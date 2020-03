Katrine Marçal: Han tar över om Boris Johnson blir allvarligt sjuk

Trots att premiärministern arbetar på den berömda adressen 10 Downing Street anses lägenheten högst upp i det huset för liten för de flesta moderna premiärministerfamiljer. Därför brukar de flesta bo i grannhuset. Så även Boris Johnson. Han har trots allt fem barn, och ett sjätte på gång, med nya flickvännen Carrie Symmonds.

Om Boris Johnson skulle bli så sjuk att han inte kan fortsätta arbeta är det utrikesminister Dominic Raab som kommer att leda den brittiska regeringen. Till skillnad från i USA finns det i Storbritannien ingen officiell ordning kring vem som ska ta över. Detta är dock vad man nu har bestämt. Och en del inom regeringen sägs vara missnöjda med det.

Dominic Raab. Foto: Tolga Akmen/AFP

Det är inte längre i de formella regeringsmötena som makten ligger. Istället ligger den hos det som kallas för Cobra (Cabinet Office Briefing Room) som är en kommitté där färre ministrar deltar och som kallas in i nationella nödlägen. Även premiärministerns dagliga morgonmöten är viktiga. Där är det utrikesministern, hälsoministern, finansministern och Michael Gove, minister med den tjusiga titeln ”Chancellor of the Duchy of Lancaster”, som bestämmer. Det sägs att många i regeringen hellre hade sett honom ta över operationen om Boris Johnson blev allvarligt sjuk. Utrikesminister Dominic Raab må formellt vara nummer två i rang. Men inte i praktiken.

Som ju ofta är fallet i politiken.

På fredagen kom också uppgifter om att hälsoministern, Matt Hancock, är smittad av coronaviruset.

Den person som verkligen behöver hålla sig frisk för att regeringen ska kunna fortsätta fungera sägs vara finansminister Rishi Sunak. Han tog över finansdepartementet nästan av en slump för drygt fem veckor sedan. Samtliga politiska bedömare avfärdade då den rätt oerfarna 39-åringen som en politisk lättviktare.

En månad senare är han landsfader.

Rishi Sunak är den som har snickrat ihop de historiska räddningspaketen där staten går in och betalar 80 procent av lönerna för dem som hotas av varsel. Framförallt har han på ett mer naturligt sätt än Boris Johnson lyckats hitta rätt emotionell ton på presskonferenserna. Det är få delar av det brittiska samhället som han inte har imponerat på.

Boris Johnson har milda symtom av viruset och tror inte att han kommer att behöva avbryta sitt arbete. Men att folk oroar sig mer för konsekvenserna av en sjuk finansminister än en sjuk premiärminister säger något om den nuvarande brittiska regeringen.

Och inte minst om vem som kan tänkas leda Storbritannien i framtiden, den dag Boris Johnson väljer att avgå.

