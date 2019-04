Katrine Marçal: Drömmen om ett slut på ”tjafset om EU” tycks avlägsen

”Vi måste sluta tjafsa om EU” sa David Cameron strax innan han blev ledare för det konservativa partiet 2005. Interna konflikter om Storbritanniens medlemskap i den europeiska unionen hade då slitit sönder det brittiska konservativa partiet i decennier.

Det måste bli ett slut på det!

David Cameron kallade till en folkomröstning om Storbritanniens medlemskap i EU 2016 för att avgöra den infekterade frågan en gång för alla. Det gick som bekant inte riktigt som han hade tänkt sig.

Istället för att lösa en konflikt i det konservativa partiet har Brexit gjort att denna konflikt nu driver all brittisk politik framför sig. Samt delvis förlamar Europa.

Och det var av denna anledning som Frankrikes president Emmanuel Macron var så hård under EU-toppmötet igår. Storbritanniens Theresa May hade kommit till Bryssel för att böna och be om en uppskjuten Brexit. Hon har inte nått någon kompromiss i parlamentet i London än, och om EU-ledarna inte gick med på att hitta ett nytt datum för Storbritanniens utträde skulle landet krascha ut ur EU redan vid midnatt imorgon.

Den franske presidenten var dock trots detta skeptisk till att gå med på en förlängning. Storbritanniens oförmåga att bestämma sig för vilken typ av Brexit man vill ha dominerar EU:s agenda på bekostnad av andra frågor menar han. Vi måste hitta ett sätt att gå vidare.

Resultatet av nattens EU-toppmöte blev därför en kompromiss, Storbritannien fick förlängt, men bara till den 31 oktober samt en sträng uppmaning från Europeiska rådets president Donald Tusk att försöka ”använda tiden väl”.

Detta var dock den enkla biten.

I alla fall för Storbritanniens premiärminister Theresa May. Nu måste hon resa hem till London. Det är här alla problemen finns och det är svårt att se hur sex månader till av inrikespolitiska diskussioner ska lösa något.

De konservativa parlamentarikerna i London vill nämligen varken ha en mjuk Brexit (ett av få alternativ som det eventuellt skulle gå att hitta majoritet för). De vill inte ha en andra folkomröstning om EU (något som eventuellt skulle kunna resultera i att Brexit ställs in och därmed löser de omedelbara problemen). De vill inte ha en Brexit utifrån det avtal som Theresa May har förhandlat fram (vilket är den enda färdiga lösning som existerar).

Och det finns ingen majoritet i parlamentet för en hård Brexitkrasch. De konservativa parlamentarikerna vill dessutom verkligen inte ha ett nyval (vilket skulle kunna bryta dödläget). De är rädda för att detta skulle göra oppositionsledaren Jeremy Corbyn till premiärminister.

Så, vad finns det då egentligen för vägar framåt? Theresa May håller i blocköverskridande samtal, men chansen att dessa lyckas tycks just nu inte särskilt stor.

Vad kan utöver detta egentligen hända det närmaste halvåret? Ja, Theresa May kan naturligtvis tvingas bort. Det är till och med sannolikt. Men frågan är vilket problem en ny premiärminister egentligen är lösningen på. Det konservativa partiet lär välja en hårdare brexitör än vad Theresa May är och resten av EU oroar sig för detta scenario.

Ett Storbritannien med en arg brexitör i spetsen som bestämmer sig för att sabotera i Bryssel är sådant som Emmanuel Macron drömmer mardrömmar om.

1945 föreslog den dåvarande premiärministern Winston Churchill en folkomröstning om att ge den krigsregering som han själv ledde förlängt mandat. Hans vice premiärminister Clement Attlee protesterade dock. En folkomröstning, menade Labourledaren, var mer än det brittiska politiska systemet skulle klara av.

Storbritannien är nämligen speciellt. Landet har ingen skriven konstitution, man har majoritetsval i enmansvalkretsar (vilket skapar extremt självständiga parlamentariker) och ett parlament med två kammare där överhuset sitter på livstid. Landet är dessutom en konstruktion bestående av flera nationer (England, Skottland, Wales och Nordirland).

Allt detta gör att det är väldigt svårt att, just i Storbritannien, tolka och genomföra resultatet av en folkomröstning. Och kanske har de senaste årens Brexitkaos visat att Clement Attlee hade rätt.

En sak är i alla fall säker: David Camerons dröm om ett slut på ”tjafset om Eu” tycks längre bort än kanske någonsin.