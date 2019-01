Det ser just nu inte ut som att Theresa May kommer att vinna ödesomröstningen om Brexit i parlamentet nästa vecka. I så fall faller det avtal om skilsmässa från EU som hon de senaste arton månaderna med stor möda har förhandlat fram med EU.

Storbritannien står då mycket nära klippavsatsen.

Om inget görs kommer landet att krascha ut ur EU den 29:e mars klockan 23.00 utan ett avtal. Konsekvenserna för ekonomin, handeln och landets matförsörjning kommer att bli mycket stora.

Det är mot denna bakgrund som gårdagens kraftmätning mellan premiärminister och parlamentet i London måste förstås. En huvuddel av de 650 parlamentarikerna i London gillar visserligen inte Theresa Mays Brexitavtal, men de gillar inte heller idén att falla handlöst ut ur EU i mars.

Theresa May vill framställa situationen som att valet står mellan hennes Brexitavtal och totalt kaos. En stor del av parlamentet vill däremot både kunna rösta ner Theresa Mays avtal och samtidigt inte riskera en krasch ut ur EU. Det är därför som det brittiska parlamentet just nu i en lång rad mindre omröstningar gör allt för att försöka begränsa premiärministerns makt.

De vill på olika sätt binda Theresa May vid att tvingas försöka förhindra en krasch ut ur EU, även om hennes avtal faller.

Och på onsdagen vann parlamentet mot regeringen igen: Theresa May tvingas nu, om hennes avtal faller, inom tre dagar presentera en plan B för parlamentet. Detta är dels av symbolisk betydelse: parlamentet har brottat makt ur händerna på premiärministern. Dels hoppas många att det kommer att tvinga en motvillig Theresa May att i brist på andra alternativ gå tillbaka till EU och be om att datumet för Brexit skjuts upp. Detta skulle, om EU går med på saken, ge Storbritannien mer tid.

Antingen att förhandla, eller, hoppas en del, hålla en andra folkomröstning om Brexit.

Det är emellertid i nuläget ganska osannolikt att Storbritannien kan skjuta upp sitt utträde ur EU mer än ett par veckor. Det är val till EU-parlamentet i hela EU i slutet av maj och det är svårt att se hur Storbritannien skulle kunna stanna kvar som medlem i EU utan att delta i detta val.

Brexitfrågan skulle behöva lösas på något sätt innan dess. Men armbrytningen mellan Theresa May och parlamentet fortsätter i London.

Och just nu ser det ut som att parlamentet är den starkare partnern.