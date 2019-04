Katrine Marçal: Corbyn låtsas vara mer EU-vänlig än vad han egentligen är

Jeremy Corbyn är EU-motståndare av svensk vänsterpartimodell, detta är ovanligt i Storbritannien: ett land där EU-kritiken brukar komma från höger.

Jeremy Corbyns problem är dock att han leder ett Labourparti där de flesta av medlemmarna är glada EU-entusiaster. Detta är i hög grad den traditionella vänsterpositionen i Storbritannien: EU betraktas som en garanti för en starkare reglerad arbetsmarknad samt tuffare miljö och konsumentskydd än vad Storbritannien annars hade haft.

Labours väljarkår är däremot splittrad. Förenklat så avskyr de unga storstadsväljarna Brexit, medan många traditionella arbetarklassväljare röstade för. Och det är därför som Jeremy Corbyn har tillbringat de senaste två åren i en imponerande politisk spagat. Labour har under hans ledning lyckats med konststycket att vara för och mot Brexit samtidigt.

Det har gått förvånansvärt bra.

Jeremy Corbyns problem är att Theresa May nu försöker tvinga honom att välja ben. När hon i tisdags bjöd in Labour till blocköverskridande samtal om Brexit bjöd hon också in Jeremy Corbyn till att potentiellt spränga sin väljarkoalition i småbitar.

Jeremy Corbyn vill personligen att Storbritannien lämnar EU, men många av hans väljare kräver en andra folkomröstning där alternativet att stanna kvar i EU ska finnas med. När en miljon människor marscherade på Londons gator i mars för en sådan folkomröstning syntes Jeremy Corbyn (som annars älskar protestmarscher mer än sitt eget skägg) inte till.

Samarbetar Jeremy Corbyn med Theresa May de närmaste dagarna för att leverera någon form av Brexit kommer han att bli mannen som gjorde det möjligt för Storbritannien att lämna EU. Han kommer personligen vara ansvarig för att britterna aldrig fick möjlighet att rösta igen. Och det finns de Labourväljare, framförallt många unga, som aldrig kommer att förlåta honom för det.

Theresa May har dock motsatt problem. Fast värre.

Där Jeremy Corbyn leder ett parti som är mer EU-vänligt än han själv, leder Theresa May ett parti som är mer EU-skeptiskt än vad hon själv är.

Där Jeremy Corbyn de senaste två åren har låtsats vara mer EU-vänlig än han är (för partiets skull), har Theresa May låtsats vara mer EU-skeptisk.

Detta gör emellertid att de två ledarna faktiskt når varandra på mitten. Hade det bara varit upp till dem hade de nog ganska snabbt hittat en Brexitkompromiss. Storbritannien hade lämnat EU, men stannat kvar i EU:s tullunion. Man hade lämnat EU:s gemensamma marknad: både Jeremy Corbyn och Theresa May ser den fria rörligheten av människor inom EU som ett problem, så i den annars känsliga invandringsfrågan finns ingen konflikt.

I alla fall inte mellan Corbyn och May.

Problemet är att båda måste ta hänsyn till sina respektive partier.

Då blir allt som bekant svårare.