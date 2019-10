Katrine Marçal: En politisk förlust – som Boris Johnson hade kunnat undvika

Boris Johnson är ofta missförstådd. Särskilt utomlands. Media skriver om honom som vore han en brittisk Donald Trump. Vilket inte är sant. ”Jag är den mest liberala konservativa premiärminister på decennier”, skrek den brittiske premiärministern inne på ett regeringssammanträde nyligen. Och det ligger något i det.

Boris Johnsons grundläggande politiska instinkt är på många sätt liberal, kosmopolitisk och urban. Boris Johnson var trots allt den konservativa politiker som lyckades vinna två borgmästarval i den röda staden London. Han är mer positivt inställd till invandring än sin företrädare Theresa May och han är inte särskilt ideologisk när det kommer till ekonomisk politik. På pappret borde Boris Johnson som premiärminister därmed kunna göra det som han lyckades med som borgmästare i London: trampa in mot mitten och samla folk som annars inte röstade konservativt under sitt stora färgglada paraply. Så har det hittills inte blivit.

I parlamentets omröstning i går kväll fick Boris Johnson stöd för sitt Brexitavtal. Problemet var att han sedan förlorade omröstningen om tidsplanen. De brittiska parlamentarikerna krävde mer tid att läsa och granska Brexitlagstiftningen. Nu kommer Storbritannien inte kunna lämna EU nästa vecka.

Detta är en politisk förlust för Boris Johnson. Han hade lovat det brittiska folket att ta dem ut ur EU den 31:a oktober. Nu kommer han antagligen att misslyckas med detta. Storbritannien kommer att lämna EU. Men först längre fram. Den 31:a januari är ett datum som nämns.

Man kan tycka att detta inte borde spela så stor roll: Brexit som Brexit. Men med tanke på all den politiska prestige som Boris Johnson har investerat i datumet ”den 31:a oktober” är det snopet. Framförallt eftersom detta är en politisk förlust som Boris Johnson hade kunnat undvika.

”Det går inte att lita på honom” säger folk ofta om Boris Johnson. Han är en man som trots (eller kanske på grund av?) sin stora charm också ofta ljuger. Han har gjort det offentligt vid flera tillfällen. Utöver detta har Brexitprocessen brutit ner nästan all tilltro som fanns mellan premiärminister och parlament.

Om du ska skriva på ett kontrakt med någon som du inte litar på kommer du att insistera på att granska varje paragraf i detalj. Detta var vad det brittiska parlamentet krävde igår. De trodde inte på Boris Johnsons garantier om att inget konstigt fanns gömt i lagtexterna. Hade Boris Johnsons regering inte spelat så hårt mot parlamentet de senaste veckorna hade han antagligen kunnat genomföra Brexit nästa vecka. Boris Johnsons största politiska styrka brukade vara att med Boris Johnson hade man roligt. Och sådant ska inte underskattas i politiken.

Men Boris Johnson verkar ha tappat sin superkraft. Hans tid som premiärminister har karaktäriserats av mycket: men roligt har folk inte haft. Istället har det varit tårar, misstro och frustration. Och på något sätt kommer han att behöva överbrygga detta.

Läs mer: Bakslag för Boris Johnson – Brexit kan senareläggas

Läs mer: Europaparlamentet bromsar nya Brexitavtalet