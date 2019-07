Katrine Marçal: Boris Johnson är ingen vanlig högerpopulist

När Storbritannien röstade för att lämna EU 2016 framställdes det som början på en högerpopulistisk våg. Den skulle skölja in över land efter land och en ny typ av ledare ta plats.

USA fick Donald Trump. Brasilien fick Jair Bolsonaro. I Europa stärkte högernationalister ställningarna i bland annat Ungern och Polen. Dessa politiker utmanade alla den liberala ordningen.

Och kanske är det därför inte konstigt att Boris Johnson, som var ansiktet utåt för Brexitkampanjen 2016, dras över samma kam.

Det är emellertid att missförstå honom.

Visst är Boris Johnson populist. Visst representerar han, precis som Donald Trump, en utveckling där gränserna mellan politik och underhållning suddas ut. Boris Johnson blev för de flesta britter känd som en ”skojig kille på tv”. Och visst har Boris Johnson en tendens att tänja på sanningen. Han är typisk för en era där fakta och fiktion flätas samman. Och visst har Boris Johnson genom åren lyckats förolämpa de flesta: kläckt rasistiska, sexistiska och homofoba skämt i sin famösa tidningskolumn i The Telegraph.

Men Boris Johnson är inte antiliberal. Boris Johnson är liberal.

Under Boris Johnson kommer Storbritannien med viss sannolikhet till exempel att föra en mer liberal invandringspolitik än under Theresa May.

För några veckor sedan, mitt under partiledarstriden, öppnade Boris Johnson för amnesti för illegala invandrare som varit i landet längre än tolv år. Theresa May däremot skickade som inrikesminister ut lastbilar med plakat som uppmanade illegala invandrare att: ”Åka hem, eller bli arresterade”.

Boris Johnson har under partiledarstriden föredragit formuleringen ”Storbritannien ska kontrollera invandringen efter Brexit” framför uttrycket ”Storbritannien ska minska invandringen”. Detta har inte gått de brittiska tabloiderna förbi.

The Sun kritiserade honom hårt.

Boris Johnson. Foto: Tolga Akmen/AFP

En del experter menar rentav att det poängbaserade system för arbetstillstånd som Boris Johnson vill införa (där man likt i Kanada och Australien får poäng utifrån språkkunskaper, utbildning och jobb) rentav skulle kunna leda till att invandringen ökar.

Theresa May såg Brexit som det brittiska folkets protest mot en alltför stor invandring från EU. Hennes prioritet i Brexitförhandlingarna var hela tiden att oavsett allt komma hem med ett avtal som gav Storbritannien makt att minska invandringen.

Det var också detta som rent tekniskt ställde till det för henne. Om Storbritannien inte accepterade EU:s fria rörlighet efter Brexit (vilket till exempel Norge gör) kunde Storbritannien inte heller få tillgång till EU:s gemensamma marknad. Och för att göra en lång historia kort var det detta som drev Theresa May in i den komplicerade tullunionskompromiss som till slut fällde hela hennes Brexitavtal.

För Boris Johnson handlar Brexit inte om invandringen.

Det finns nu de som menar att Boris Johnsons väg ut ur samma rävsax är att göra vad Theresa May aldrig skulle göra: åka till Bryssel och kompromissa om invandringen. Ett Storbritannien som är villigt att acceptera EU:s fria rörlighet i någon form skulle eventuellt kunna förhandla fram ett nytt avtal.

Detta scenario är inte särskilt sannolikt, men det överensstämmer med Boris Johnsons politiska instinkter.

Det är därför som det diskuteras.

För Boris Johnson handlar Brexit inte om invandringen. För Boris Johnson handlar Brexit om ett Storbritannien som slår sig fritt från EU-regleringar. Storbritannien ska inte vara en av de 27 europeiska länderna i en klubb dominerad av tyskarna! Storbritannien ska återgå till sin roll som global, liberal och ekonomisk stormakt i världen.

Ett ”Brittiska imperiet 2.0” (minus det koloniala mördandet).

Frågan är dock hur sannolikt det egentligen är att Boris Johnson kommer att göra slag av sina mer liberala åsikter i invandringspolitiken. Hans parti är hårt pressat av den främlingsfientlige Nigel Farage och dennes Brexitparti.

Politiskt måste Boris Johnson avvärja detta hot.

För att förstå Boris Johnson ideologiskt måste man förstå hans avsky mot alla former av statlig paternalism. Boris Johnson vill avskaffa den brittiska sockerskatten och se över alla former av ”puritansk lagstiftning” som intervenerar i människors liv. I en intervju fick han nyligen frågan om hur ser på den matsäkerhetslagstiftning som stoppar brittiska restauranger från att servera blodig biff.

”Kan man inte beställa blodiga burgare längre? Varför i helvete heller inte?! Detta är galenskap! Det kan inte vara sant!”

Gällande den ekonomiska politiken menar Boris Johnson att hans parti under Theresa May slutade upp med att försvara den fria marknaden.

Detta var ett misstag.

Storbritannien står och faller med sina framgångsrika företag, menar Boris Johnson. Han fick under partiledarstriden kritik för att vilja sänka skatten för höginkomsttagare men har sedan dess försökt balansera med retorik om att hjälpa de fattigaste.

Det är tydligt att han vill försöka vara en mittenpolitiker.

Boris Johnson. Foto: Frank Augstein/AP

Ett annat område där Boris Johnson skiljer ut sig från andra högerpopulister är miljön. Å ena sidan har han röstat mot många åtgärder för att bromsa klimatförändringarna. Å andra sidan är han långt ifrån någon klimatförnekare. Han har fått kritik för att en gång ha lyft fram den klimatförnekande meteorologen Piers Corbyn (förövrigt bror till labourledaren Jeremy Corbyn) i parlamentet. Det var emellertid ett tag sedan.

I dag verkar han ta klimatfrågan på mycket större allvar.

Hans far har ett långt miljöengagemang bakom sig och Boris Johnsons nya flickvän är en miljöaktivist som kampanjar mot användandet av plast och för att rädda havens biologiska mångfald.

Boris Johnson har ställt sig bakom Theresa Mays förslag om att Storbritannien ska lagstifta om att landets nettoutsläpp från fossila bränslen ska vara noll 2050. Han vill även att Storbritannien ska stå värd för COP 2020: FN:s stora klimatkonferens.

Boris Johnsons grundinställning till klimatfrågan är att det är marknaden och den nya tekniken som kommer lösa problemen. Det är här han vill satsa.

Det är dock oklart vad han exakt vill göra.

Boris Johnson är optimist till läggningen. Han vill att folk ska vara glada. Staten ska låta dem äta socker, dricka sprit och konsumera blodig biff. Företagen ska få tjäna pengar. Folk ska få komma till Storbritannien från hela världen med identiteter lika blandade som Boris Johnsons egen (han har engelsk, turkisk och amerikansk bakgrund). Däremot ska britterna inte böja sig för vad Tyskland och Frankrike dikterar i Bryssel. Det ska finnas roliga gratiscyklar att cykla med (en av Boris Johnsons mest berömda reformer som borgmästare i London). Och det ska byggas stora grandiosa byggnader. Det där med Brexit är något som självklart går att fixa. Hur svårt kan det vara?

Storbritannien måste bara börja tro på sig självt igen.

Make Britain Great Again.