Katrine Marçal: Allt som går att skjuta upp kommer att skjutas upp

En ansenlig del av den brittiska skörden av brysselkål ligger tydligen och ruttnar ute på fälten. Det har varit svårt att attrahera europeiska gästarbetare på grund av Brexit och miljoner grönsaker har inte kunnat plockas. Det brittiska julbordet kommer därför bli dyrare. Och som om hotet om nationell brysselkålbrist inte vore nog ämnar Boris Johnson hålla nyval den 12 december.

Premiärministern har bestämt sig för att verkligen förstöra julen.

I den romantiska komedin Love Actually från 2003 blir Hugh Grant premiärminister strax innan jul. Det ansågs på den tiden såpass märkligt att det lyftes fram som en av filmens otaliga osannolikheter. Varför skulle någon frivilligt hålla valkampanj i december? När Love Actually kom ut tyckte folk emellertid också att det var orealistiskt att Hugh Grants premiärminister var ogift och i romantisk relation med en betydligt yngre tidigare anställd. Detta är dock mer eller mindre en exakt beskrivning av Boris Johnsons nuvarande civilstatus.

Så ja, med Brexit kan uppenbarligen allt hända.

Till och med ett julval.

Storbritanniens hantering av sin egen skilsmässa från EU kan tyckas märklig. Samtidigt är den i högsta grad mänsklig. Vi har alla delvis en tendens att skjuta svåra beslut på framtiden.

Inom kognitiv beteendeterapi pratar man om prokrastinering som ”vanemässig och kontraproduktiv förhalning av beslut och planerade handlingar trots vetskap om att det kan leda till negativa konsekvenser”. Genom Brexitprocessen har det nästintill blivit politisk lag: allt som går att skjuta upp, förhala eller senarelägga kommer också att skjutas upp, förhalas eller senareläggas av det brittiska parlamentet.

Och inte bara det brittiska parlamentet.

Efter folkomröstningen 2016 gick alla först och väntade på en ny premiärminister i Storbritannien, sedan gick alla och väntade på att denna nya premiärminister (Theresa May) skulle påbörja Brexitförhandlingarna. Sedan gick hela Bryssel och väntade på att Storbritannien skulle bestämma sig för vilken form av Brexit som Storbritannien ville ha. Theresa May väntade i sin tur i ett helt år med att presentera ett konkret förslag för sin egen regering.

Sedan sköt Theresa May fram omröstningen i parlamentet. Hon ville avvakta.

Theresa May efter att hon meddelat sin avgång som premiärminister i maj. Foto: Alastair Grant/AP

Oppositionsledaren Jeremy Corbyn väntade i sin tur med att inta någon position över huvud taget. Labour tänkte sig att den konservativa regeringen skulle genomföra Brexit och sedan kollapsa av ansträngningen. Alltså väntade de. Labour har nu till slut bestämt sig för att partiet vill se en andra folkomröstning om Brexit. Däremot vill partiledningen avvakta med att bestämma vilken sida de kommer stödja i en sådan folkomröstning…

Under sommaren väntade alla på ytterligare en premiärminister (Boris Johnson). Och på hans Brexitavtal. Det är dessutom ett Brexitavtal som (precis som Theresa Mays) skjuter de riktigt svåra frågorna på framtiden. All diskussion om Storbritanniens framtida handelsrelation till EU är uppskjuten till nästa år och detta är om Brexit ens blir av i januari.

Det har förstås funnits någon form av strategi bakom allt förhalande. Theresa May tänkte sig nog att om hon väntade in i det sista med att tvinga regering och parlament att fatta beslut skulle de stressas in i att stödja henne.

Istället förlorade hon kontrollen över hela processen.

Politisk instabilitet gör rent allmänt att en regering måste röra sig framåt i små steg. Är du inte säker på stöd i parlamentet kan du inte planera på lång eller medellång sikt. Du måste treva dig fram omröstning efter omröstning. Vecka efter vecka. Detta blir speciellt svårt gällande Brexit. Det är ju en omförhandling av hela Storbritanniens ekonomiska och politiska roll i världen: det kräver en långsiktig vision.

Allt detta är det nu tänkt att det brittiska folket ska få lösa. De ska få fatta beslutet. Boris Johnson hoppas vinna valet den 12:e december och få till en rejäl konservativ majoritet. Därmed kommer han att kunna trycka igenom sitt Brexitavtal och trycka ut Storbritannien ur EU.

Men det behöver ju förstås inte bli så. Många väljare är osäkra. Alltihopa är extremt oförutsägbart. Storbritannien skulle den 13:e december mycket väl kunna finna sig i exakt samma position som i dag: utan någon tydlig majoritet i parlamentet.

Hugh Grant som premiärministern. Foto: Universal/TT

Hugh Grant ville inte filma en av de mest berömda scenerna i ”Love Actually”: den där han som premiärminister dansar genom Downing Street 10. Han fortsatte skjuta fram repetitionen dag efter dag.

Till slut fick han helt enkelt bara dansa.

Den dagen kommer att komma även med Brexit.

Storbritannien kommer att bestämma sig.

Frågan är bara när.

Och det kan bli den 12:e december.

Läs mer:

Erik de la Reguera: Tvära kast i opinionen gör nyval oförutsägbart

Den mytomspunne mannen som ligger bakom Brexit