så rädd att jag inte kunde andas, han var stark och vägde 100 kilo. Jag bad och vädjade att han skulle sluta. När han var färdig lade jag mig mot väggen och grät.

Blod rann nerför hennes ben. Hon hade blåmärken och hennes ena läpp var sprucken. Prästen meddelade: ”Nu ska jag åka, för jag har en gudstjänst att genomföra”, och gav henne några tabletter.

Misshandeln och våldtäkterna fortsatte i nära ett och ett halvt år. Han hotade att döda henne om hon berättade för någon.

På sin Facebooksida har hon beskrivit en natt av de 549 dygnen i prästen Roman B:s fångenskap:

”Medan han badade så darrade jag av skräck i hela kroppen, för jag visste vad som väntade mig... han lade sig hos mig och våldtog mig i flera timmar. Och sedan gav han sig iväg för att förrätta morgonmässan.”

Ibland tog han med Katarzyna till församlingshuset i Stargard, en förstad till Szczecin, där de åt middag med alla prästerna, och sedan tog han henne till sitt rum. Ingen präst reagerade över att hon sov hos honom. Trots åldersskillnaden. Trots att hon var en liten späd flicka.

En dag kräktes hon och prästen märkte att hon blivit rund om magen. Han såg till att hon gjorde ett graviditetstest, och han vrålade: ”Jag vill inte ha någon ungjävel.”

– Han tog mig till en gynekolog han kände, och de dödade mitt barn. Det blödde länge och jag hade mycket ont, kunde inte gå i skolan under flera månader. Jag tänkte på att ta livet av mig.

På skolan undrade man var hon var, och till slut gick hon till matematiklektionerna, där lärarinnan frågade varför hon var ledsen. Katarzyna berättade allt för lärarinnan, som förde det vidare till prästen. Han skrek till henne: ”De kommer aldrig att tro på ett sådant påhitt från en jäntunge. Om du gör det en gång till får du ångra det!”

När Katarzyna till slut återkom hem vågade hon berätta – för en lärare, som genast polisanmälde prästen.

Katarzyna sattes i ett fosterhem.

Det blev rättegång och Roman B dömdes till sju års fängelse, men han sattes på fri fot redan efter två år. Han fick behålla sitt prästämbete och återgick till att hålla gudstjänster efter frigivningen.

Först efter att detta faktum avslöjats i ett tidningsreportage blev han avsatt som präst.

För två år sedan stämde Katarzyna den orden i Poznan där Roman B varit verksam, och förra året tilldömdes hon ett skadestånd för det lidande som prästen hade åsamkat henne. Hon fick 1 miljon zloty (2,7 miljoner kronor) samt en livränta på 800 zloty (drygt 2.000 kr) i månaden.

Viktigast av allt: Domstolen i Poznan beslöt att kyrkan var ansvarig, inte enbart den individuelle gärningsmannen. Domen fastställdes sedan i andra instans – appellationsdomstolen i Poznan – och vann laga kraft.

Kristus-sällskapets överklagande avgörs av polska HD inom den närmaste tiden. Foto: Kevin Chang

Men hatkampanjen mot Katarzyna från moralkonservativa katoliker har aldrig upphört. Den kände publicisten Stanisław Michalkiewicz, som är nära knuten till det regeringstrogna mediebolaget Radio Maryja, kallade henne för kurwa, hora, och gick till en lika kvinnohatande som hjärtlös attack:

”Att få en miljon zloty för någons övergrepp, för att någon en gång stuckit upp handen under kjolen, ja vem skulle inte vilja det? Ingen hora i hela världen är så välbetald”.

Än värre var att Michalkiewicz offentliggjorde Katarzynas verkliga identitet på sociala medier.

– På så sätt tog han ifrån mig det sista jag hade, min anonymitet. Allt det har knäckt mig. Inte nog med det onda som jag utsattes för som barn, nu måste jag dessutom lida för att jag slåss för rättvisa, för att jag reagerar mot ondskan, skriver hon till mig.

● ● ●

Den katolska organisationens jurist går inte med på att det är hans organisation som har ansvaret, med argumentet att prästen Roman B begick övergreppen som ”privatperson”. Därför kräver han att Katarzyna betalar tillbaka skadeståndet.

När sammansättningen av domarkollegiet som ska avgöra fallet offentliggjordes väcktes tvivel på att prövningen kan bli en opartisk: En av domarna är nämligen professor vid Katolska universitetet i Lublin, och en annan dömde i våras till förmån för en katolsk församling i ett annat pedofil-ärende.

Tidigare ingick också en domare som för fem år sedan företrädde kyrkan i en process mot en annan pedofilpräst. När hans bakgrund blev känd blev trycket från opinionen så starkt att han avgick från kollegiet, och har ersatts av en annan domare.

De aktivister som stödjer Katarzyna är inte nöjda med den förändringen, utan kräver att hela kollegiet ska bytas ut.

