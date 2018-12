I området strax söder om Green Park hittar man Londons herrklubbar: konjak, cigarrer och damasker. Inrökta rum och nedsuttna Chesterfieldfåtöljer i grönt läder.

Ja, många av dessa klubbar finns i högsta grad kvar. Andra släpper in damer och har därför delvis bytt karaktär.

Och sedan finns, upptäckte jag nyligen, 12 St James’s Street.

Den liknar på ytan de andra medlemsklubbarna: läder och polerad ek är överrepresenterat som materialval. Men i stället för barer, bibliotek och matsalar som serverar portvin och biff Wellington är huset fullt av träningsmaskiner.

Och inte vilka träningsmaskiner som helst.

Här finns löpband utrustade med ”O2-förångare” som ”filtrerar ut kvävgas” och påstås få dig att springa snabbare. Här finns en speciell kyl full med eukalyptusdoftande handdukar och förstås allt annat i gymväg.

Health is the new wealth, säger klubbens ordförande till Financial Times.

Uppenbart nöjd med sin slogan.

Den som såg sig själv som tränings­intresserad 1995 gick kanske till gymmet två gånger i veckan. Den som ser sig som träningsintresserad i dag går till gymmet två gånger om dagen: han eller hon äter och sover som en elitidrottare samt beskriver alltihopa i sociala medier med en konstant ström av svettiga bilder på sig själv.

I Sverige, där man tränar betydligt mer än i Storbritannien, har många företag drabbats av den ”hälsointresserade chefen”: han som tvingar alla till att räkna steg, ha gemensamma träningspass och ställa upp i olika motionslopp i likadana tröjor med företagets logga på magen.

Att pressa folk till den här typen av aktiviteter fungerar i Sverige där anställningsbarhetsnormen är så snäv: man behöver inte fundera på om Lisa 65 år vill och kan vara med.

Hon jobbar ändå inte där.

Dagens näringslivsgubbe hittar du inte på golfbanan. Nej, i dag nätverkar man samtidigt som man kör triathlon.

I Sverige har vi sett till att alla på arbetsplatsen redan liknar varandra: till ålder, erfarenhet, kultur, utseende, bakgrund och intressen. Och då går det förstås också att ha gemensamma motionslopp på ett helt annat sätt.

I den svenska kulturen kan den ”hälso­intresserade chefen” frodas.

I näringslivstoppen har träningshetsen dessutom blivit patriarkatets senaste gömställe. Dagens näringslivsgubbe hittar du inte på golfbanan. Nej, i dag nätverkar man samtidigt som man kör triathlon.

Hur nu det går till.

Rimligen blir man mer andfådd än av golf.

Det är hur som helst inte ölmagar i turkosa golftröjor du ska se upp med nu för tiden.

Det är seniga rumpor i cykelbyxor.

Där sitter makten.

Träningsprodukter? Tim Cook, Marissa Mayer och Jeff Immelt. Foto: IBL

I näringslivets toppskikt går träningshetsen dessutom ofta hand i hand med en dyrkan av, och ständigt skryt med, långa arbetsdagar. ”High performance living” kallas det: man ska optimera sin kropp för att kunna optimera sin produktivitet. Apples vd Tim Cook går upp klockan 03.45 varje morgon. Yahoos vd Marissa Mayer skryter om sina arbetsveckor på 130 timmar. General Electrics tidigare chef Jeff Immelt har dagens första träningspass klockan 05.30 och påstår att han har jobbat 100 timmar i veckan i 24 år.

Allt detta gör ju att vem som helst genast begriper att ”hälsohetsen” inte alls handlar om ”hälsa”.

Hade dessa typer brytt sig om sin hälsa hade de gått hem tidigare från kontoret.

Inte börjat träna för nästa triathlon.

Jag är själv en person som gärna går upp och skriver tidigt på morgonen. Vissa av oss är helt enkelt funtade på det sättet, tänker jag mig, men då kan man för bövelen inte jobba till sen kväll också!

Skrytet om de långa arbetsdagarna är snarast ett sätt att legitimera något annat. Tim Cook är ett par hundratusen procent rikare än genomsnittsamerikanen. Men han går minsann upp 03.45! Framställer man sig som en supermänniska med varenda cell i kroppen optimerad till att prestera på högsta nivå, blir makten och pengarna mer legitima. När medierna skildrar näringslivstopparna som övermänniskor med superkroppar fyller det samma funktion: de är en annan ras, en ny typ av högre stående högpresterande människa.

Det står skrivet i deras kroppar.

I konturerna av deras seniga rumpor.

Det är nästan så att man längtar efter biff Wellington och en flaska champagne före lunch i en grön läderfåtölj.