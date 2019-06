Katrine Marçal: Ett jättekliv mot premiärministerposten för Boris Johnson

Just nu: spara 50%

Läs Sveriges största morgontidning.

114 konservativa parlamentariker röstade under torsdagen för Boris Johnson som partiledare. Ingen annan kandidat kom ens i närheten. Jeremy Hunt, den nuvarande utrikesministern var närmast med 43 röster. Samtliga kvinnor, Andrea Leadsom och Esther Mcvey, åkte ut.

Det gjorde även Mark Harper.

När det brittiska konservativa partiet håller ledarstrid röstar man igen och igen i parlamentsgruppen tills bara två kandidater återstår. Sedan får medlemmarna (en liten grupp på runt 100.000 personer, främst äldre damer på den engelska landsbygden) rösta om vem som ska vinna. Just nu ser det ut som att Boris Johnson kommer att gå till denna sista omgång. Och de flesta analytiker har hela tiden sagt att om Boris Johnson bara lyckas ta sig dit: ja, då blir det han som vinner.

Bland de konservativa partimedlemmarna kan ingen slå honom.

Det konservativa partiet upplever att det behöver någon som kan vinna val och det har Boris Johnson gjort: två gånger blev han konservativ borgmästare i det annars röda London. Nu ser han onekligen ut att gå mot att bli brittisk premiärminister. Frågan som alla nu ställer sig i någon form – britterna, EU, finansmarknaderna, omvärlden - är följande: Är Boris en clown, eller är han Winston Churchill?

De närmaste veckorna kommer många att läsa om hans bok The Churchill Factor: How One Man Made History. Bara i förordet (till en bok som alltså ska handla om Winston Churchill) nämner Boris Johnson sig själv 30 gånger.

Boris Johnson är precis som Winston Churchill en vass tidigare journalist med ordets gåva. En person med talang för folklighet trots priviligierad bakgrund. Winston Churchill ansågs länge vara en allmänt egotrippad lös kanon besatt av sin egen karriär.

Den beskrivningen passar in även på Boris Johnson.

Som Boris Johnson själv ser det har hans ögonblick nu kommit. Precis som Winston Churchill kommer han med folkets kärlek i ryggen ta Storbritannien genom historiska svårigheter och ut på andra sidan.

Andra hävdar, tja, att han helt enkelt är en bombastisk clown.

Läs mer: Boris Johnson klar etta i Tory-omröstning