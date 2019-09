Katrine Marçal: Att David Cameron vågar visa sig upprör britterna

David Cameron var oppositionsledare när hans son Ivan dog. Pojken hade fötts med en obotlig sjukdom: Othaharas syndrom och varje dag hade Ivan mellan tjugo och trettio epileptiska anfall. Det pågick i sex år.

Tills Ivan dog.

Det var en tisdag. Dagen därpå var onsdag och David Cameron skulle leda den viktiga utfrågningen av premiärministern i parlamentet. Det var inte långt till nästa val. Visst kunde David Cameron ha skickat fram någon annan.

Men det behövde han aldrig göra.

Premiärminister Gordon Brown ajournerade hela parlamentet.

Gordon Brown hade själv förlorat sin dotter, Jennifer, när hon var tio dagar gammal. Och David Cameron är fortfarande tacksam för allt det stöd som han fick från sin politiska fiende Gordon Brown under dessa, de värsta dagarna i sitt liv.

På torsdag utkommer David Camerons memoarer ”For The Record”. Utdrag ur den tidigare premiärministerns bok har de senaste dagarna publicerats i The Times och The Sunday Times. David Cameron, mannen som bestämde sig för att hålla folkomröstning om Brexit och trodde att han kunde vinna, har efter år av tystnad talat ut.

I The Times försöker han svara på de uppenbara frågorna:

• Är han deprimerad?

– Ja, över Brexit. Men han tar ingen medicin.

• Har Boris Johnson tappat det?

– Nej, men David Cameron tycker inte hans strategi är den rätta.

• Vill han se en andra folkomröstning?

– Det kan eventuellt bli nödvändigt.

• Sover han på nätterna?

– Inte så bra.

Tidningarna har de senaste dagarna dessutom fyllts av de obligatoriska avslöjandena från de noggrant utvalda utdragen ur memoarboken som redan har publicerats. David Cameron verkar till exempel dela bilden av att Boris Johnson kom ut för Brexit 2016 främst av karriärskäl.

David Cameron berättade för ITV att Boris Johnson skickade honom ett sms 2016 strax innan han offentligt tog ställning för Brexit. I sms:et stod det: ”Brexit kommer att krossas som en padda under en harv”.

Boris Johnson trodde alltså inte att hans egen sida i folkomröstningen kunde vinna. Dessutom hade David Camerons aldrig hört Boris Johnson argumentera för Brexit förr. David Camerons slutsats är därför att Boris Johnson måste ha gjort vad han gjorde för att han ville positionera sig själv inför en framtida partiledarstrid.

Att Brexit faktiskt kunde bli av verkar han inte ha tänkt på.

I alla fall inte då.

Att bara se David Cameron i medierna igen har väckt mycket känslor i Storbritannien. Många har kritiserat honom de senaste dagarna. För att han vågar visa sig. För att han höll folkomröstning. För att han, om han nu nödvändigtvis skulle hålla folkomröstningen, borde ha förberett sig bättre.

Varför annonserade David Cameron till exempel sin folkomröstningsplan 2013 men väntade ett helt år på att börja förbereda sin förhandling med EU?

Allt detta har varit den vanliga och väntade politiska debatten.

Men där har också funnits något annat.

På måndagen publicerade den vänsterliberala tidningen The Guardian till exempel en ledare. Artikeln började på ett för The Guardian ganska typiskt sätt. Den argumenterade för att David Camerons politiska misslyckanden alla var orsakade av hans privilegierade liv.

David Cameron var rik, överklass och släkt med drottningen. Han begrep därmed inte hur de nedskärningar som han gjorde som premiärminister slog mot folk. Och han begrep inte ilskan i den vita arbetarklassen.

Den som kom att leda till Brexit.

Ledaren försökte ro hem en poäng om att man måste ha lidit själv för att som politiker kunna förstå andras lidande. Och här räknades inte ens David Camerons erfarenhet av det brittiska offentliga sjukvårdssystemet, menade The Guardian.

Om David Cameron ”varit tvungen att ta hand om en döende förälder istället för en döende son” hade han minsann förstått hur illa ställt det var i landet! ”Mr Cameron har visserligen känt smärta i sitt liv” men det har alltid varit ”privilegierad smärta” skrev tidningen.

Det blev naturligtvis ramaskri. Hur kunde The Guardian tala om för David Cameron, som hade sett sitt handikappade barn dö, att hans smärta inte var riktig smärta?

The Guardian har sedan dess också bett om ursäkt. Men att artikeln över huvud taget skrevs säger något om hur brittisk politik 2019 skiljer sig från brittisk politik 2009: då när Gordon Brown ajournerade parlamentet för att David Cameron skulle få sörja.

I dag är det brittiska parlamentet också stängt.

Men av ett helt annat skäl.

Den politiska polariseringen är sådan att det nästan är omöjligt att föreställa sig två politiska fiender mötas över en gemensam mänsklig erfarenhet på det sätt som David Cameron och Gordon Brown möttes 2009.

• Ångrar David Cameron folkomröstningen om Brexit?

– Jag förutsåg inte styrkan i de krafter som släpptes lösa.