Katrine Marcal: En hippiedoftande hemförlossning passade Meghan Markles image

Det har däremot Kate Middleton, hertiginna av Cambridge, varit tvungen att göra när hon har fött barn. För det är naturligtvis annorlunda. Vad Kate Middleton har förlöst (prins George) ska nämligen en dag bli kung av Storbritannien. Den nya kungligheten som föddes i Windsor i dag är bara nummer sju i den brittiska successionsordningen.

Trots det har medieintresset varit enormt.

I veckor.

Dels beror det på att Meghan Markle är Meghan Markle. En frånskild amerikansk tv-skådespelerska tre år äldre än sin prins.

Partyprinsen Harry, son till Storbritanniens tronföljare Charles, var inte direkt känd för några intellektuella intressen. Trots det (eller på grund av det) föll han för en beläst feminist som hade åsikter om Brexit (emot), drev företag i livsstilsbranschen och en gång rekommenderade marxisten Noam Chomskys teorier om amerikansk imperialism på Instagram.

Paret har från början fascinerat världspressen.

Dessutom är Meghan Markle kändis. Hon umgås med tennisstjärnan Serena Williams och människorättsadvokaten Amal Clooney (med man).

Prins Harry och Meghan Markle. Foto: Matt Dunham/AP

Meghan Markle hade till exempel under sin graviditet något så amerikanskt (och enligt många i England osmakligt) som en ”babyshower”, en slags bebisrelaterad fest som brukar innehålla stora mängder pastellfärgade kakor. Meghan Markle höll sin ”babyshower” i New York, i en svit som enligt uppgift kostar 75.000 dollar per natt.

Serena Williams stod för hotellnotan.

De brittiska skattebetalarna för säkerhetspådraget.

Meghan Markle valde enligt uppgift också att föda sitt barn hemma. Även detta skapade debatt. En hippiedoftande hemförlossning passade naturligtvis in i Meghan Markles avokadotoastätande image. Men att föda hemma kan man välja att göra i även inom den offentliga sjukvården i Storbritannien: införskaffa pool för värkarbetet, tända doftljus och spela Enya på Spotify. En del barnmorskor ser detta som kvinnlig frigörelse: man väljer bort ”onödigt medikaliserad patriarkal förlossningsvård” och får istället möjlighet att ”möta sin egen kvinnliga styrka”.

Eller i alla fall försöka.

45 procent av alla som testar att föda hemma slutar på sjukhus, enligt en brittisk studie.

Det spekuleras naturligtvis alltid i kungliga bebisars utseende. Men denna gång har det varit mer än vanligt.

Och i hög grad av rasistiska skäl.

Meghan Markles mor är svart och hennes far är vit. Redan när hon först träffade prins Harry skrevs det om det ”exotiska dna” som hon skulle föra in i det brittiska kungahuset. Detta har fortsatt under Meghan Markles långa och välbevakade graviditet. ”Kommer bebisen ha afro?” ”Kan man räkna den som svart?” ”Hur svart kommer den egentligen att bli?” ”Tänk om bebisen har rött afro?”.

Många människor med en vit och en svart förälder vittnar om att de ofta får sitt utseende dissekerat på detta sätt, som vore de exotiska tävlingshästar.

Inte människor.

Och på denna punkt verkar det inte råda något undantag för kungabarn.

Inte än i alla fall.