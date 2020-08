Katrine Marçal: Britterna går mot fyrdubbel kris i vinter – krav på att särskild vinterminister utses

Storbritannien lämnade som bekant EU i januari 2020. Det var sång och dans på ett regnigt Parliament Square i London. I dag känns den där natten som en politisk evighet sedan.

Nästan inget blev ju heller annorlunda efter britternas formella utträde ur EU. Storbritannien gick in i en övergångsperiod under vilken nästan alla regler och lagar förblev de samma. EU-invandrare har kunnat söka sina uppehållstillstånd, brittiska pensionärer i Spanien funderar på vilken sjukvårdsförsäkring de har råd med och företagen förbereder sig på ett liv utanför EU. Problemet är att de inte har vetat vad de ska förbereda sig på.

Regeringen gav sig själv 11 månader att förhandla fram ett nytt handelsavtal med EU. Tanken var att det skulle vara klart ungefär nu. Men så har det inte blivit. Om de båda sidorna inte kan komma överens kommer Storbritannien den 1 januari nästa år att tvingas gå över till att handla med omvärlden enligt Världshandelsorganisationen WTO:s regler. Det kommer att innebära tullar på många varor och antagligen både handelskaos och trafikkaos.

Det är mot detta scenario som vi nu går.

Boris Johnson hade i någon mån den perfekta ursäkten att skjuta fram datumet för implementeringen av brexit. Han hade kunnat ge sig själv mer tid att förhandla med EU. Både Storbritanniens brexitförhandlare David Frost, EU:s brexitförhandlare Michel Barnier och Boris Johnson själv blev ju sjuka i covid-19 ungefär samtidigt. Boris Johnson höll dessutom på att dö. Allt detta har påverkat en förhandling som redan från början var en kamp mot klockan.

Den globala pandemin har dessutom gjort det svårt för brittiska företag att göra sina brexitförberedelser. De har haft fullt upp med att överleva. Den brittiska tillväxten föll med 6,9 procent i mars men Boris Johnson vill inte ge sig själv mer tid. Brexit ska bli av även i praktiken den 1 januari. Kosta vad det kosta vill.

I skrivande stund ser det inte ut som att EU och Storbritannien kommer att lyckas nå ett frihandelsavtal. Men förhandlingarna kommer att fortsätta in i oktober. Vi vet med andra ord inte. Men blir det inget handelsavtal kommer det alltså innebära att en ekonomisk brexitchock adderas till den ekonomiska skada som redan är orsakad av pandemin.

Boris Johnson är övertygad om att han kommer att kunna hantera detta. Hans kritiker pekar dock på att han inte direkt har lyckats hantera pandemin med någon särskilt säker politisk hand. I en självförvållad kris som den i januari kommer att vara kommer väljarna dessutom att vara mindre förlåtande, säger de.

Därför har det hörts krav om att premiärministern redan nu bör tillsätta en särskild ”vinterminister”. Någon specialiserad på att hantera den fruktade ”fyrdubbla krisen”. Tabloiderna har döpt den till ”the quadruple winter whammy” (ungefär: ”den fyrdubbla vintervedermödan”).

Ett av de stora problemen förväntas bli trafikstockningar. Lastbilar från EU som saknar rätt dokument kan behöva hållas i hamnarna tills rätt dokument går att uppbringa. I en del fall kan de få sina varor konfiskerade eller förstörda, enligt regeringen. Detta beror på att EU-standard inte längre kommer att gälla i Storbritannien.

Det brittiska folket upplevde redan i mars tomma hyllor i de flesta mataffärer på grund av pandemin och i januari förväntas det alltså hända igen. Om det inte blir något frihandelsavtal.

Väldigt många sektorer har dessutom väldigt specifika problem att hantera. Livsmedelsindustrin varnade till exempel i veckan för vad som kan hända på Nordirland. På grund av den politiskt känsliga gränsen mellan Nordirland och Irland har Boris Johnson förhandlat fram en speciallösning för regionen.

Men den innebär bland annat att från och med den 1 januari kommer alla djurprodukter som transporteras från resten av Storbritannien att behöva ha särskilda exportdokument innan de kan rulla in i Nordirland. Enligt den nordirländska detaljhandelsföreningen kommer de nya dokumenten kosta runt 3.000 kronor per produkt. Och eftersom transporter in till Nordirland brukar ha runt 200 olika produkter riskerar det att innebära en kostnad på över en halv miljon kronor per transport.

För många brittiska livsmedelskedjor riskerar det därmed att sluta vara lönsamt att över huvud taget ha verksamhet på Nordirland, varnar industrin. Den här typen av knepiga effekter finns på område efter område. Att skilja sig efter över 40 års integrering med EU är helt enkelt komplicerat.

Tankesmedjan Institute for Government skriver i en ny rapport att brittiska företag på grund av pandemin dessutom är sämre förberedda på brexit än vad de var för bara ett år sedan. Dels har den rådande ekonomiska krisen ätit upp många kontantreserver som annars hade investerats i brexitförberedelser. Men framför allt har pandemikrisen tömt de varulager som man hade byggt upp för att klara brexit.

Nu kommer de att bli svåra att fylla dem i tid. Pandemin har som bekant orsakat många störningar i världshandeln.

I måndags offentliggjordes ett brev från den brittiska regeringen till landets läkemedelsdistributörer. Regeringen uppmanar där till hamstring av medicin så att landet klarar en eventuell hård brexit i januari. I juni varnade läkemedelsbranschen för att de lager som man hade byggt upp inför brexit nu på grund av pandemin var ”helt och hållet slut”. Och hur ska man lyckas fylla dem igen mitt under en global pandemi?

Det brittiska folket har de senaste veckorna fått läsa skräckrubriker om hur armén tränar för den fyrdubbla vinterkrisen. En stor övning hålls i augusti som ska förbereda för ett värsta tänkbara scenario av handelskaos, trafikstockningar, pandemi, influensa, matbrist och översvämningar.

Många brexitörer menar emellertid att allt detta är överdrivet. Framförallt tänker de sig att covid-19 i någon mån har gett dem rätt. Pandemin innebär slutet för den form av globalisering där varor flyger och far in övergränserna, anser de. Nästan alla länder kommer att behöva ställa om sina ekonomier på det sätt som Storbritannien nu gör med brexit. Att vara först kommer bara att bli en fördel för britterna.

Men visst, januari kommer nog inte att bli någon picknick.

