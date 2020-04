Katrine Marçal: Britterna lever i ett undantagstillstånd

Här i Storbritannien får du gå ut en gång om dagen. Alla affärer förutom mataffärer, postkontor och tvättomater har stängt. En person i varje hushåll får åka och handla mat ”så sällan som möjligt”. De släpper in tio personer åt gången. Du köar utanför i nästan en timme och kön går runt hela parkeringsplatsen eftersom du måste hålla två meter till personen framför dig.

Skolor och förskolor är stängda. Alla förutom de som behövs i vården eller på andra nyckelpositioner undervisar sina barn hemifrån, samtidigt som de jobbar. Barnen får bara träffa sina syskon. Inga kompisar. Och inga släktingar.

Skolorna förväntas vara stängda till september.

En ensam fotgängare på Regent Street i centrala London. Foto: Tola Akmen/AFP

Klockan nio på morgonen gör miljoner britter gympa tillsammans framför tv:n. Tränaren Joe Wicks dagliga sändning på YouTube som samlar in pengar till sjukvården har blivit nationell folksport. Barnen målar regnbågar och klistrar upp i fönstren. ”Keep calm and look out for rainbows”. På eftermiddagen tar många familjer sin enda tillåtna promenad, eller enda tillåtna cykeltur. Om du ser någon du känner får du vinka, inte stanna och prata. Detta räknas som en ”folksamling”.

Sådana är förbjudna.

I Storbritannien får man bara gå ut en gång om dagen. Foto: Grant Falvey/LNP

Jag är mycket nöjd över att jag lyckades köpa en frisörsax på nätet tidigare i veckan. Min familj kommer därmed inte behöva komma ut framåt sommaren helt täckt av hår. BBC har redan börjat visa bilder på de ”mest misslyckade hemmaklippningarna”.

Vilket förstås är oroväckande.

Jag har verkligen inga åsikter om de svenska åtgärderna mot viruset. De kan mycket väl vara bäst i världen. Vad vet jag. Vad som intresserar mig är att svenskar just nu har ett vardagsliv som är radikalt annorlunda från resten av Europas

Jag har verkligen inga åsikter om de svenska åtgärderna mot viruset. De kan mycket väl vara bäst i världen. Vad vet jag. Vad som intresserar mig är att svenskar just nu har ett vardagsliv som är radikalt annorlunda från resten av Europas.

När britter, fransmän och polacker lever under någon form av undantagstillstånd puttrar Sverige på. Ni kanske inte tycker att ni puttrar på.

Men jo det gör ni.

Försök själva stå upp för svensk statsindividualism i en engelsk by just nu. Tro mig: det går inte. Jag bor i en by utanför London och har som nästan alla andra blivit tvångsrekryterad in i en modern simulering av den heroiska brittiska hemmafronten under andra världskriget.

Förödelse av tyska bombningar av Victoria Station i London i september 1940 under andra världskriget Foto: TT

Det lokala civilförsvaret går på högvarv. Vi levererar mat och medicin till de äldre, samlar in schampo till det lokala sjukhuset, går ut på trappan och applåderar sjukvården, när vi beordras till det, köar till mataffären med stoisk optimism i blicken och gör den jävla tv-gympan varje morgon. Även om du vill skrika: ”Jag är svensk, ge mig en myndighetsperson att klaga på och lämna mig sedan i fred! ”.

Det går inte.

Jag försökte mig på en liten bit av svenskt gnäll häromdagen. I kön in till mataffären testade jag att med en blick signalera till mina medmänniskor att ”detta köande är faktiskt jobbigt”. Men nej, ingen deltog. Vi måste nämligen ”upprätthålla moralen”.

Om jag försökte mig på ens en millimeter av den klassiskt svenska inställningen ”oj, det är så jobbigt att passa mina egna barn 24 timmar om dygnet nu kan jag inte gå på tjejmiddag eller förverkliga mig själv på innebandyträningen” då hade de antagligen tagit ut mig i skogen och diskret skjutit mig för förräderi.

Misstänker jag.

När läkarna klagar på dålig skyddsutrustning i frontlinjen hotas de med sparken. Vi andra ska vara tacksamma för vad vi har. Här får jag stå i kön till mataffären och behöver minsann inte äta grävling till middag. Det gjorde de under kriget. Och tänk bara vilka virus ett omfattande grävlingsätande hade kunnat sprida till människokroppen.

Brandstationen i Greenwich bombades under Blitzen i London 1940. Foto: TT

Det räcker gott och väl med det nuvarande.

Sjukvårdsministern Matt Hancock uppmanar folk att ta efter sina mor- och farföräldrars exemplariska uppförande under Blitzen 1940. Eller i alla fall myten om sina mor- och farföräldrars exemplariska uppförande under Blitzen. ”Trots ljudet av bomberna varje natt, ransoneringen av mat, och alla som dog gick folk samman i en enda gigantisk nationell ansträngning”.

Det är så de pratar. Som svensk vill man ju lite knacka dem på axeln: ”ursäkta jag är från Sverige och vi för faktiskt en neutralitetspolitik gentemot viruset, vi tillåter till och med permitteringstrafik av viruset upp till fjällen. Tyvärr har norrmännen stängt gränsen ”.

Men nej, jag låter bli.

Däremot förväntar jag mig att svenska Utrikesdepartementet snarast kommer och hämtar mig. Om inte nu så i alla fall när ”kriget” är över och min by som alla andra kommer att hålla ”segerfest”. Jag kan se det framför mig: det kommer att vara långbord längs med huvudgatan, brittiska flaggor, vitt bröd med kyckling och majonnäs och ”God Save the Queen” för hela slanten. Om hon nu överlever.

Ja, ni hör. Jag har till och med börjat skämta om allvarliga saker. Det är också ”bra för moralen” enligt det brittiska sättet att se på saken.

Nej, jag tar inte illa upp om ni fråntar mig mitt svenska medborgarskap.

Läs mer:

Brittisk elitskola tar emot sjukvårdares och sopåkares barn

Boris Johnson smittad av det nya coronaviruset