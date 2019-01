Theresa May

I princip ingen förväntar sig att Theresa May ska vinna tisdagskvällens omröstning i det brittiska parlamentet. Det Brexitavtal som premiärministern under stor möda har förhandlat fram med EU kan därmed vara dött. Det beror lite på hur stor förlust Theresa May går mot. Premiärministern, som enligt egen utsago har en tendens att hetsäta jordnötssmör när hon blir stressad har de senaste dagarna tvingats än mer på defensiven. Hennes budskap är att det är hennes avtal, eller ingen Brexit alls. Hon försöker därmed skrämma brexitörer i de egna konservativa leden till att rösta för avtalet. Alla andra verkar hon redan ha gett upp om.

Jeremy Corbyn

Labours radikale partiledare kommer tillsammans med huvuddelen av sina trupper att rösta mot Brexitavtalet. Innehållsmässigt liknar Theresa Mays framförhandlade skilsmässa visserligen den typ av mediumhårda Brexit som Jeremy Corbyn själv förespråkar. Men det handlar inte om det. Det konservativa partiet är i sönderfall och Jeremy Corbyn ser sin chans att ta makten. Om Theresa May förlorar omröstningen kommer han att yrka misstroende mot hela regeringen. Allt i hopp om att trigga ett nyval. Och själv ha en chans att bli premiärminister.

Arlene Foster

Theresa Mays regering är beroende av Arlene Foster och hennes nordirländska protestanter i partiet DUP. Arlene Foster vägrar acceptera den lösning som Theresa May har förhandlat fram för den känsliga nordirländska gränsen. Därför kommer hon och hennes partikamrater att rösta mot Brexitavtalet. Det är däremot mindre sannolikt att DUP kommer vilja vara med och försöka fälla hela regeringen tillsammans med Jeremy Corbyn. Arlene Foster och DUP står långt till höger. De vill inte riskera ett nyval och att en socialistisk premiärminister får chansen att ta över i Storbritannien.

Jacob Rees-Mogg

Denne ärkekonservative brexitör är känd för att ha sex barn utan att någonsin ha bytt en blöja. Han leder det konservativa motståndet mot Theresa May. Jacob Rees-Mogg misslyckades innan jul med sina försök att avsätta Theresa May som partiledare. På tisdagen kommer han att leda de konservativa brexitörerna. Han måste övertyga dem om att det inte är som premiärministern säger: att hennes avtal är den enda garantin för att Brexit verkligen blir av. I stället hävdar Jacob Rees-Mogg att Storbritannien bör kasta ut Theresa Mays avtal och genomföra en mycket hårdare Brexit.

John Bercow

Talmannen i underhuset röstar inte. Hans uppgift är att leda debatten samt tolka och implementera parlamentets komplicerade processer. John Bercow är kontroversiell. Han har anklagats för att mobba och sprida förfärlig arbetsmiljö omkring sig. Framförallt har denna ganska excentriska karaktär på sistone hamnat i luven på brexitörerna. De menar att John Bercows tolkning av parlamentets regler har gynnat de som är mot Brexit. John Bercows försvarare menar däremot att han bara har upprätthållit parlamentets självständighet gentemot Theresa May.

Jean-Claude Juncker

EU-kommissionens ordförande har varit mycket tydlig: EU är inte berett att börja omförhandla Brexitavtalet bara för att göra det lättare för det brittiska parlamentet att svälja. Å andra sidan vill EU inte heller att Storbritannien ska krascha ut ur EU utan ett avtal den 29:e mars. Det skulle få negativa ekonomiska konsekvenser även för resten av EU. Om Theresa May bara förlorar kvällens omröstning med en liten marginal (mindre än 60 röster) kan Jean-Claude Juncker eventuellt vara beredd att ändra sig. Detta skulle i så fall göra Theresa May mycket lycklig.

Läs mer: Antalet ”ayes” och ”nos” avgör Brexitavtalet