Katrine Marçal: Boris Johnson är inte som Donald Trump

Både Boris Johnson och Donald Trump är födda i New York. De har okonventionella frisyrer och röriga privatliv. De är bekväma med att slira på sanningen och har en bakgrund inom tv. De slänger ur sig ogenomtänkta saker och har varit frontfigurer för högerpopulistiska rörelser: Brexit å ena sidan, Trumpismen å den andra.

Amerikansk media gillar att jämföra Boris Johnson med Donald Trump. Den senaste tiden har man kunnat läsa att Boris Johnson i princip är en brittisk variant av den amerikanske presidenten både i The New York Times och The Washington Post.

Men det stämmer inte.

Låt oss ta det från början. Donald Trump är född i Queens i New York. Boris Johnson föddes på rätt sida av floden: på det tjusiga övre Manhattan. Ja, Donald Trump har alltid varit rik men han kommer inte från den traditionella amerikanska eliten. Boris Johnson däremot är måhända inte vad som i Storbritannien kallas för ”överklass”, alltså han är inte släkt med drottningen eller ägare till ett lantgods. Men han kommer i högsta grad från den brittiska politiska och mediala eliten.

Boris Johnson har gått på Eton och på Oxford. Han har en pappa som var Europaparlamentariker och har skapat en persona där han överdriver sin egen överklassighet. Boris Johnson mumlar när han pratar, klär sig slarvigt och begriper att man inte ska servera te ur matchande eller dyra muggar eftersom det är så förbannat medelklassigt.

För några veckor sedan dök paparazzibilder av insidan till hans slitna Toyota upp i de brittiska tidningarna: det var halvöppna kexpaket, Tintin-album, böcker, kvitton, kläder och en röd toppluva.

Bilen var inte stökig. Den hade passerat gränsen till äcklig. Vad skulle Donald Trump med sin nästan patologiska bacillskräck göra? Ja, vi kan bra spekulera.

Sedan kommer vi till detta med språket.

Det är med orden som han förför, kvinnorna precis som folket

När Donald Trump förnekar något som är sant kallar han det för ”FAKE NEWS”. När Boris Johnson förnekar något som är sant kallar han det för ”an inverted pyramide of piffle” (tramsigheter).

Boris Johnsons kanske mest definierande drag är hans språkliga intelligens. Det är med orden som han förför, kvinnorna precis som folket. Donald Trump däremot uttrycker sig som ett berusat barn.

Donald Trump blev känd för den breda allmänheten genom att ge folk sparken i dokusåpan The Apprentice. Boris Johnson blev känd som snabbpratande deltagare i den brittiska versionen av satirprogrammet ”Snacka om nyheter”.

Det är viss skillnad. Boris Johnson har humor.

Amerikansk media har lyft fram ett par kända rasistiska och islamofoba uttalanden av Boris Johnson och ser dessa som bevis för att Boris Johnson är Donald Trump i skrynklig kostym. Det är inte så enkelt.

Ja, Boris Johnson har skrivit att kvinnor i burka ”ser ut som brevlådor”. Men han skrev detta i en kolumn där han konstaterade att slöjor och burkor självklart inte ska förbjudas. Boris Johnson var också en av de tydligaste kritikerna av Donald Trumps inreseförbud för muslimer.

Boris Johnsons grundläggande politiska instinkt är på många sätt liberal. Och urban. Det är därför som han fungerade som borgmästare i det kosmopolitiska London.

Boris Johnson är nämligen en person som ”älskar invandring”

Boris Johnson kom ut som brexitör i sista stund innan den brittiska folkomröstningskampanjen 2016. Många som kände honom var förvånade. EU-kritiken var en sak. Boris Johnson var EU-skeptisk tidningsreporter i Bryssel redan på 1990-talet. Han har aldrig varit bekväm med EU:s ambitioner att reglera och styra. Han har inte heller historiskt haft några större problem med att slira på sanningen. Att Boris Johnson blev frontfigur för en brexitkampanj som slängde fram flera felaktiga påståenden om EU var kanske inte konstigt.

Vad som däremot förvånade var att Boris Johnson med Brexit blev en del av en kampanj som ville begränsa invandringen. Boris Johnson är nämligen en person som, enligt många som känner honom, ”älskar invandring”. En del tror rentav att han om han blir premiärminister kommer att föra en mer liberal invandringspolitik än Theresa May.

Trots att Boris Johnson alltså förespråkar en hårdare Brexit.

Boris Johnsons mest grundläggande ideologiska drag är att han ogillar förbud. Han ogillar förbud på samma sätt som den svenska skribenten och debattören Johan Hakelius ogillar förbud. Står det ”cyklar förbjudna” på en skylt är det viktigt att parkera en hel drös med cyklar precis där.

Förbud är fåniga. Och ett uttryck för att folk tar sig själva på alldeles för stort allvar.

Boris Johnsons löfte om att avskaffa den brittiska sockerskatten är därför en av få delar av hans ekonomiska politik som känns som om den genuint kommer från Boris Johnson själv.

Däremot älskar Boris Johnson stora infrastruktur- och byggprojekt: allt det grandiosa och storskaliga som kan föra landet samman.

Kanske ser han rentav på Brexit på detta sätt? Det är en gissning så god som någon.

Boris Johnson hör inte till de politiker som är enkla att definiera. Men: han är ingen Donald Trump.