Advokat Jaroslaw Głuchowski är juridiskt biträde till Katarzyna, vars skadeståndskrav avgörs av Högsta domstolen. Foto: Kevin Chang

Katarzynas advokat Jarosław Głuchowski sände för några veckor sedan in en begäran om ett byte av de domare som avgör överklagandet. Han hänvisade bland annat till att EU-domstolen i Luxemburg har slagit fast att den nya nämnd som Polens regering skapat för att utse domare till HD inte kan betraktas som oberoende från politisk styrning.

– Det är inget fel på lagen, det är bara det att den aldrig tidigare hade tillämpats. Så det är klart att vi är oroliga för hur det går, säger Jarosław Głuchowski, när jag träffar honom på hans kontor i Poznan.

Han pekar på att juridisk expertis är ense om att ansvaret i ett fall som detta måste ligga på det katolska stiftet och församlingen.

Kristus-sällskapets överklagande skulle enligt planen avgöras av HD fredagen den 20 december. Men två dagar före dagen för förhandlingen får Jarosław Głuchowski beskedet att domstolsförhandlingen skjuts upp.

– De ringde mig och sade att det sker på grund av mitt yrkande på en ändring av domarkollegiets sammansättning. Domstolen ska nu dryfta frågan om ett eventuellt byte av domarna i panelen.

Om Katarzyna förlorar?

– Då återstår Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg, säger Jarosław Głuchowski.

Agnieszka Ziółkowska, en aktivist som leder kampanjen för pedofiloffret Katarzyna, framför Kristus-sällskapets högkvarter i Puszczykowo utanför Poznan. Foto: Kevin Chang

● ● ●

Agnieszka Ziółkowska, en aktivist från Poznan som leder kampanjen för Katarzyna, har samlat in tiotusentals namn via sociala medier, för ett upprop under rubriken ”Domare i togor, inte i prästrockar”.

– Den politiserade sammansättningen i domstolen ger inga garantier för att Katarzyna blir rättvist behandlad, säger Agnieszka Ziółkowska.

– Vi kräver att hon och de andra offren för pedofili i katolska kyrkan får rättvisa processer och rättvisa domare, som kan garantera opartiska rättegångar.

Agnieszka Ziółkowska var med vid rättegången som utmynnade i att kyrkan måste betala skadestånd till Katarzyna.

– Då fick Katarzyna gå in i domstolen övertäckt med schalar för att bevara sin anonymitet. Även jag täckte mitt huvud, så att hon skulle bli svårare att identifiera.

Agnieszka Ziółkowska Foto: Kevin Chang

För att höra den katolska ordens argument i frågan beger vi oss till Kristus-sällskapets högkvarter i Puszczykowo, som är beläget i ett lantligt område några mil utanför Poznan.

Den ståtliga byggnaden som också inrymmer ett prästseminarium, ligger i en park och är omgärdad av murar och staket. Vi ringer på dörrtelefonen, men ingen svarar.

Till slut passerar en man genom grinden. Han blänger fientligt mot oss, skakar på huvudet och hänvisar till kyrkans talesman.

Jag ringer i stället till Kristus-sällskapet för att få en kommentar till överklagandet. Presstalesmannen, fader Marek Grygiel, avböjer att svara på frågor, utan hänvisar till en deklaration som Kristus-sällskapet utfärdat.

Där heter det att församlingen inte ifrågasätter eller relativiserar den skada som ”den före detta prästen” Roman B tillfogade Katarzyna.

”Han utförde otillåtna handlingar, mot vår ordens föreskrifter, och bröt mot såväl lagliga som moraliska normer. Han agerade alltså under eget ansvar, och att slå fast att institutionen är ansvarig för vad en av dess medlemmar gjort kan betyda att detta missbrukas mot andra institutioner, inte bara kyrkliga”, framhålls det i deklarationen.

– Jag är orolig för vad som händer Katarzyna om domen går emot henne. Hon är i mycket dåligt psykiskt skick, säger Agnieszka Ziółkowska.

● ● ●

Marek Mielewczyk växte upp i en liten stad utanför Gdansk, där det rådde stark katolsk kultur.

– Jag rotades i den kulturen, det gick inte att missa en söndagsmässa. Att säga emot en präst var inte tänkbart. Det gjorde också att jag inte kunde sätta gränser när min biktfader började med sin ”grooming” av mig, berättar Marek Mielewczyk.

Marek Mielewczyk. Foto: Kevin Chang

– Jag var 13 år, gick i sjunde klass. Han bjöd hem mig, och sade att vi skulle göra en hälsoundersökning. Det var en förevändning, och han klädde av mig och började ta på mig. Sedan våldtog han mig. Och det upprepades flera gånger.

När Marek var 17 år var han tillsammans med en flicka, men klarade inte av relationen. Han försökte ta sitt liv med en överdos av piller, men räddades i sista stund. Den första som fick veta vad han varit med om var doktorn, som skrev ett brev till biskopen. Men det blev ingen reaktion.

