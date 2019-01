Diskussionerna om Theresa May blir mer intensiva varje gång jag tittar in i deras gula gathus från tidigt 1700-tal. De satte in centralvärme för bara fem år sedan och huset påminner om hur man skulle kunna tänka sig att familjen Weasleys hus i Harry Potter ser ut ett par decennier efter att Ron och hans syskon har flyttat ut.

Mina grannar drev i många år byns radioaffär.

I dag är de pensionärer.

Hon älskar Theresa May. Han tycker illa om alla konservativa politiker.

Av princip.

Hon försöker förklara:

”Theresa May är min head-girl! Jag tänker inte svika henne!”

Ordet ”head-girl” går inte att översätta till svenska. På många brittiska skolor tillsätter eleverna en ”head girl” som representerar de andra kvinnliga eleverna i offentliga sammanhang. Hon ska vara en uppförandemässig förebild och väljs gemensamt av elever och skolledning.

Både JK Rowling och Margaret Thatcher var ”head girls”.

Dock inte Theresa May.

Men jag förstår vad min granne menar. Få brittiska premiärministrar har tagit mer stryk än Theresa May och för dem som fortfarande gillar henne (som min granne) är Theresa May därför ett mönster av osjälviskt ansvarstagande.

”Stark och stabil” var Theresa Mays slogan när hon gick in i valrörelsen 2017. Sedan föll allt samman. Hennes auktoritet, hennes majoritet och hennes politiska program. De flesta andra politiker hade avgått. Här står Theresa May dock över arton månader senare. I tisdags föll hennes Brexitavtal i parlamentet med 230 röster – det var den största parlamentariska förlusten för en brittisk regering i modern tid.

Alla andra premiärministrar hade tackat för sig.

Under alla normala omständigheter.

Men detta är inte normala omständigheter.

Detta är Brexit.

Och Theresa May fortsätter att kämpa för sin politiska överlevnad.

Theresa May under tisdagens Brexitomröstning. Foto: AFP

Tidningarna gillar att kalla henne för en robot. Hon är inte överdrivet karismatisk. De flesta tänker sig att hon gör vad hon gör utav pliktkänsla. Hon har helt enkelt gett sig tusan på att ro hem den här Brexiten.

En Brexit som hon själv inte ens röstade för i folkomröstningen 2016.

Theresa May är, om inte blyg, så i alla fall introvert. Hon ogillar småprat och ser ner på korridorskvallret och intrigerna i det konservativa partiet. Hon kommer ur medelklassen och var enligt uppgift vansinnig under alla de år som hon själv rundades i karriären av yngre överklassmän: som exempelvis den tidigare premiärministern David Cameron och hans guldkantade gäng.

Att hon själv kunde ta över som premiärminister efter just David Cameron blev de hårt arbetande medelklasstjejernas revansch mot det brittiska överklasspatriarkatet.

Sedan gick allt emellertid mer eller mindre åt helvete.

Theresa Mays man, Philip, är en otroligt viktig person för premiärministern. Känslomässigt som politiskt. Paret träffades på det konservativa studentförbundets disco i Oxford på 1970-talet. När Theresa May senast (för bara några veckor sedan) slog ner en kupp mot sig själv dök Philip upp på läktaren i parlamentet.

Han satt där helt tyst.

Bara för att hon skulle se honom.

Detta är trots allt en kvinna som klär sig i storrutig Vivienne Westwood-kostym för sitt stora Brexit-tal.

Det sägs att nyckeln till Theresa Mays uppenbara förmåga att fortsätta kämpa är att hon likt många andra introverta personer egentligen bara bryr sig om vad en liten grupp närstående tycker och tänker om henne.

Så länge hennes man, hennes nu avlidna föräldrar och hennes närmsta rådgivare tycker att hon gör bra ifrån sig är hon nöjd.

Då klarar hon av timmar av kritik i parlamentet, tidningsrubriker om de ”HISTORISKA PROPORTIONERNA” på hennes senaste ”POLITISKA FÖRÖDMJUKELSE” och allt annat som hon tvingas stå ut med: exempelvis Boris Johnson.

Andra hävdar dock att Theresa May faktiskt genuint älskar sitt jobb. Det är därför som hon stannar kvar. Hon må vara introvert men hon gillar också på många sätt strålkastarljuset. Detta är trots allt en kvinna som klär sig i storrutig Vivienne Westwood-kostym för sitt stora Brexit-tal. Leopardskorna och läderbyxorna har inte bara att göra med premiärministerns stora modeintresse, menar en del som känner henne.

Nej, Theresa May gillar helt enkelt offentligheten.

Hon tycker framför allt att hon är den bästa personen för jobbet som premiärminister.

Hon tänker därför stanna så länge det bara går.

Till min grannes stora glädje.

Och stora delar av det brittiska parlamentets förtret.

