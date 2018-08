Katrine Marçal: Barnböckerna om bitcoin och kvantfysik gjorde mig upprymd

Nyligen fick jag ett brev från min kinesiska förläggare. En formell sak. Han ville diskutera det kinesiska förordet till min bok och i förbigående nämnde han att hans förlag även ger ut ”Kvantfysik för bebisar”.

En pekbok.

Det senare gjorde visst intryck på mig.

Inte för att jag generellt är förtjust i den del av barnlitteraturen som innehåller titlar likt ”Min första bitcoin” (skriven av en grundarna av Twitter). Utan för att jag själv precis hade läst en bok om kvantfysik, ungefär en nivå mer avancerad än ”Kvantfysik för bebisar”.

Den boken snurrade till saker i mitt huvud på ett intensivt njutningsfullt sätt. Tidningsrubriker om världen påverkade mig inte längre. Jag tänkte i flera dagar bara på dess minsta byggstenar. Hur tillvaron bygger på staplar av osäkerheter. Vågor av sannolikhet. Hur allt på något plan är möjligt. Hur en katt kan vara samtidigt död och levande. Hur tid och rum har flutit samman och böjer sig runt himlakropparna. Hur vad som händer i framtiden bestämmer vad som har hänt i det förflutna och verkligheten inte är verklig förrän vi observerar den.

Hur månen (i någon mening) inte är där förrän vi tittar upp på den.

Skillnaden mellan fysik och kvantfysik är att kvantfysik är konstigt. Och det är väl antagligen av detta skäl som den inte i någon högre grad har påverkat hur vi ser på samhället.

Annars brukar naturvetenskapens teorier glatt appliceras på politik av dem av oss som knappt begriper dem.

Isaac Newton hittar lagar som planeterna rör sig efter och ekonomer försöker omedelbart hitta lagar som samhället rör sig efter.

Darwin upptäcker evolutionen och vi får teorier om själviska gener och hur bara den starkaste överlever (och ska överleva) i samhället.

Detta har dock alltså inte riktigt hänt med kvantfysiken.

Trots att kvantfysikens budskap – att nästan ingenting är för konstigt för att vara sant –onekligen känns aktuellt.

Även politiskt.

En bekant till mig har länge hävdat att det i vår tid egentligen bara finns en lag som politiken följer. Han formulerar den som att: ”allt på ytterkanterna rör sig mot centrum”. Idéer som för bara några år sedan enbart diskuterades på skumma forum i internets mörkaste hörn blir snabbt en del av den allmänna debatten: från bitcoin till den nya rasismen.

Foyles bokhandel på Charing Cross Road i London. Foto: Paul Brown/Alamy

Min bekant har onekligen haft rätt i en del av sina politiska förutsägelser.

Länge pratade han om att psykedeliska droger skulle bli nästa stora politiska fråga. Och när jag nu går in på Foyles bokhandel på Charing Cross Road i London och ser staplarna med den amerikanska journalisten Michael Pollans nya bok ”How to change your mind: The new science of psychedelics” är jag beredd att ge honom rätt.

Igen.

Michael Pollan är en högt respekterad New York Times-journalist som brukade skriva bästsäljare om trädgård och mat. Nu har han skrivit en jättebok om lsd, magiska svampar och psykedeliska droger. Party like it’s 1969.

Fast ändå inte.

Jag vet inte om min bekant har rätt i att psykedeliska droger är nästa stora politiska diskussion. Bara att ytterst få saker längre går att utesluta.

Ja, i ett par år har högpresterande typer i Silicon Valley experimenterat med att ta mikrodoser av psykedeliska droger för att bli mer produktiva. Men detta är något annat. Vad Michael Pollan skriver om är psykedeliska drogtripper mer av den gamla skolan: ”Lucy in the sky with diamonds.”

Fast i ett laboratorium.

Boken behandlar den nya forskning som pekar på att vissa psykedeliska substanser kan mildra ångest, depression och posttraumatisk stress samt rent av bota alkoholism och andra drogberoenden (psykedeliska droger är inte kemiskt beroendeframkallande).

Hade man sett dessa resultat av mediciner som vi inte associerade till långhåriga hippies i öknen hade man kallat dem för mirakelpreparat för länge sedan, menar Michael Pollan. Problemet är att forskning på dessa substanser länge har varit förbjuden på grund av sättet som långhåriga hippies i öknen brukade konsumera dem på.

Carlo Rovelli, den italienska fysiker som med sina böcker har populariserat kvant­fysiken (det är dock inte han som har skrivit ”Kvantfysik för bebisar”), blev intresserad av ämnet efter att ha tagit lsd.

Han berättar glatt detta i intervju efter intervju.

Ja, världen är konstig.