– Liksom många andra orkade jag inte gå till polisen, det förstår jag så väl. Något händer med unga människors psyken. Man vill inte tala om att man blivit sexuellt utnyttjad, för man är rädd att bli utskrattad

Det skulle dröja 35 år innan han vid ett besök i sin uppväxtstad fick veta att tre andra hade utsatts för exakt samma sak, men han är säker på att prästen förgrep sig på dussintals unga pojkar.

En av dem, fick han höra senare, hängde sig.

– En annan av dem sade till mig: ”När jag vaknar funderar jag på om det i dag är rätt läge att berätta för familjen.”

Marek Mielewczyk lider ännu av de sexuella övergrepp en präst utsatte honom för när han var 12 år. Foto: Kevin Chang

När Marek berättade fick det följden att äktenskapet sprack. Hans hustru begärde skilsmässa.

– Hon kände sig lurad och tyckte att det var mitt eget fel, eftersom jag inte slutat gå till prästen. Det gör fortfarande så ont, säger han och har svårt att hålla tårarna borta.

Han gick i terapi i flera år, och träffade där andra offer för pedofiler. Det har inte läkt såren. Inte ens de 400.000 zloty han tilldömdes i skadestånd av kyrkan – en process som slutligen avgörs när Polens HD fattar sitt prejudicerande beslut.

Vad han är mest bitter över är att kyrkan aldrig har bett om ursäkt.

– Ingen har hört av sig eller frågat hur jag har det. När jag har försökt nå kyrkan blir jag avvisad. Det existerar ingen empati och kärlek i katolska kyrkan.

● ● ●

En torsdagsmorgon i Warszawa träffar jag Anna Frankowska, även hon advokat, som har engagerat sig i Katarzynas situation. Hon deltar i en mindre demonstration utanför Högsta domstolens byggnad. På plakaten står det ”Murem za Kasia!” (”Vi står som en mur bakom Kasia”) – alltså bakom Katarzyna.

– Jag har träffat Kasia, hennes liv är förstört, hon kommer aldrig att känna sig säker efter nära två år av svält, misshandel och våldtäkter. Det finns bara en rättvis lösning – att kyrkan betalar.

Advokaten Anna Frankowska har engagerat sig i Katarzynas situation och är med och demonstrerar utanför Högsta domstolen. Foto: Kevin Chang

Hon arbetade tidigare för en grupp som heter ”Var inte rädda”, men har nu startat en ny stiftelse för pedofiloffer.

– Katarzyna representerar pedofiloffrens situation i Polen. Det är svårt att få rättshjälp, och det är fortfarande ett stort stigma att tala ut mot kyrkan, säger hon.

Ett exempel på det är att styrande PIS partiledare Jaroslaw Kaczynski i våras sade att ”den som lyfter sin hand mot kyrkan lyfter sin hand mot Polen”.

– Men jag hoppas att den polska kyrkan ska rensa upp, som de har gjort i Irland. Men där har det förstås fått till följd att kyrkan har kollapsat och få går i mässan. Vi ligger långt efter, säger Anna Frankowska.

– Det konstiga är att många troende stödjer pedofilerna, och inte reagerar med att vilja skydda barnen, utan prästerna.

Anna Frankowska säger att det inte är hopplöst – ”annars skulle jag inte hålla på” – men hon är numera ganska luttrad.

– Kyrkan är som maffian, om en präst arresteras betalar de borgen och låter honom försvinna, till ett annat stift, och ibland till utlandet – Afrika eller Sydamerika.

Det ligger i linje med den föreskrift från Vatikanen, ”Crimen Solicitationis”, som gällde fram till år 2001 och som instruerade biskoparna att hålla fall av prästers pedofili hemliga.

Denna instruktion har jämförts med den sicilianska maffians ”omerta” - alltså det skydd som maffian får genom människors tystnad, att folk inte anmäler dess brott till polis och myndigheter.

Anna Frankowska är advokat och aktiv i en polsk organisation som hjälper pedofiloffer och leder demonstrationerna framför Högsta domstolen. Foto: Kevin Chang

I februari besökte Anna Frankowska påven Franciskus i Rom och lämnade en rapport om hur de polska biskoparna systematiskt mörklägger pedofilbrott inom kyrkan.

– Men jag har inte hört något från påven, jag är mycket besviken.

Hon är kritisk till hur både lagstiftningen och kyrkan hanterar pedofiler, främst på två punkter:

Preskriptionstiden: I Polen preskriberas sexuella övergrepp mot barn när offret har fyllt 30 år. Eftersom det ofta dröjer länge innan offren orkar anmäla, betyder det att många pedofiler går fria från straff.

Kyrkans ansvar för vad präster gör: Är inte kyrkan ansvarig, när en präst som har haft handen innanför underbyxorna på ett barn en stund senare ger den heliga nattvarden till sina församlingsmedlemmar?

Konkret är det den andra frågan som nu Högsta domstolen har att avgöra.