Katrine Marçal: Ecuador har inte alltid sett med blida ögon på Assanges närvaro

Det var i juni 2012 som Wikileaksgrundaren anlände till Ecuadors ambassad förklädd till motorcykelkurir. Han sökte asyl, det beviljades och han har sedan dess inte satt sin fot utanför byggnaden.

Förrän idag.

I oktober förra året lämnade hans katt huset, enligt italienska medier. Julian Assange ville enligt uppgift ”ge den ett mer hälsosamt liv”. Ecuadors ambassad hade då infört nya regler för sin långvarige gäst. Assange skulle bland annat börja städa efter sin katt hette det, duscha oftare och sluta åka skateboard inomhus.

Det skadade golven.

Julian Assange har levt i sitt eget lilla krypin samt ett par rum som han har delat med ambassadens personal. Ecuador har inte alltid sett med blida ögon på hans närvaro.

Den blev till och med en fråga i landets senaste presidentval.

Men till ambassaden på nummer 3 Hans Crescent i Knightsbridge har de berömda gästerna kommit och gått. Den gamla Baywatch-stjärnan Pamela Anderson brukar dricka te med Julian Assange nästan varje gång hon är i London. Hon kallar Julian Assange för en av sina ”viktigaste lärare”. Den brittiska modedesignern Vivienne Westwood har setts till precis som den brittiske vänsterjournalisten John Pilger. Filmregissören Ken Loach donerade för ett antal år sedan ett löpband till Julian Assange, så att han skulle kunna hålla sig i form. Och på detta löpband har bland annat fotbollslegendaren Eric Cantona varit och tränat.

Men på senare år har även en annan typ av gäster besökt Julian Assange. Som Nigel Farage, tidigare ledare för det främlingsfientliga partiet UKIP. Eller, Nikolay Bogachikhin Londonchef för den ryska propagandakanalen Russia Today.

Julian Assange var länge en vänsterns hjälte. Organisationen Wikileaks som han grundade 2006 blev världsberömd när den 2010 släppte bilder av hur amerikanska soldater brutalt sköt civila från en helikopter i Irak. Det blev en världsnyhet och många hyllade Julian Assange som en hjälte. Han och Wikileaks tycktes stå för en ny värld av transparens där företag och regeringar inte längre skulle kunna föra massan bakom ljuset. Sex år senare var det emellertid Donald Trump som glatt utropade ”Jag älskar Wikileaks”.

Vad hade hänt?

Julian Assange sökte politisk asyl här på ambassaden i London efter att han hade blivit internationellt efterlyst av Sverige. Wikileaksgrundaren misstänktes för våldtäkt och sexuellt ofredande under ett Sverigebesök 2010. Ecuador beviljade honom politisk asyl eftersom landets dåvarande utrikesminister menade att Julian Assange riskerade att utlämnas till USA. Där riskerade han ”politisk förföljelse och en orättvis rättegång”, hette det på grund av de hemliga dokument som Wikileaks hade publicerat.

2017 lades den svenska våldtäktsutredningen mot Julian Assange emellertid ner, det eventuella brottet är dock inte preskriberat förrän nästa år.

Det var 2011 som Julian Assange på allvar började ifrågasättas av samma internationella media som tidigare samarbetat med organisationen. Wikileaks offentliggjorde 2011 en stor mängd dokument utan att försöka skydda källorna. Visselblåsares liv var plötsligt i fara och läckan fördömdes i ett gemensamt uttalande av The Guardian, The New York Times, El País, Der Spiegel och Le Monde. De skrev: ”Våra tidigare förbindelser med Wikileaks har varit under förutsättningarna att enbart dokument som har gått igenom en gemensam redigeringsprocess ska publiceras”.

Sedan kom det amerikanska presidentvalet 2016.

Wikileaks publicerade ett stort antal mejl stulna från konton tillhörande Democratic National Committe, det demokratiska partiets ledarskikt. De släpptes vid känsliga tillfällen, skadade Hillary Clinton och gynnade Donald Trump. Enligt CIA fick Wikileaks mejlen från GRU, Rysslands underrättelsetjänst. Donald Trumps kampanjchef Paul Manafort, nu dömd till fängelse, besökte enligt The Guardian Julian Assange i London vid flera tillfällen. När den tidigare UKIP-ledaren Nigel Farage, också vän till Donald Trump, träffade Julian Assange på ambassaden i mars 2017 svarade han att han inte ”kunde komma ihåg” vad han hade gjort där inne.

Allt detta har gjort många av Julian Assanges gamla vänner misstänksamma. Wikileaks-grundaren själv fortsätter emellertid att framställa sig själv som samma frihetshjälte som han alltid har varit.

Och nu har han alltså fått trampa Londons gator igen.

Efter nästan sju år inomhus.