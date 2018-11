Jag är personligen ingen stor anhängare av det där med monarki, men ibland måste även jag erkänna att den levererar.

Den brittiska monarkin alltså.

Kvällstidningarna i Storbritannien har de senaste veckorna rapporterat om konflikterna inför bröllopet mellan prins Harry och Meghan Markle i våras.

Den blivande bruden skulle nämligen låna en av drottningens tiaror. Meghan Markle studerade monarkens inte helt oansenliga kollektion och bestämde sig för en specifik smaragdtiara. Där blev det emellertid stopp. Hovet sa nej. Denna tiara var nämligen antagligen (det är svårt att säga med tiaror) rysk. Och eftersom Ryssland antagligen (svårt att säga med dagens ryska regim) hade varit inblandat i att försöka mörda två personer med nervgift på öppen gata i Salisbury ett par veckor tidigare var denna tiara diplomatiskt omöjlig.

Meghan Markle tog dock inte saken med ro. Hon surnade till, betedde sig och klagade slutligen hos sin fästman, den välkänt ilskne actionprinsen Harry. Prins Harry blev enligt uppgift rasande och utropade till chockerade hovanställda det nästan Shakespearskt klingande: ”Vad Meghan vill ha, ska Meghan få!”

Detta fick drottningen att gripa in.

Läs fler krönikor av Katrine Marçal

Monarken lät meddela att: ”Meghan får inte vad Meghan vill ha, Meghan får vad jag behagar ge henne!”, enligt tabloiden The Sun i alla fall.

Och så var det med det.

Det blev ingen smaragdtiara.

Här har vi med andra ord en tvättäkta prins som ställer till en scen om en tiara. Det är precis sådant som man ska ha ett kungahus till.

Om man nu ska ha dem till något.

Vår svenska variant är hopplös i sammanhanget.

I en ny biografi över Storbritanniens kronprins, Charles, beskriver Tom Bower prinsens ideologiska motstånd mot vad som tydligen ibland kallas för den skandinaviska ”cykelmodellen” till kungahus.

Prins Charles tycker helt enkelt att monarki ska göras ordentligt.

Drottning Elizabeth och prins Charles. Foto: IBL

Kungligheter ska inte vara som vanligt folk. De ska inte ha liv som det går att relatera till. Och de ska definitivt inte fotograferas i cykelhjälm och fingervantar eller över huvud taget ägna sig åt svenskt friluftsliv.

Jag tycker att han har en poäng.

Det enda argument för monarki som jag i alla fall delvis kan köpa är att kungligheterna befriar politiken från kravet på att underhålla.

Och att detta är bra för demokratin.

I USA eller Frankrike måste presidenten bete sig som en monark. Hans, eller hennes, familj bevakas som vore de kungligheter och de får krav på sig att vara ”personliga”, ”intressanta” eller ”glamorösa”. Det kan sluta illa: presidentvalet blir en tävling i kändisskap som slutar med att man väljer en auktoritär orange dokusåpastjärna till president.

Till exempel.

Hela Storbritanniens beslut att lämna EU börjar alltmer påminna om när Geri Halliwell överskattade sina egna möjligheter till solokarriär och lämnade Spice Girls.

Å andra sidan har Storbritannien kanske världens mest underhållande kungahus. Men detta verkar i sin tur inte ha stoppat brittisk politik från att på senaste tiden varit just farligt underhållande. Premiärminister Theresa May kom hem från Bryssel häromveckan med ett färdigförhandlat Brexit­avtal som fick ett sämre mottagande än till och med den nya ”Fantastiska vidunder”-filmen. Fler ministrar har nu avgått ur Theresa Mays regering än vad som har avgått totalt i Italien på tio år.

Ja, Italien.

Jobbet som Brexitminister i Storbritannien har blivit politikens motsvarighet till lärare i försvar mot svartkonster på Hogwarts. Theresa May har svårt att ens hitta någon som vill ha uppdraget längre. Hela Storbritanniens beslut att lämna EU börjar alltmer påminna om när Geri Halliwell överskattade sina egna möjligheter till solokarriär och lämnade Spice Girls. Just Spice Girls ska ju faktiskt återförenas lagom till Brexit nästa år (dock utan Victoria Beckham). Och bandet har offentligt uttryckt sitt stöd för Theresa May.

Vad man nu kan dra för politiska slutsatser av det.

Brexitförhandlingarna har helt enkelt nått ett skede där man, om detta hade varit säsong tre av ”The crown”, hade förväntat sig att drottningen skulle gripa in.

”Brexitörerna får inte vad brexitörerna vill, brexitörerna får vad EU behagar ge dem!”

Och så hade det varit med det.

Eftertexterna hade börjat rulla.

Och när nästa säsong började hade hela ensemblen varit utbytt.

Vilken lycka.